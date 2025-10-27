હોન્ડા છોડીને આ કંપનીના સ્કૂટર્સ પર પાગલ થયા લોકો, બજારનો 29% હિસ્સો કર્યો કબજે, આંખ બંધ કરી ખરીદી રહ્યા છે ગ્રાહકો
Scooter Market Share: લોકો હવે હોન્ડાને છોડીને આ કંપનીની સ્કૂટર ખરીદી રહ્યા છે. કંપનીએ ધીમે ધીમે સ્કૂટર બજારનો 29% હિસ્સો કબજે કર્યો છે. ચાલો વિગતવાર વિગતોનું અન્વેષણ કરીએ.
Scooter Market Share: ભારતીય સ્કૂટર ઉદ્યોગ એક મોટા પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. હોન્ડાએ લાંબા સમયથી બજારમાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે, પરંતુ નાણાકીય વર્ષ 2026ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળા (FY2026 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળા) ના ડેટા દર્શાવે છે કે ટીવીએસ હવે તેને સખત સ્પર્ધા આપી રહ્યું છે. સ્કૂટર બજાર માત્ર રેકોર્ડબ્રેક વેચાણનો અનુભવ કરી રહ્યું નથી, પરંતુ કંપનીઓના બજાર હિસ્સામાં પણ નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે.
7 મિલિયનનો લક્ષ્યાંક
ભારતીય સ્કૂટર ઉદ્યોગે નાણાકીય વર્ષ 2025માં 6.85 મિલિયન યુનિટનું રેકોર્ડ વેચાણ હાંસલ કર્યું હતું અને હવે નાણાકીય વર્ષ 2026માં પહેલી વખત 7 મિલિયન વેચાણના આંકને પાર કરવાના માર્ગ પર છે. સ્કૂટર ઉત્પાદકોએ નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળા (એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર 2025)માં કુલ 3.721 મિલિયન યુનિટ વેચ્યા, જે પાછલા વર્ષ કરતા 6.42% વધુ છે. GST 2.0 હેઠળ પેટ્રોલ-એન્જિન સ્કૂટર્સ પર કિંમત ઘટાડાને કારણે સપ્ટેમ્બર 2025માં 733,391 યુનિટનું રેકોર્ડ વેચાણ થયું, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ માસિક આંકડો છે.
હોન્ડા ઘટ્યો, TVSએ સ્પીડ પકડી
બજારમાં સૌથી મોટા ફેરફારો હોન્ડા મોટરસાઇકલ એન્ડ સ્કૂટર ઇન્ડિયા (HMSI) અને TVS મોટર કંપનીના પ્રદર્શનમાં થયા છે.
1- હોન્ડાનો હિસ્સો 45%થી ઘટીને 39% થયો
માર્કેટ લીડર હોન્ડાએ છેલ્લા 6 મહિનામાં 1.43 મિલિયન સ્કૂટર્સ વેચ્યા, પરંતુ ગયા વર્ષ (FY2025 ના પહેલા H1)ની તુલનામાં આ 9% ઘટાડો છે. આ ઘટાડાને કારણે હોન્ડાનો બજાર હિસ્સો 45%થી ઘટીને 39% થયો છે. આ દર્શાવે છે કે કંપની તેના લોકપ્રિય એક્ટિવા અને ડિઓ મોડેલ્સ માટે કઠિન સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહી છે.
2- TVS વેચાણમાં 27%નો વધારો
TVS મોટર કંપનીએ આ સમયગાળા દરમિયાન 1.08 મિલિયન સ્કૂટર્સ વેચીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ 27% નો જબરદસ્ત વધારો છે, જેનાથી કંપનીનો બજાર હિસ્સો 24% થી વધીને 29% થયો છે. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન તેના પેટ્રોલ સ્કૂટર (Jupiter, NTorq, Zest) તેમજ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર iQube દ્વારા પ્રેરિત હતું, જેણે વાર્ષિક ધોરણે 20% વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી.
અન્ય કંપનીઓની સ્થિતિ: ઇલેક્ટ્રિકની શક્તિ
હોન્ડા અને ટીવીએસ ઉપરાંત, અન્ય કંપનીઓએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. સુઝુકીએ 5.63 લાખ યુનિટ વેચ્યા, જે 11%નો વધારો છે, અને તેનો બજાર હિસ્સો 15% સુધી વધ્યો, જે Access 125ના મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે છે. સુઝુકી ટૂંક સમયમાં e-Access ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કરવાની પણ તૈયારી કરી રહી છે. સ્કૂટર સેગમેન્ટમાં 32% નો જંગી ઉછાળો જોવા મળ્યો, જેમાં 2.41 લાખ યુનિટનું વેચાણ થયું. આ વૃદ્ધિ તેના ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, Vidaના પ્રભાવશાળી 132% વેચાણ વૃદ્ધિને કારણે થઈ હતી.
અથર એનર્જી
ઇલેક્ટ્રિક સ્ટાર્ટ-અપ એથરમાં 70%નો મોટો વિકાસ જોવા મળ્યો, જેમાં રિઝ્તા જેવા ફેમિલી સ્કૂટર્સના કારણે કુલ 1.09 લાખ યુનિટનું વેચાણ થયું.
બજાજ અને યામાહા સંઘર્ષ
ઉત્પાદન સમસ્યાઓના કારણે બજાજ ઓટોના કુલ વેચાણમાં થોડો 6% ઘટાડો થયો. જોકે, કંપનીએ પાછળથી ચેતક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર સાથે પાછા ફર્યા. આ દરમિયાન, યામાહાનું વેચાણ 6% ઘટીને 4.07% થયું. જોકે, તેનું પ્રીમિયમ એરોક્સ 155 સ્કૂટર 16% નો વિકાસ નોંધાવવામાં સફળ રહ્યું.
ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર માર્કેટમાં વધારો
ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર (e-2W) સ્કૂટર ઉદ્યોગના એકંદર વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2026ના પહેલા છ મહિનામાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનું વેચાણ 442,640 યુનિટ પર પહોંચ્યું, જે પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 29% વધુ છે. આનાથી કુલ સ્કૂટર બજારમાં તેનો હિસ્સો 11% થી વધીને 12% થયો. પેટ્રોલ અને સીએનજીના વધતા ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને, લાંબા ગાળાના ફાયદા અને સસ્તું ગતિશીલતાને કારણે ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની માંગ સતત વધી રહી છે.
