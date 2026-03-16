રાહનો આવ્યો અંત ! કિંમત છે 10 લાખથી ઓછી, કાલે ભારતમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે મોસ્ટ અવેટેડ કાર, ફીચર્સ હશે ખાસ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyરાહનો આવ્યો અંત ! કિંમત છે 10 લાખથી ઓછી, કાલે ભારતમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે મોસ્ટ અવેટેડ કાર, ફીચર્સ હશે ખાસ

New Car Launching: આ નવી કાર ત્રણ એન્જિન ઓપ્શન સાથે ઓફર કરવામાં આવશે, જેમાં બે ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન અને એક મજબૂત હાઇબ્રિડ એન્જિનનો સમાવેશ થાય છે. કાર કાલે ભારતમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે, ભારતમાં તેના જુના મોડલનું ખુબ વેચાણ થયું છે અને લોકોમાં તે લોકપ્રિય પણ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:29 PM IST
New Car Launching: ભારતમાં SUVની માંગ સતત વધી રહી છે, અને આને ધ્યાનમાં રાખીને, કાર કંપનીઓ વિવિધ મોડેલો લોન્ચ કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, રેનો કાલે, 17 માર્ચે તેની નવી પેઢીની ડસ્ટર લોન્ચ કરી રહી છે. કંપનીએ થોડા સમય પહેલા આ કાર રજૂ કરી હતી, પરંતુ હવે તે સત્તાવાર રીતે બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.

નવી રેનો ડસ્ટર ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો સાથે ઓફર કરવામાં આવશે, જેમાં બે ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન અને એક મજબૂત હાઇબ્રિડ એન્જિન હશે, જો કે, એવી અપેક્ષા છે કે લોન્ચ સમયે ફક્ત ટર્બો પેટ્રોલ વેરિઅન્ટની કિંમતો જાહેર કરવામાં આવશે, જ્યારે મજબૂત હાઇબ્રિડ વર્ઝન તહેવારોની સીઝન દરમિયાન પાછળથી રજૂ કરવામાં આવી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવી ડસ્ટરની પાવરટ્રેન

કારના એન્જિન વિકલ્પો વિશે વાત કરીએ તો, બેઝ મોડેલ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે 1.0-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવશે. 1.3-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન વેરિઅન્ટ ઓટોમેટિક ડ્યુઅલ-ક્લચ ગિયરબોક્સ ઓપ્શન સાથે પણ ઓફર કરવામાં આવશે. આ નવી ડસ્ટર ભારત માટે એક નવા પ્લેટફોર્મ પર વિકસાવવામાં આવી છે, જે તેના પ્રદર્શન અને સલામતીમાં સુધારો કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.

વાહનની વિશેષતાઓ શું હશે?

નવી રેનો ડસ્ટર ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ એકદમ આધુનિક હશે. તેમાં ઘણી સ્માર્ટ કનેક્ટેડ સુવિધાઓ હશે. વધુમાં, કારમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, પાવર્ડ ટેલગેટ, એડવાન્સ્ડ ડ્રાઇવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ્સ (ADAS) અને અન્ય ઘણી સુવિધાઓ હોવાની અપેક્ષા છે. 

આ SUV 4343 mm લંબાઈ અને 2657 mm વ્હીલબેઝ માપશે, જે સારી કેબિન સ્પેસ પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે. જો કે, પ્રથમ પેઢીની ડસ્ટરની તુલનામાં, આ વખતે કંપની તેને ડીઝલ એન્જિન વિના અને ઓલ-વ્હીલ-ડ્રાઇવ (AWD) વિકલ્પ વિના લોન્ચ કરી શકે છે.

કિંમતની વાત કરીએ તો, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નવી રેનો ડસ્ટર લગભગ 10 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થશે, જ્યારે ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટની કિંમત લગભગ 20 લાખ રૂપિયા અથવા વધુ હોઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news