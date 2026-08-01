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128KMની દમદાર રેન્જ! માત્ર 30 રૂપિયાથી ઓછામાં ફૂલ ચાર્જ.... Vidaએ લોન્ચ કર્યું શાનદાર નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર

Hero New Electric Scooter: Vidaએ ભારતીય બજારમાં પોતાનું નવું સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્કૂટર 128 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે. તે 3.1kWh ફિક્સ્ડ બેટરી સાથે આવે છે, એટલે કે તમે આ બેટરી સ્કૂટરમાંથી કાઢી શકતા નથી. આનાથી કંપનીના VX2 પોર્ટફોલિયોમાં સ્કૂટરની સંખ્યા પાંચ થઈ ગઈ છે. ચાલો આ સ્કૂટરની ખાસિયતો જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:53 AM IST
128KMની દમદાર રેન્જ! માત્ર 30 રૂપિયાથી ઓછામાં ફૂલ ચાર્જ.... Vidaએ લોન્ચ કર્યું શાનદાર નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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