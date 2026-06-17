/₹5.63 લાખ કિંમત અને 31 કિમીની માઇલેજ, વેચાણમાં નંબર-1 બની આ કાર

ભારતીય બજારમાં હેચબેક કારોની લોકપ્રિયતા આજે પણ યથાવત છે. ઓછી કિંમત સારી માઇલેજ અને સરળ ડ્રાઇવિંગને કારણે આ સેગમેન્ટ ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ છે. મે 2026ના સેલ રિપોર્ટમાં એકવાર ફરી મારૂતિ બલેનો સૌથી વધુ વેચાતી હેચબેક કાર બની છે. મે 2026 દરમિયાન બલેનોના 18396 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. પાછલા વર્ષે આ મહિનાના મુકાબલે વેચના વેચાણમાં 58 ટકાનો વધારો થયો છે. તે દર્શાવે છે કે ગ્રાહકો વચ્ચે બલેનોની માંગ યથાવત છે.
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર
વેચાણના મામલામાં બીજા સ્થાને મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર રહી. કંપનીએ આ કારના 18076 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું. તો ત્રીજા સ્થાને મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ રહી, જેના 17519 યુનિટ્સ ગ્રાહકો સુધી પહોંચ્યા છે. બંને કારના વેચાણમાં પાછલા વર્ષના મુકાબલે વધારો થયો છે.
મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો
ચોથા સ્થાન પર મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો રહી. આ નાની અને સસ્તી કારના 9887 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. તો મારૂતિ સુઝુકી એસ-પ્રેસોએ પાંચમું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. એસ-પ્રેસોને 6388 ગ્રાહકોએ મે મહિનામાં ખરીદી છે.
હ્યુન્ડાઈ i20, ટાટા ટિયાગો
હ્યુન્ડાઈ i20 વેચાણના લિસ્ટમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહી. મે મહિનામાં તેના 4749 યુનિટ્સ વેચાયા છે. તો ટાટા ટિયોગાના વેચાણમાં ઘટાડો થયો અને તે સાતમાં સ્થાને રહી છે.
ટોયોટા ગ્લેન્ઝા
આઠમાં સ્થાને ટોયોટા ગ્લેન્ઝા રહી, જ્યારે મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો નંબમાં ક્રમે રહી. હ્યુન્ડઈ આઈ10 નિઓસે 10મું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. જો વાત બલેનોની કરીએ તો આ કાર પોતાની સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન, આરામદાયક કેબિન અને સારા ફીચર્સ માટે જાણીતી છે. તેમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક બંને ગિયરબોક્સ વિકલ્પ સાથે આવે છે.
બલેનો માઇલેજ અને કિંમત
માઇલેજના મામલામાં પણ બલેનો શાનદાર છે. પેટ્રોલમાં લગભગ 22 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. જ્યારે સીએનજી મોડલ આશરે 31 કિમી પ્રતિ કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ કારણ છે કે ઓછા ખર્ચમાં વધુ માઇલેજ પસંદ કરનાર ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ છે. બલેનોની કિંમત 5.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થઈ ટોપ મોડલ માટે 9.10 લાખ સુધી જાય છે.