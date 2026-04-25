લોકોને સૌથી વધારે પસંદ આવી આ ઇલેક્ટ્રિક કાર, નેક્સન, પંચ અથવા ક્રેટાને પણ પછાળી, વેચાણમાં 74%નો વધારો

હોમTechnologyલોકોને સૌથી વધારે પસંદ આવી આ ઇલેક્ટ્રિક કાર, નેક્સન, પંચ અથવા ક્રેટાને પણ પછાળી, વેચાણમાં 74%નો વધારો

March Best Selling EV Car: ભારતીય ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. ગયા મહિને, માર્ચ 2026માં વેચાણની દ્રષ્ટિએ, આ EV ગાડીએ સૌથી વધારે વેચાણ થયું છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:13 PM IST
March Best Selling EV Car: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. ગયા મહિને, માર્ચ 2026માં, આ સેગમેન્ટમાં વેચાણની દ્રષ્ટિએ, MG મોટર્સની લોકપ્રિય ઇલેક્ટ્રિક કાર, Windsor EVએ ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. 

ગયા મહિને MG Windsor EVને કુલ 4,530 નવા ખરીદદારોએ માસિક ધોરણે MG Windsor Eના વેચાણમાં 74 ટકાનો વધારો જોયો. ચાલો આ સમયગાળા દરમિયાન 15 સૌથી વધુ વેચાતી ઇલેક્ટ્રિક કારના વેચાણ પર નજીકથી નજર કરીએ.

Mahindra XEV 9S બીજા ક્રમે

Mahindra XEV 9S વેચાણની આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. Mahindra XEV 9Sએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 3,254 યુનિટ વેચ્યા, જે માસિક 8 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ટાટા પંચ EV વેચાણ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે હતી, આ સમયગાળા દરમિયાન 2,871 યુનિટ વેચાઈ હતી, જે માસિક 171 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ટાટા નેક્સન EV વેચાણ યાદીમાં ચોથા ક્રમે હતી, આ સમયગાળા દરમિયાન 2,405 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી.

E-Vitara વેચાણમાં 159%નો વધારો

બીજી બાજુ, મારુતિ સુઝુકી e-Vitara વેચાણ યાદીમાં પાંચમા ક્રમે હતી, આ સમયગાળા દરમિયાન 2,254 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જે માસિક 159 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. મહિન્દ્રા XEV 9e વેચાણ યાદીમાં છઠ્ઠા ક્રમે હતી, આ સમયગાળા દરમિયાન 1,759 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જે માસિક 7 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. વધુમાં, ટાટા હેરિયર EV વેચાણમાં સાતમા ક્રમે હતી, 1,597 યુનિટના વેચાણ સાથે, જે વાર્ષિક ધોરણે 8 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.

મહિન્દ્રા BE6 આઠમા ક્રમે હતી.

મહિન્દ્રા BE6 વેચાણમાં આઠમા ક્રમે હતી, 1,495 યુનિટના વેચાણ સાથે, જે માસિક 35% નો વધારો દર્શાવે છે. Tata Curve EV વેચાણમાં નવમા ક્રમે છે, જેમાં 1,201 યુનિટનું વેચાણ થયું છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 4 ટકા ઘટ્યું છે. Tata Tiago EV વેચાણમાં દસમા ક્રમે છે, જેમાં 847 યુનિટનું વેચાણ થયું છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 31% ઘટ્યું છે.

XUV 3XO EV વેચાણમાં 56% ઘટાડો

MG Comet EV 682 યુનિટના વેચાણ સાથે 11માં ક્રમે છે. Hyundai Creta Electric 600 યુનિટના વેચાણ સાથે બારમા ક્રમે છે. MG ZS EV 411 ઇલેક્ટ્રિક કારના વેચાણ સાથે તેરમા ક્રમે છે. Tata Tiago EV 367 યુનિટના વેચાણ સાથે ચૌદમા ક્રમે છે. Mahindra XUV 3XO EV 207 ઇલેક્ટ્રિક કારના વેચાણ સાથે પંદરમા ક્રમે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

March Best Selling EV CarTop-Selling Electric Cars March 2026Best Selling Electric Cars March 2026No. 1 Electric Car March 2026MG Windsor EV Sales March 2026Tata Punch EV Sales March 2026Hyundai Creta EV Sales March 2026Tech NewsGujarati News

