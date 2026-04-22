શું મશીન '0' દર્શાવતું હતું, છતાં ઓછું પેટ્રોલ મળ્યું? પેટ્રોલ પંપ પર આ રીતે થાય છે સ્કેમ
પેટ્રોલ પંપ પર ઝીરો જોવા છતાં જમ્પ ટ્રિક દ્વારા ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે, જેમાં મશીનના રીડિંગને અચાનક વધારી ઓછું તેલ આપવામાં આવે છે. આ સ્કેમથી બચવા માટે તેલ ભરાવવા સમયે શરૂઆતી સેકેન્ડમાં મીટરના રીડિંગ પર નજર રાખો અને કંઈ અસામાન્ય લાગે તો સવાલ ઉઠાવો.
- પેટ્રોલ પંપ પર આ રીતે થાય છે સ્કેમ
- પેટ્રોલ પુરાવો તો અહીં રાખો તમારી નજર
- ઝીરો જોયા બાદ પણ થાય છે છેતરપિંડી
આજકાલ પેટ્રોલ પંપ પર એક નવો સ્કેમ સામે આવ્યો છે, જેને 'જંપ ટ્રિક' કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે ગાડીમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ ભરાવો છો તો સૌથી પહેલા મશીનમાં ‘0’ ચેક કરો છો જેથી ખાતરી થઈ શકે કે કોઈ ગડબડી ન થાય. પરંતુ હવો ઠગોએ આ પ્રક્રિયામાં નવો કિમીયો અજમાવ્યો છે. એટલે કે 0 જોયા બાદ પણ તમે છેતરાઈ શકો છો. ઘણા લોકોની ફરિયાદ છે કે પેટ્રોલ ભરાવ્યા બાદ પણ તેની ગાડીમાં ફ્યૂલનો કાંટો એટલો નથી દેખાડતો જેટલા પૈસાનું તેણે ફ્યુલ ભરાવ્યું છે.
શું છે જંપ ટ્રિક’?
જંક ટ્રિક એક એવી ચાલ છે, જેમાં પેટ્રોલ મશીન શરૂઆતમાં તો 0 દેખાડે છે, પરંતુ જ્યારે ફ્યુલ ભરવાનું શરૂ થાય છે તો મીટર અચાનક ઝડપથી વધે છે. આ વધારો હકીકતમાં તે માત્રાના ફ્યૂલ સાથે મેળ ખાતો નથી જે તમારી દાડીમાં જઈ રહ્યું હોય છે. એટલે કે તમને જેટલાનું પેટ્રોલ મળવું જોઈએ, તેનાથી ઓછું મળે છે, પરંતુ પૈસા પુરા આપવા પડે છે.
કઈ રીતે કામ કરે છે આ ટ્રિક
સામાન્ય સ્થિતિમાં જ્યારે પેટ્રોલ ભરવાનું શરૂ થાય છે તો મીટર ધીમે-ધીમે વધે છે, પરંતુ જંપ ટ્રિકમાં મીટર અચાનક 0થી સીધું 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયા કે તેનાથી વધુ પર પહોંચી જાય છે. આ ફેરફાર એટલો ઝડપથી થાય છે કે ઘણીવાર ગ્રાહકો ધ્યાન આપી શકતા નથી. આ તે ક્ષણ હોય છે, જ્યારે અસલી ખેલ થાય છે અને ગ્રાહકોને ઓછું ફ્યુલ આપી વધુ પૈસા લેવામાં આવે છે.
મશીનની કેલિબ્રિશનમાં ગડબડી
કેટલાક મામલામાં પેટ્રોલ પંપ મશીનો સાથે છેડછાડ કરવામાં આવે છે કે તેનું કેલિબ્રેશન યોગ્ય હોતું નથી. તેનો મતલબ છે કે મશીન પર જે રીડિંગ જોવા મળી રહ્યું છે, તે હકીકતમાં આપવામાં આવેલા ફ્યુલથી વધુ હોઈ શકે છે. આ પ્રકારની ગડબડી પકડવી સામાન્ય ગ્રાહક માટે સરળ હોતી નથી, કારણ કે બધી પ્રક્રિયા સામાન્ય જોવા મળે છે.
સાચુ મીટર રીડિંગ કઈ રીતે થાય છે
પેટ્રોલ પંપ મશીનમાં શરૂઆતમાં હળવો જંપ આવવો સામાન્ય માનવામાં આવે ચે, જે સામાન્ય રીતે 4-5 રૂપિયા સુધી હોય છે. પરંતુ જો તેનાથી વધુ જંપ હોય, જેમ કે 10 કે 20 રૂપિયાનો, તો તે શંકાની વાત હોઈ શકે છે. આ પ્રકારનું અચાનક વધવું એક રેડ ફ્લેગ છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરો.
તમારે શું કરવું જોઈે
જ્યારે તમે પેટ્રોલ પંપ પર જાવ તો શરૂઆતથી જ મીટર પર નજર રાખો. માત્ર 0 જોવાથી કામ ચાલશે નહીં, પરંતુ તે પણ જોવું જરૂરી છે કે મીટર ધીમે-ધીમે વધી રહ્યું છે કે અચાનક જંપ કરી રહ્યું છે. જો તમને કોઈ ગડબડી લાગે તો તત્કાલ સવાલ કરો અને જરૂર પડે તો ફરિયાદ દાખલ કરાવો. તમારી સતર્કતા તમને સ્કેમથી બચાવી શકે છે.
