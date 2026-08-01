/128KMની દમદાર રેન્જ! માત્ર 30 રૂપિયાથી ઓછામાં ફૂલ ચાર્જ.... Vidaએ લોન્ચ કર્યું શાનદાર નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર

Hero New Electric Scooter: હીરો મોટોકોર્પના ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી બ્રાન્ડ Vidaએ એક નવું સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે. Vida VX પોર્ટફોલિયોને વિસ્તૃત કરીને, કંપનીએ VX2 Go FB લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્કૂટર 3.1kWh બેટરી સાથે આવે છે અને તે હાલના VX2 Go સ્કૂટરની સાથે વેચવામાં આવશે.
બંને સ્કૂટર 3.1kWh બેટરી સાથે આવે છે. અહીં એકમાત્ર તફાવત દૂર કરી શકાય તેવી અને ફિક્સ્ડ બેટરીનો છે. લેટેસ્ટ સ્કૂટર ફિક્સ્ડ બેટરી સાથે આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે બેટરી કાઢીને આ સ્કૂટર ચાર્જ કરી શકતા નથી, જે Vida સ્કૂટરની એક અનોખી વિશેષતા છે. તમે આ સ્કૂટરને સીધા પ્લગ ઇન કરીને ચાર્જ કરી શકો છો.
કિંમત શું છે?
Vida VX2 Go FB ની કિંમત 1.13 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ, નવી દિલ્હી) છે. Vidaના મતે, આ વેરિઅન્ટ લોન્ચ કરવાનું કારણ વધુ વિકલ્પો પૂરા પાડવાનું છે. આનાથી વપરાશકર્તાઓ ફિક્સ્ડ-બેટરી અને રિમૂવેબલ-બેટરી સ્કૂટર વચ્ચે પસંદગી કરી શકશે.
લોકો તેમના ચાર્જિંગ સોલ્યુશન, ઉપયોગ અને પસંદગીઓના આધારે સ્કૂટર પસંદ કરી શકે છે. VX2 Go FB 3.1kWh બેટરી દ્વારા સંચાલિત હશે. આ સ્કૂટર 128 કિલોમીટરની દાવો કરાયેલ IDC રેન્જ સાથે આવશે. તે 6kW સ્વિંગઆર્મ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટર દ્વારા સંચાલિત છે. તેની ટોચની સ્પીડ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે.
સુવિધાઓ અને ચાર્જિંગ
Vida સ્કૂટર DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવે છે. હીરોનો દાવો છે કે તેને ફક્ત 65 મિનિટમાં 0થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે. 8 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ પર, 3.1kWh બેટરી ચાર્જ કરવાથી 30 રૂપિયા કરતા ઓછો ખર્ચ થશે. સ્કૂટરમાં સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી અને ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન સાથે 4.3-ઇંચનું LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે.
તેમાં 27.2 લિટર અંડર-સીટ સ્ટોરેજ અને સિંગલ-પીસ સીટ પણ છે. ફિક્સ્ડ-બેટરી વેરિઅન્ટ્સની રજૂઆત સાથે, VX2 શ્રેણીમાં કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં પાંચ વેરિઅન્ટ હશે. આ સ્કૂટર ચાર બેટરી પેક વિકલ્પોમાં આવે છે. સૌથી નાની બેટરી 2.2kWh છે, જે 93 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે. સૌથી મોટી 4.4kWh છે, જે 187 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે.