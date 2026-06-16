/વહેલી સવારે પેટ્રોલ ભરાવો તો વધારે આવે, વર્ષો જૂના આ આ દાવામાં કેટલું સત્ય ?

પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવ વચ્ચે લોકો ઘણીવાર સવારે વહેલા અથવા રાત્રે ટાંકી ભરવાની સલાહ આપે છે. આ પાછળનો તર્ક એ છે કે ઠંડા તાપમાનમાં ફ્યુઅલ વધુ ઘટ્ટ હોય છે, એટલે કે તમને સમાન ભાવે વધુ પેટ્રોલ મળે છે. પરંતુ શું આ દાવો સાચો છે, કે માત્ર એક ભ્રમ છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
શું ખરેખર ઠંડા વાતાવરણમાં વધુ પેટ્રોલ મળે છે ?
આ સિદ્ધાંત મુજબ પેટ્રોલ એક પ્રવાહી છે જે ગરમીમાં ફેલાય છે અને ઠંડીમાં સંકોચાય છે. સવારે તાપમાન ઓછું હોવાથી, લોકો માને છે કે પેટ્રોલ વધુ ઘટ્ટ હોય છે અને તે જ ભાવે વધારે માત્રામાં મળે છે. આ ફક્ત તર્ક છે, વાસ્તવિકતા અલગ છે.
કન્ઝ્યુમર રિપોર્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા પરીક્ષણો અનુસાર, બહારના તાપમાનમાં ગમે તેટલી વધઘટ થાય ભૂગર્ભમાં રહેલા ફ્યુઅલનું તાપમાન પ્રમાણમાં સ્થિર રહે છે. પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોટી ભૂગર્ભ ટાંકીઓમાં સંગ્રહિત થાય છે. તેથી સવારના ફ્યુઅલના તાપમાન અને બપોરના તાપમાનમાં કોઈ ખાસ તફાવત હોતો નથી.
સવારે કે રાત્રે પેટ્રોલ ભરાવાથી કોઈ ફાયદો નથી
તમે સવારે 8 વાગ્યે પેટ્રોલ ભરાવો કે રાત્રે 10 વાગ્યે, તમારા વાહનમાં ભરવામાં આવતા ફ્યુઅલનું પ્રમાણ અને ઘનતા લગભગ સમાન રહે છે. ફ્યુઅલ રિટેલર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા અભ્યાસો દર્શાવે છે કે ભૂગર્ભ ટાંકીઓનું તાપમાન દિવસભર 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઓછું બદલાય છે, જેની ફ્યુઅલના જથ્થા પર કોઈ ખાસ અસર થતી નથી.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઘનતા માટેના ધોરણો સ્થાપિત છે. જ્યારે પણ તમે ફ્યુઅલ ભરાવો છો, ત્યારે તમને નિયમો દ્વારા ફરજિયાત ગુણવત્તા અને ઘનતા પ્રમાણે મળે છે.