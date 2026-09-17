/કન્ફર્મ! 22 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ થશે વનપ્લસનો સૌથી સસ્તો સ્માર્ટફોન; મળશે દમદાર ફીચર્સ, જાણો કિંમત

વનપ્લસ ભારતીય બજારમાં પોતાનો નવો બજેટ સ્માર્ટફોન OnePlus N6 Lite લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કંપની આ ફોનને 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના ભારતમાં રજૂ કરશે. ફોનમાં 6.75 ઇંચની ફ્લેટ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી શકે છે, જે 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને એક્કા ટચ સપોર્ટની સાથે આવશે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત 7,000mAh હોઈ શકે છે, જેને લઈને કંપનીનો દાવો છે કે ફુલ ચાર્જ થયા બાદ ફોન ત્રણ દિવસ સુધી ચાલી શકે છે. ફોનમાં AI આધારિત ફીચર્સ પણ મળવાની વાત કહેવામાં આવી છે.
120Hz ડિસ્પ્લે અને મોટી બેટરી
વનપ્લસ એન6 લાઇટમાં 6.75 ઇંચની ફ્લેટ ડિસ્પ્લે મળવાની વાત કહેવામાં આવી છે. આ સ્ક્રીન 120Hz રિફ્રેશ રેટની સાથે આવશે અને તેમાં એક્કા ટચ સપોર્ટ પણ આપવામાં આવશે. ફોનમાં 7,000mAh ની મોટી બેટરી હોવાની જાણકારી છે, જે ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સથે આવશે.
પ્રોસેસર અને કેમેરા
વનપ્લસ N6 લાઇટના પ્રોસેસરને લઈને અલગ-અલગ જાણકારી સામે આવી છે. કેટલાક લીક અનુસાર ફોનમાં યુનિસોક T7250 પ્રોસેસરની સાથે 4GB રેમ અને 128GB ઈન્ટરનલ સ્ટોરેજ મળી શકે છે. એક લીકમાં 15W ચાર્જિંગ સપોર્ટ મળવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તો એક અન્ય લીક પ્રમાણે ફોનમાં મીડિયાટેક ડાઇમેન્સિટી 6360 પ્રોસેસર આપવામાં આવી શકે છે. કેમેરાની વાત કરીએ તો ફોનમાં ડુઅલ રિયર કેમેરા સેટઅપ મળવાની આશા છે, જેમાં 13MP નું મુખ્ય સેન્સર અને 5 મેગાપિક્સલનો સેકેન્ડરી કેમેરો હોઈ શકે છે.
22 સપ્ટેમ્બરે થશે લોન્ચ
વનપ્લસે સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે કે OnePlus N6 Lite ભારતમાં 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના લોન્ચ કરવામાં આવશે. લોન્ચ બાદ ફોનને વનપ્લસની સત્તાવાર વેબસાઇટ, એમેઝોન ઈન્ડિયા અને વનપ્લસ સ્ટોર એપ દ્વારા ખરીદી શકાશે. કિંમતને લઈને સત્તાવાર જાણકારી સામે આવી નથી, પરંતુ વર્તમાન અટકળો પ્રમાણે ફોનની શરૂઆતી કિંમત આશરે 18999 રૂપિયા હોઈ શકે છે, એટલે કે બજેટ સેગમેન્ટમાં કંપની પોતાનો ફોન લોન્ચ કરશે.