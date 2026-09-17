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કન્ફર્મ! 22 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ થશે વનપ્લસનો સૌથી સસ્તો સ્માર્ટફોન; મળશે દમદાર ફીચર્સ, જાણો કિંમત

OnePlus N6 Lite ભારતમાં 22 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ થશે. ફોનમાં 7,000mAh બેટરી, 120Hz ડિસ્પ્લે અને AI ફીચર્સ મળવાની જાણકારી સામે આવી છે. તેના પ્રોસેસર અને કેમેરાને લઈને અલગ-અલગ લીક સામે આવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:32 PM IST
કન્ફર્મ! 22 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ થશે વનપ્લસનો સૌથી સસ્તો સ્માર્ટફોન; મળશે દમદાર ફીચર્સ, જાણો કિંમત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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