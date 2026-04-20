OMG! હવે કારમાં હશે ટોઈલેટ! બટન દબાવતા જ નીચેથી નીકળશે કમોડ, વિગતો જાણી દંગ રહી જશો

Car With Toilet: ટેક્નોલોજીના જમાનામાં આગળ રહેવા માટે જાત જાતના આઈડિયા લોકો અજમાવી રહ્યા છે. આવું જ કઈક ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે પણ જોવા મળી રહ્યું છે. એક કાર બનાવતી કંપનીએ ખુબ જ ચોંકાવનારી પેટન્ટ ફાઈલ કરી છે જે કારમાં ટોઈલેટ હોવા બાબતે છે. ખાસ જાણો આ રસપ્રદ માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 20, 2026, 03:31 PM IST
  • એક ચાઈનીઝ કંપની Seres એ ચોંકાવનારી પેટન્ટ ફાઈલ કરી છે. 
  • જેમાં ઈન વ્હીકલ ટોયલેટની સુવિધા આપવાનો આઈડિયા રજૂ કરાયો છે.
  • આવો કોન્સેપ્ટ અગાઉ 1950માં આવી ચૂક્યો છે, તેના વિશે પણ જાણો.

ટેક્નોલોજીના જમાનામાં એવી એવી ટેક્નોલોજી જોવા મળી રહી છે કે વાત ન  પૂછો. શું તમે ક્યારેય એવું સાંભળ્યું છે કે કારમાં ટોઈલેટ હોય? બહુ જલદી તમને આવી ગાડી જોવા મળી શકે છે. કારણ કે ચીની કાર નિર્માતા કંપનીએ એક ખુબ જ ચોંકાવનારી પેટેન્ટ ફાઈલ કરી છે. આ પેટેન્ટમાં ઈન વ્હીકલ ટોયલેટ એટલે કે કારની અંદર જ ટોયલેટની સુવિધા આપવાનો આઈડિયા સામે આવ્યો છે. કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ આ ફીચર ખાસ કરીને લાંબા અંતરની મુસાફરી, કેંમ્પિંગ કે કારમાં રહેવા જેવી પરિસ્થિતિઓમાં મુસાફરોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ટોઈલેટ કારની પેસેન્જર સીટની નીચે ફિટ હશે અને જરૂર પડ્યે બહાર નીકળશે. એટલે કે હવે લાંબા અંતરની મુસાફરીમાં તમારે વારંવાર ગાડી રોકવાની જરૂર પડશે નહીં. 

કઈ રીતે ખુલશે ટોઈલેટ?
ચીની કંપનીની આ પેટન્ટની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે ટોઈલેટને વોઈસ કમાન્ડથી પણ કંટ્રોલ કરી શકાશે. એટલે કે તમે ફક્ત બોલીને તેને એક્ટિવ કરી શકશો. આ ઉપરાંત એક બટન દ્વારા પણ તેને બહાર કાઢી શકાશે. ટોઈલેટની સાથે સાથે એક ખાસ પ્રકારની વેન્ટીલેશન સિસ્ટમ પણ આપવામાં આવશે જેમાં ફેન અને એક્ઝોસ્ટ પાઈપ હશે. તેનું કામ કારની અંદર વાસ ફેલાતી રોકવાનું અને તેને બહાર કાઢવાનું છે. 

વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની સિસ્ટમ
આ ઈન કાર ટોયલેટમાં વેસ્ટને સ્ટોર કરવા માટે એક  ટેંક આપવામાં આવશે. જેને પછીથી મેન્યુઅલી ખાલી કરવાની રહેશે. આ સાથે જ તેમાં હીટિંગ એલિમેન્ટ્સ પણ હશે જે વેસ્ટને સુકાવવા અને તેની વાસ ઘટાડવામાં મદદ કરશે. જ્યારે ટોઈલેટનો ઉપયોગ ન હોય તો તે સંપૂર્ણ રીતે સીટની નીચે છૂપાઈ જશે. તેનાથી કારની અંદર જગ્યાની કોઈ કમી પણ મહેસૂસ નહીં થાય અને સ્પેસનો પણ યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થશે. 

શું ખરેખર હોઈ શકે આવી કાર
જો કે Seres નામની આ ચાઈનીઝ કંપનીએ હજુ સુધી આવી કોઈ કારને લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી નથી. આથી હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે આ ફીચર ભવિષ્યમાં અસલ કારોમાં જોવા મળશે કે નહીં. પરંતુ પેટન્ટથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે કંપની નવા અને અલગ પ્રકારના આઈડિયા પર કામ કરે છે. આજકાલ ચીની ઈલેક્ટ્રિક કાર કંપનીઓ પોતાના વાહનોમાં અનેક પ્રકારના અનોખા ફીચર્સ જોડી રહી છે. જેમ કે મસાજ સીટ, કરાઓકે સિસ્ટમ, ને ઈનબિલ્ટ ફ્રીજ, જેથી કરીને તેઓ માર્કેટમાં પોતાની એક અલગ ઓળખ સ્થાપી શકે. 

અગાઉ પણ આવી ચૂક્યો છે આ કોન્સેપ્ટ
કારમાં ટોઈલેટનો આ કોન્સેપ્ટ કોઈ સંપૂર્ણ રીતે નવો નથી. 1950ના દાયકામાં Rolls-Royce Silver Wraith નામની એક લક્ઝરી કારમાં પણ ટોઈલેટ અને ટીવી જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી હતી. 

Seres નો વધી રહ્યો છે દબદબો
Seres ની ઓળખ ખાસ કરીને ઈલેક્ટ્રિક SUV બનાવવા માટે છે. તેની સબ બ્રાન્ડ Aito પણ મોટા અને એડવાન્સ ફીચર્સવાળા વાહનો માટે જાણીતી છે. કંપનીની કારોનું મોટાભાગનું વેચાણ ચીનમાં થાય છે. પરંતુ હવે તે યુરોપ, આફ્રીકા, અને મિડલ ઈસ્ટ જેવા બજારોમાં પણ પોતાની હાજરી વધારી રહી છે. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

