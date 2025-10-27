OnePlus 15 થી લઈને Realme GT 8 Pro સુધી, નવેમ્બરમાં લોન્ચ થશે આ સ્માર્ટફોન, જાણો ફીચર્સ
નવો ફોન લેવાનો વિચાર કરી રહેલા લોકો માટે આગામી મહિને ઘણા નવા વિકલ્પ લોન્ચ થવાના છે. તેમાં વનપ્લસ 15થી લઈને રિયલમી જીટી 8 પ્રો સુધી સામેલ છે.
Upcoming Mobile Launch In November: જો તમે પણ નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું મન બનાવી રહ્યાં છો તો આગામી મહિને ઘણા શાનદાર ફોન લોન્ચ થવાના છે. વનપ્લસથી લઈને નથિંગ સહિત ઘણી કંપનીઓ નવેમ્બરમાં પોતાના મોબાઇલ માર્કેટમાં ઉતારવા જઈ રહી છે. તેવામાં નવો ફોન ખરીદવાની તૈયારી કરતા લોકો માટે નવા વિકલ્પ આવવાના છે. આવો જાણીએ આગામી મહિને કયા-કયા ફોન લોન્ચ થવાના છે અને તેમાં કયા-કયા ફીચર્સ મળવાની આશા છે.
OnePlus 15
વનપ્લસનો આ ફોન 27 ઓક્ટોબરે ચીનમાં લોન્ચ થવાનો છે. તેવામાં સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે 12 નવેમ્બરે તેને ભારત સહિત ગ્લોબલ માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. OnePlus 15 માં 6.78 ઇંચની 1.5K AMOLED ડિસ્પ્લે મળવાની આશા છે, જે 165Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરશે. Snapdragon 8 Elite Gen 5 પ્રોસેસરવાળા આ ફોનમાં 7,300mAh ની દમદાર બેટરી આપવામાં આવશે. તેના રિયરમાં 50MP પ્રાઇમરી લેન્સ, 50MP અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરો અને 50MP ટેલીફોટો લેન્સ સાથે ત્રિપલ કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવશે. ભારતમાં તેની કિંમત 70-75 હજાર રૂપિયા વચ્ચે રહી શકે છે.
iQOO 15
આ ફોન ચીનમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે અને 25 નવેમ્બરના રોજ ભારત સહિત અન્ય બજારોમાં આવવાની ધારણા છે. તેમાં 6.85-ઇંચ 2K+ કર્વ્ડ ડિસ્પ્લે છે. તે સ્નેપડ્રેગન 8 એલીટ જનરલ 5 પ્રોસેસર દ્વારા સંચાલિત છે અને OriginOS 6.0 પર ચાલે છે. તેમાં 50MP ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ અને 32MP ફ્રન્ટ કેમેરા છે. ભારતમાં તેની શરૂઆતની કિંમત ₹59,999 હોવાની ધારણા છે.
Realme GT 8 Pro
રિયલમી GT 8 સિરીઝ ચીનમાં લોન્ચ થઈ ચૂકી છે. આ સિરીઝના પ્રો મોડલમાં 2K 144Hz ડિસ્પ્લે મળે છે, જે 7000 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ અને એડવાન્સ આઈ પ્રોટેક્શનની સાથે લોન્ચ થયો છે. Snapdragon 8 Elite Gen 5 પ્રોસેસરથી લેસ આ ફોનમાં 7000mAh ની બેટરી આપવામાં આવી છે. GT 8 Pro ના કેમેરા સેટઅપની વાત કરીએ તો તેમાં 50MP નો Ricoh GR સર્ટિફાઇડ પ્રાઇમરી કેમેરો, 200MP નો પેરિસ્કોપ ટેલીફોટો લેન્સ અને 50 મેગાપિક્સલનું અલ્ટ્રાવાઇડ સેન્સર લાગેલું છે. તેનો કેમેરો મોડ્યુલ ડિટેચેબલ છે અને યુઝર પોતાની મરજીથી તેને સ્ક્વેયર કે રાઉન્ડ લુક આપી સકે છે. ભારતમાં તેને નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે અને તેની કિંમત 65000થી શરૂ થવાની આશા છે.
