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₹5.63 લાખ કિંમત અને 31 કિમીની માઇલેજ, વેચાણમાં નંબર-1 બની આ કાર

મે 2026મા Maruti Suzuki Baleno દેશની સૌથી વધુ વેચાતી હેચબેક કાર બની. તેને 10396 નવા ગ્રાહક મળ્યા છે. વેગનઆર આ મામલે બીજા સ્થાને રહી અને સ્વિફ્ટ ત્રીજા સ્થાને. બલેનો પોતાની ડિઝાઇન, ફીચર્સ અને શાનદાર માઇલેજને કારણે ગ્રાહકોની પસંદ બનેલી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:12 PM IST
₹5.63 લાખ કિંમત અને 31 કિમીની માઇલેજ, વેચાણમાં નંબર-1 બની આ કાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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₹5.63 લાખ કિંમત અને 31 કિમીની માઇલેજ, વેચાણમાં નંબર-1 બની આ કાર
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