/₹1 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ પર મારુતિ ડિઝાયર ખરીદશો તો દર મહિને કેટલી આવશે EMI? જાણો આખું ગણિત

જો તમે એક નવી સેડાન ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો, પરંતુ એક સાથે બધી રકમ ખર્ચ કરવા ઈચ્છતા નથી તો Maruti Suzuki Dzire તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ કાર પોતાની શાનદાર માઇલેજ, ઓછા મેન્ટેનન્સ અને ભરોસાપાત્ર પરફોર્મંસને કારણે ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે ખુબ પોપુલર છે.
સારી વાત છે કે જો તમારી પાસે માત્ર 1 લાખ રૂપિયાનું બજેટ છે તો પણ તમે કાર ફાઈનાન્સ દ્વારા મારૂતિ ડિઝાયસને ઘરે લાવી શકો છો. તમારે તે જાણવું જરૂરી છે કે લોનની રકમ, વ્યાજદર અને EMI કે બેંક કે ફાઇનાન્સ કંપની પ્રમાણે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
Maruti Dzire ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.25 લાખ રૂપિયા છે. જો તમે આ ગાડી માટે 1 લાખ રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ કરો છો તો બાકી બચેલી રકમ માટે કાર લોન લેવી પડશે. દિલ્હીમાં આ ગાડીની ઓન-રોડ કિંમત તમને 7.11 લાખ રૂપિયાની નજીક પડશે.
દર મહિને EMI તરીકે કેટલા આપવા પડશે?
જો તમે 1 લાખ રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ કરો છો અને 9.8 ટકાના વ્યાજદરથી 4 વર્ષ માટે લોન લો તો તમારે દર મહિને 15 હજાર 435 રૂપિયાનો EMI આપવો પડશે. લોનનો સમયગાળો વધારી 5 વર્ષ કરો તો દર મહિને તમારે 12 હજાર 917 રૂપિયા EMI તરીકે આપવા પડશે. EMI ની આ રકમ કારના વેરિએન્ટ, ઓન-રોડ કિંમત, ડાઉન પેમેન્ટ અને બેંકના વ્યાજદર પર નિર્ભર રહેશે.
Maruti Suzuki Dzire ની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની ઓછી રનિંગ કોસ્ટ છે. તેમાં મળનાર પેટ્રોલ એન્જિન સારી માઇલેજ આવે છે, જ્યારે સીએનજી વેરિએન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે. જેનાથી ફ્યૂલ પર થનાર ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. આ કારણે ડિઝાયર ખાનગી ઉપયોગની સાથે દરરોજ ડ્રાઇવ કરનાર ગ્રાહકો વચ્ચે ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે.
ગાડીના કેવા છે ફીચર્સ?
ફીચર્સની વાત કરીએ તો નવી ડિઝાયરમાં મોડર્ન ડિઝાઇનની સાથે ઘણી જરૂરી સુવિધાઓ મળે છે. તેમાં ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ Android Auto અને Apple CarPlay, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, મલ્ટી-ફંક્શન સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, રિયર એસી વેન્ટ્સ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ અને ઘણા પ્રીમિય ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ તેમાં એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને અન્ય જરૂરી સેફ્ટી ફીચર્સ મળે છે. જો તમારૂ બજેટ સીમિત છે અને તમે એક ભરોસાપાત્ર, ઓછા ખર્ચવાળી અને ફીચર લોડેડ સેડાન ખરીદવા ઈચ્છો છો તો ડિઝાયર એક મજબૂત વિકલ્પ છે.