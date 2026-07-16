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ભારતમાં માત્ર 25 લોકો જ ખરીદી શકશે આ બાઇક! Royal Enfieldએ લોન્ચ કર્યું લિમિટેડ એડિશન બાઇક; જાણો કિંમત અને બુકિંગ ડિટેલ્સ

Royal Enfield Shotgun 650 Rough Crafts Edition: જો તમે એકદમ અનોખી અને પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલના શોખીન છો, તો રોયલ એનફિલ્ડની નવી શોટગન 650 રફ ક્રાફ્ટ્સ એડિશન ખાસ તમારા માટે જ છે. તાઇવાની કસ્ટમ આર્ટથી સજ્જ આ સુપર-એક્સક્લુઝિવ બાઇકના બુકિંગ અને કિંમતની સંપૂર્ણ વિગતો આવો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:24 PM IST
ભારતમાં માત્ર 25 લોકો જ ખરીદી શકશે આ બાઇક! Royal Enfieldએ લોન્ચ કર્યું લિમિટેડ એડિશન બાઇક; જાણો કિંમત અને બુકિંગ ડિટેલ્સ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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