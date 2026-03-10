6300mAh બેટરી અને 32MP કેમેરા, 10999 રૂપિયામાં લોન્ચ થયો ધાંસૂ 5G ફોન
Poco C85x 5G ભારતમાં લોન્ચ થઈ ગયો છે. તેમાં 6.9 ઇંચ ડિસ્પ્લે, 6300mAh બેટરી અને 32MP કેમેરો મળે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 10999 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે અને વેચાણ 14 માર્ચથી ફ્લિપકાર્ડ પર શરૂ થશે.
- પોકોએ ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કર્યો Poco C85x 5G ફોન
- માત્ર 10999 રૂપિયાની કિંમતમાં મળશે દમદાર ફીચર્સ
- ફોનમાં 6300mAh બેટરી અને 32MP કેમેરા
સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ પોકોએ મંગળવારે ભારતમાં પોતાની C-સિરીઝનો નવો સ્માર્ટફોન Poco C85x 5G લોન્ચ કરી દીધો છે. આ ફોન બજેટ સેગમેન્ટમાં મોટી બેટરી, હાઈ રિફ્રેશ રેટ ડિસ્પ્લે અને 5જી કનેક્ટિવિટી જેવા ફીચર્સની સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. ફોનની કિંમત 11 હજાર રૂપિયાથી પણ ઓછી છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ ફોન એકવાર ચાર્જ કરવા પર બે દિવસ સુધી ચાલી શકે છે. Poco C85x 5G માં 6300mAh ની મોટી બેટરી, 32MP અને 120Hz ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે.
કિંમત અને સ્ટોરેજ
Poco C85x 5G ની ભારતમાં શરૂઆતી કિંમત 10,999 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે, જેમાં 4GB રેમ અને 64GB સ્ટોરેજ મળે છે. તો તેનું 4GB રેમ અને 128GB સ્ટોરેજ વેરિએન્ટ 11999 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ થશે. આ સ્માર્ટફોન 12 માર્ચે બપોરે 12 કલાકથી Flipkart દ્વારા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. કંપનીએ તેને બ્લેક, ગોલ્ડ અને ગ્રીન જેવા ત્રણ કલર વેરિએન્ટમાં રજૂ કર્યો છે.
ડિસ્પ્લે, પ્રોસેસર અને પરફોર્મંસ
Poco C85x 5G માં 6.9 ઇંચની HD+ AdaptiveSync ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે, જે 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે. સ્કીન 800 નિટ્સ સુધીની બ્રાઇટનેસ આપે છે અને તેમાં લો બ્લૂ લાઇટ અને ફ્લિકર ફ્રી જેવા સ્પેસિફિકેશન આપવામાં આવ્યા છે. ફોનમાં ઓક્ટા-કોર Unisoc T8300 પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે, જેની ક્લોક સ્પીડ 2.2GHz સુધી જાય છે. આ સાથે Mali-G57 જીપીયુ, 4GB LPDDR4x રેમ અને 128GB સુધી સ્ટોરેજ મળે છે. જરૂર પડવા પર માઇક્રો એસડી કાર્ડ દ્વારા સ્ટોરેજને 2TB સુધી વધારી પણ શકાય છે.
કેમેરા અને બેટરી ફીચર્સ
ફોટોગ્રાફી માટે Poco C85x 5G માં ડુઅલ રિયર કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં 32 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા સામેલ છે. આ કેમેરો 10x ડિજિટલ ઝૂમને સપોર્ટ કરે છે. તો સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે ફોનમાં 8 મેગાપિક્સલનો ફ્રંટ કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે. ફોનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની 6300mAh બેટરી છે, જેને લઈને કંપનીનો દાવો છે કે તે બે દિવસનું બેકઅપ આપી શકે છે. તે 15W વાયર્ડ ચાર્જિંગ અને 7.5W રિવર્સ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ સિવાય ફોનમાં
5G, વાઈ-ફાઈ, બ્લુટુથ 5.4, GPS, USB ટાઇપ-C અને 3.5mm ઓડિયો જેક જેવા કનેક્ટિવિટી ફીચર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે.
