/ભારતમાં માત્ર 25 લોકો જ ખરીદી શકશે આ બાઇક! Royal Enfieldએ લોન્ચ કર્યું લિમિટેડ એડિશન બાઇક; જાણો કિંમત અને બુકિંગ ડિટેલ્સ

Royal Enfield Shotgun 650 Rough Crafts Edition: જો તમે બુલેટ પ્રેમી છો, પરંતુ એક એવી બાઇકની શોધમાં છો, જે ભીડથી બિલકુલ અલગ અને યુનિક દેખાય? જો તમારો જવાબ હા હોય, તો રોયલ એનફિલ્ડે તમારી આ શોધ પૂરી કરી દીધી છે. રોયલ એનફિલ્ડ એક એવું બાઇક લઈને આવ્યું છે, જેને રોડ પર જોતા જ લોકો ઊભા રહીને જોવા માટે મજબૂર થઈ જશે. કંપનીએ પોતાની શાનદાર શોટગન 650નું 'રફ ક્રાફ્ટ્સ લિમિટેડ એડિશન' રજૂ કર્યું છે. પરંતુ સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, ઈચ્છવા છતાં પણ દરેક વ્યક્તિ તેને ખરીદી શકશે નહીં. કારણ કે આખા ભારતમાં માત્ર 25 લોકો જ આના માલિક બની શકશે. જો તમે પણ રોયલ એનફિલ્ડની આ ખાસ એડિશન ખરીદવા માંગો છો, તો ચાલો જાણીએ કે તેની કિંમત કેટલી છે અને બુકિંગ પ્રક્રિયા શું છે.
Royal Enfieldએ પોતાની ખાસ બાઇક Shotgun 650 x Rough Crafts એડિશન માટે રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કરી દીધું છે. આ કોઈ સામાન્ય મોટરસાઇકલ નથી, પરંતુ એક લિમિટેડ-પ્રોડક્શન બાઇક છે. તેને EICMA 2025 અને મોટોવર્સ 2025માં પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલી પ્રખ્યાત કસ્ટમ બાઇક 'કેલિબર રોયલ' (Calibre Royal)થી પ્રેરિત થઈને બનાવવામાં આવી છે.
કેટલી છે આ બાઈકની કિંમત?
આ સ્પેશિયલ એડિશન બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.75 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપની આખી દુનિયામાં આ બાઈકના માત્ર 100 યુનિટ્સ જ વેચશે, જેને ખાસ નંબર આપવામાં આવશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, ભારતીય બજાર માટે કંપનીએ માત્ર 25 મોટરસાઇકલ જ ફાળવી છે. એટલે કે ભારતમાં માત્ર 25 લોકો જ તેને ખરીદી શકશે.
બુકિંગ અને વેચાણની તારીખ
કેવી રીતે કરી શકશો રજિસ્ટ્રેશન?
જો તમે પણ આ બાઇક ખરીદવા માંગો છો, તો રોયલ એનફિલ્ડ એપ અથવા કંપનીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈને રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો.
વેચાણની તારીખ
ભારતમાં આનું વેચાણ 30 જુલાઈ 2026ના રોજ સાંજે 7:00 વાગ્યે લાઈવ થશે. રજિસ્ટ્રેશન પછી પહેલા 25 ગ્રાહકો પોતાની પેમેન્ટ અને ખરીદી પ્રક્રિયા પૂરી કરશે, આ બાઇક તેમની થઈ જશે.
આમાં શું ખાસ છે?
અન્ય ફીચર્સ પણ જાણી લો
આ ફીચર્સ ઉપરાંત તેમાં ગોલ્ડ-ફિનિશ્ડ અપસાઇડ-ડાઉન ફોર્ક ઇનર ટ્યુબ્સ, કોન્ટ્રાસ્ટ-કટ એલોય વ્હીલ્સ, બ્લેક બાર-એન્ડ મિરર્સ અને પ્રીમિયમ ક્વિલ્ટેડ લેધર સીટ આપવામાં આવી છે. સાથે જ દરેક ખરીદનારને 'કેલિબર રોયલ'ના સ્કેચવાળી એક નંબરવાળી આર્ટવર્ક (પેન્ટિંગ) પણ મળશે, જેના પર રફ ક્રાફ્ટ્સના સ્થાપક વિન્સ્ટન યેહ (Winston Yeh)ના હસ્તાક્ષર હશે.
એન્જિનમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી
દેખાવમાં ભલે આ બાઇક એકદમ અલગ અને પ્રીમિયમ લાગતી હોય, પરંતુ તેના મિકેનિકલ પાર્ટમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ શોટગન 650 વાળું જ 648ccનું પેરેલલ-ટ્વીન, એર/ઓઇલ-કૂલ્ડ એન્જિન મળે છે. આ એન્જિન 47bhpનો પાવર અને 52.3Nm નો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે, જેને 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.
રોયલ એનફિલ્ડની આ બાઇકમાં કોઈ મિકેનિકલ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી, તેથી આ રફ ક્રાફ્ટ્સ એડિશન મુખ્યત્વે એવા કલેક્ટર્સ અને બાઇક પ્રેમીઓ માટે છે જેઓ એક રેર અને ફેક્ટરી-બિલ્ટ સ્પેશિયલ એડિશન બાઇકને પોતાના ગેરેજમાં સામેલ કરવા માંગે છે.