આ બાઇક પાછળ દિવાના થયા લોકો ! બનાવી દીધી નંબર 1, વેચાણમાં 140%નો વધારો, જાણો

Auto News: ગયા મહિને, નવેમ્બર 2025માં, આ બાઈકને કુલ 7,653 નવા ખરીદદારો મળ્યા હતા. જોકે, વાર્ષિક ધોરણે, બાઈકના વેચાણમાં 139.16 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
Auto News: ટીવીએસ ટુ-વ્હીલર્સને હંમેશા ભારતીય ગ્રાહકો તરફથી મજબૂત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. નવેમ્બર 2025માં વેચાણની દ્રષ્ટિએ, ટીવીએસ જ્યુપિટર ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, લગભગ 125,000 યુનિટ વેચ્યા હતા. જોકે, માંગની દ્રષ્ટિએ, ટીવીએસ રોનિને(TVS Ronin) કંપનીના અન્ય તમામ મોડેલોને પાછળ છોડી દીધા હતા.
નોંધનીય છે કે ગયા મહિને ટીવીએસ રોનિન(TVS Ronin)ને કુલ 7,653 નવા ખરીદદારો મળ્યા હતા. જોકે, વાર્ષિક ધોરણે, ટીવીએસ રોનિનના વેચાણમાં 139.16 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. નોંધનીય છે કે કંપનીના અન્ય કોઈ મોડેલમાં વાર્ષિક ધોરણે વેચાણમાં આટલો વધારો જોવા મળ્યો નથી. ચાલો ટીવીએસ રોનિનની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે વધુ જાણીએ.
આ ડિઝાઇન અત્યંત આકર્ષક
ટીવીએસ મોટર કંપનીની સ્ટાઇલિશ બાઇક, રોનિન, યુવાનોમાં ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. તેની ડિઝાઇન રેટ્રો અને આધુનિક દેખાવનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ છે. તેમાં LED DRL સાથે રાઉન્ડ હેડલેમ્પ, પહોળી ઇંધણ ટાંકી અને આકર્ષક બોડી ગ્રાફિક્સ છે, જે તેને પ્રીમિયમ ફીલ આપે છે. બાઇકના એલોય વ્હીલ્સ, જાડા ટાયર અને અપમાર્કેટ ફિનિશ તેને બજારમાં ઉપલબ્ધ અન્ય બાઇકોથી અલગ પાડે છે.
બાઇકની સુવિધાઓ
સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ, ટીવીએસ રોનિનમાં સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્સોલ છે જે બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, કોલ અને SMS ચેતવણીઓ જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તેમાં ગિયર-શિફ્ટ સૂચક, સાઇડ-સ્ટેન્ડ એન્જિન કટ-ઓફ, ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS અને ગ્લાઇડ-થ્રુ ટેકનોલોજી (GTT) જેવી અદ્યતન સુવિધાઓ પણ શામેલ છે. આ બધી સુવિધાઓ તેને રોજિંદા સવારી અને લાંબી સવારી બંને માટે આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.
કિંમત જાણો
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, આ બાઇક 225.9cc સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-ઓઇલ-કૂલ્ડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે લગભગ 20 bhpની મહત્તમ શક્તિ અને 19.93 Nmનો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. ભારતીય બજારમાં, TVS રોનિનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 1.35 લાખ રૂપિયાથી 1.73 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. આ કિંમત શ્રેણીમાં, તે રોયલ એનફિલ્ડ હન્ટર 350 અને હોન્ડા CB350 જેવી કંપનીઓ સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
