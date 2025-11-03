શું તમારા ફોનમાં ઓન છે આ સેટિંગ? તત્કાલ કરો બંધ બાકી થઈ શકે છે તમારી જાસૂસી
Phone Safety Tips: ફોનમાં કેટલાક સેટિંગ્સ તમારી પ્રાઇવેસી માટે ખતરો બની શકે છે. કેટલાક સરળ ફેરફાર કરી તમે ખુદને સુરક્ષિત રાખી શકો છો. જાણો તે માટે કામની વાત.
Phone Safety Tips: આજના સમયમાં સ્માર્ટફોન આપણી રોજિંદી જરૂરિયાત બની ગયો છે. કોલ કરવો હોય કે પેમેન્ટ કરવાનું હોય દરેક કામ હવે ફોનથી થાય છે. પરંતુ આ ફોન આપણા અંગત જીવનમાં ડોકિયું કરવાનું માધ્યમ પણ બની શકે છે. હકીકતમાં જ્યારે આપણે કોઈ એપને ઈન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. તો વિચાર્યા વગર લોકેશન, કેમેરા કે માઇક્રોફોન જેવી પરમિશન આપીએ છીએ.
આ નાની ભૂલ ક્યારેક ફોનને ટ્રેકિંગ કે ડેટા ચોરીનો શિકાર બનાવી શકે છે. ઘણી એપ્સ તો બંધ થયા બાદ પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં ડેટા મોકલતી રહે છે. તેથી હવે સમય છે કે તમે તમારા ફોનના પ્રાઇવેસી સેટિંગ્સને ખુદના કંટ્રોલમાં લો. કેટલાક સરળ ફેરફારોની સાથે તમારા સ્માર્ટફોનને સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત બનાવી શકો છો.
ફોનમાં આ સેટિંગને કરો બંધ
જ્યારે તમે કોઈ નવી એપ ડાઉનલોડ કરો છો તો સામાન્ય રીતે આપણે તત્કાલ Allow પર ક્લિક કરીએ છીએ. આ બેદરકારી આગળ જતાં મુશ્કેલી બને છે. કારણ કે ઘણી એપ્સ જરૂરિયાત કરતા વધુ એક્સેસ માંગે છે. તેને રોકવા માટે સૌથી પહેલા એપ આઇકોનને લાંબા સમય સુધી દબાવો. પછી App info > Permissions પર જાવ. ત્યાં જોવા મળશે કે કઈ-કઈ પરમિશન એક્ટિવ છે અને જેની જરૂર નથી તેને Deny કે Ask Every Time પર સેટ કરી દો.
જો તમે બધી એપ્સની પરમિશનને એક સાથે જોવા ઈચ્છો છો તો Settings > Security & Privacy > Permission Manager માં જાવો. ત્યાંથી કોઈપણ એપની પરમિશનને કેન્સલ કરી શકો છો. લોકેશનના મામલામાં પણ સાવચેતી જરૂરી છે. Settings > Location > App permissions માં જઈને Use Precise Location ને ટોગલ બંધ કરો. તેનાથી એપનું સટીક લોકેશન જાણી શકશે નહીં.
બેકગ્રાઉન્ડ ડેટા અને ટ્રેકિંગ કરો બંધ
ઘણી એપ્સ કોઈ ઉપયોગ વગર ફોનમાં ચાલતી રહે છે અને બેટરી કે ડેટા ખતમ કરે છે. તેને રોકવા માટે Settings > Apps > Battery Usage માં જઈને Allow background activity ને ઓફ કરો. આ એપ માત્ર ત્યારે ચાલશે જ્યારે તમે ખુદ તેને ઓપન કરશો. ધ્યાન રાખો કે મેસેજ કે ઈમેલ એપ્સ પર તેને બંધ કરવાથી નોટિફિકેશનમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
આ રીતે Settings > Location > Location Services માં જઈને Bluetooth scanning અને Wi-Fi scanning બંનેને બંધ કરી દો. તેનાથી તમારી ડિવાઇસ વારંવાર આસપાસના નેટવર્કને સ્કેન કરી શકશે નહીં અને ટ્રેકિંગનો ખતરો ઘટશે.
