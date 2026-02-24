Prev
ફોન ચોરી થઈ ગયો? ગભરાશો નહીં! તત્કાલ કરો આ 5 કામ તો પૈસા અને ડેટા રહેશે સુરક્ષિત

Smartphone Tips: આજના સમયમાં લગભગ દરેક લોકો પાસે સ્માર્ટફોન હોય છે. સ્માર્ટફોન દ્વારા કોલિંગથી લઈને બેન્કિંગ સહિત અનેક કામ થતાં હોય છે. પરંતુ જ્યારે આ ફોન ચોરાઈ જાય તો મુશ્કેલી વધી જાય છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:16 PM IST
  • સ્માર્ટફોન ગુમ થઈ જાય કે ચોરી થાય તો કરો આ કામ
  • સૌથી પહેલા સિમ કાર્ડ અને બેન્કિંગ એપ બંધ કરાવો
  • નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરાવો

આજના સમયમાં સ્માર્ટફોન ગુમ થવો માત્ર એક ડિવાઇસ ખોવાય જવાની વાત નથી પરંતુ તે તમારી ડિજિટલ ઓળખને ખતરામાં પાડવા સમાન છે. ફોનમાં કોન્ટેક્ટ્સ, ફોટો, મેસેજથી લઈને બેન્કિંગ એપ્સ, UPI, આધાર અને પાન જેવી સંવેદનશીલ જાણકારી ઉપલબ્ધ હોય છે. તેવામાં ફોન ચોરી થાય તો સૌથી મોટો ડર તે હોય છે કે કોઈ તમારા પૈસા કે અંગત ડેટાનો ખોટો ઉપયોગ ન કરે. ગભરાવાથી સ્થિતિ સામાન્ય થવાની નથી પરંતુ જો તત્કાલ મહત્વના પગલાં ભરવામાં આવે તો મોટા નુકસાનથી બચી શકાય છે.

સિમ કાર્ડ બંધ કરાવો
ફોન ચોરી થાય તો જલ્દી તમારા મોબાઇલ નંબરનું સિમ કાર્ડ બંધ કરાવવું જરૂરી છે. તે માટે તમારા નેટવર્ક ઓપરેટરના કસ્ટમર કેરનો સંપર્ક કરો અને સિમ સસ્પેન્ડ કરાવવાની રરૂઆત કરો. સિમ બંધ થવાથી તે નંબર પર આવતા કોલ, મેસેજ અને ઓટીપી બંધ થઈ જશે. તેનાથી ઓનલાઈન ફ્રોડ અને બેન્કિંગ છેતરપિંડીનો ખતરો ઘટી જાય છે.

બેંક અને UPI સેવા સુરક્ષિત કરો
સિમ બ્લોક કર્યા બાદ તમારે બેંક અને યુપીઆઈ સેવાઓને સુરક્ષિત કરવાની છે. તે માટે તત્કાલ તમારા બેંકના હેલ્પલાઇન પર કોલ કરો અને મોબાઇલ બેન્કિંગ તથા યુપીઆઈને અસ્થાયી રૂપથી બંધ કરાવવાનું કહો. ભલે ફોન લોક હોય પરંતુ કોઈ જોખમથી બચવા આ પગલું જરૂરી છે. Paytm, PhonePe, Google Pay જેવી વોલેટ એપ્સને તત્કાલ બ્લોક કરાવવી સમજદારી છે.

લોકેશન શોધવાનો પ્રયાસ
જો તમારો ફોન હજુ ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે તો તેને દૂરથી લોક કરવું કે પછી ડેટા ડિલીટ કરવો એક ઉપયોગી રીત છે. આઈફોન યુઝર્સ Find My iPhone અને Android યુઝર્સ Find My Device ફીચરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ટૂલ્સની મદદથી તમે ફોનનું લોકેશન જોઈ શકો છો, સ્ક્રીન પર મેસેજ દેખાડે છે અને જરૂર પડવા પર બધો ડેટા રિમોટલી ડિલીટ પણ કરી શકો છો. તેનાથી તમારી તસવીરો, ઈમેલ અને સેવ પાસવર્ડ સુરક્ષિત રહે છે.

પાસવર્ડ બદલો
ફોન ચોરી થયા બાદ મિનિટોની અંદર બધા મહત્વના એકાઉન્ટ્સના પાસવર્ડ બદલી દેવા જોઈએ. સૌથી પહેલા ઈમેલ એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ બદલો, કારણ કે તેનાથી બાકી એપ્સ અને સેવાઓ જોડાયેલી હોય છે. ત્યારબાદ બેન્કિંગ, શોપિંગ એપ્સ અને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સના પાસવર્ડ અપડેટ કરો. તેનાથી કોઈ અજાણી વ્યક્તિ તમારા એકાઉન્ટ્સ સુધી પહોંચી શકશે નહીં.

FIR દાખલ કરાવો
અંતિમ અને છેલ્લું જરૂરી કામ છે કે પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવો. તમારા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરાવો કે પછી ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા ફોન ચોરીનો રિપોર્ટ કરો. આ સાથે ફોનનો EMI નંબર જરૂર આપો જેથી જરૂર પડવા પર ડિવાઇસને ટ્રેક કે બ્લોક કરી શકાય. FIR થવાથી ભવિષ્યમાં ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ કે કોઈ કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં સરળતા રહે છે.

સ્માર્ટફોનની ચોરી થવી ખરેખર એક પરેશાન કરનાર અનુભવ છે પરંતુ જો તમે સમય રહેતા યોગ્ય પગલા ભરો તો તમારા પૈસા અને ડેટાને સુરક્ષિત રાખી શકો છો. થોડી સતર્કતા અને ઝડપથી કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી તમને મોટા નુકસાનથી બચાવી શકે છે.

 

