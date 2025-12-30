1લી જાન્યુઆરીથી આ 7 કંપનીઓની કાર થઈ જશે મોંઘી, તેમા ઘણા સસ્તા મોડલનો પણ સમાવેશ, જુઓ લિસ્ટ
Car Price Hike: ઘણા કાર બનાવનારી કંપની નવા વર્ષ, 2026માં કિંમતોમાં વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આનાથી આ વર્ષની શરૂઆતમાં ખરીદદારોને આપવામાં આવેલી GST રાહતની અસર કંઈક અંશે ઓછી થશે. આ વધારો સામાન્ય રીતે દરેક કેલેન્ડર વર્ષની શરૂઆતમાં થાય છે.
Car Price Hike: નવી કિંમતો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. જો કે, આ વધારો નજીવો છે અને મુખ્યત્વે હાઈ ઇનપુટ અને ચલણ ખર્ચને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ચાલો તે કંપનીઓ અને વધારા વિશે જાણીએ.
1. મર્સિડીઝ-બેન્ઝ
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી તેના સમગ્ર લાઇનઅપમાં એક્સ-શોરૂમ ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરશે. બ્રાન્ડે આના કારણો તરીકે ઊંચા ઇનપુટ અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને પ્રતિકૂળ યુરો-રૂપિયા વિનિમય દરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મર્સિડીઝ ચલણના વધઘટને વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરવા માટે ત્રિમાસિક ફેરફારોનું પણ મૂલ્યાંકન કરી રહી છે. 2% નો વધારો GLSની કિંમતમાં આશરે 2.64 લાખ રૂપિયાથી 2.68 લાખ રૂપિયા ઉમેરશે, જે GST 2.0 પછી ₹9.4 લાખથી ₹9.6 લાખના ઘટાડા કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે. ઇ-ક્લાસની કિંમત આશરે ₹1.57 લાખથી ₹1.83 લાખ સુધી વધશે, જે ₹4.5 લાખથી ₹5.25 લાખના ભાવ ઘટાડા કરતાં પણ નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે.
2. BMW
BMWએ સપ્ટેમ્બર 2025માં ભાવમાં 3% વધારો કર્યો હતો. હવે તે 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ બીજો વધારો લાગુ કરશે. બ્રાન્ડે ઊંચા મટિરિયલ અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને નબળા ભારતીય રૂપિયાને કારણે વિદેશી ચલણ પરની અસરને કારણો તરીકે ગણાવી. આ ફેરફાર CKD અને CBU બંને મોડેલો પર લાગુ થશે. 3% વધારાથી 3 સિરીઝની કિંમત 1.81 લાખ રૂપિયાથી 1.85 લાખ રૂપિયા સુધી વધશે, જે 3.45 લાખ રૂપિયાથી 3.55 લાખ રૂપિયાના અગાઉના ભાવ ઘટાડા કરતાં હજુ પણ ઓછી છે.
3. BYD
BYD 1 જાન્યુઆરી, 2026થી Sealion 7ની કિંમતમાં વધારો કરશે. 31 ડિસેમ્બર પહેલા બુકિંગ કરનારા ગ્રાહકોને વર્તમાન કિંમત મળશે. કંપનીએ આ ફેરફારનું કારણ કે વધારાની હદ જાહેર કરી નથી.
4. MG મોટર
એમજી 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ ફેરફાર ઇનપુટ અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો તેમજ વ્યાપક મેક્રોઇકોનોમિક દબાણને કારણે છે. આ વધારો તેના પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઇલેક્ટ્રિક મોડેલો પર લાગુ થશે. એમજી વિન્ડસર EVની કિંમતમાં 30000 રૂપિયાથી 37000 રૂપિયાનો વધારો થવાની ધારણા છે, જે તેની એક્સ-શોરૂમ રેન્જ 14.27 લાખ રૂપિયાથી 18.76 લાખ રૂપિયા સુધી લાવશે. કોમેટ EVની કિંમતમાં ₹10000થી ₹20000નો વધારો થવાની ધારણા છે, જે ₹7.64 લાખથી ₹10.19 લાખ સુધીનો રહેશે.
5. નિસાન
જાન્યુઆરી 2026થી નિસાન 3% સુધી ભાવ વધારશે. આ જાહેરાત ગ્રેવિટ કોમ્પેક્ટ MPVના લોન્ચ પહેલા કરવામાં આવી છે, જે માર્ચ 2026 સુધીમાં શોરૂમમાં આવવાની ધારણા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, નીચા GST દરને કારણે નિસાન મેગ્નાઇટની કિંમતમાં ₹52000થી ₹1 લાખનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં તેની કિંમત ₹5.62 લાખથી ₹10.76 લાખની વચ્ચે છે. જાન્યુઆરીથી કિંમતોમાં ₹17000થી ₹32000નો વધારો થવાની ધારણા છે, જેના કારણે કિંમત ₹5.79 લાખથી ₹11.08 લાખ થશે.
6. હોન્ડા
હોન્ડા જાન્યુઆરી 2026થી ભાવમાં સુધારો કરશે. કંપની કહે છે કે આ વધારો ઇનપુટ ખર્ચના દબાણને કારણે છે. જોકે, કંપનીએ હજુ સુધી ચોક્કસ ફેરફારોની જાહેરાત કરી નથી.
7. રેનો
રેનો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી કિંમતોમાં 2% સુધીનો વધારો કરશે, જેમાં ક્વિડ, ટ્રાઇબર અને કાઇગરની કિંમતમાં ફેરફાર થશે. સુધારા પછી, ક્વિડની કિંમત ₹4.38 લાખથી ₹6 લાખ, ટ્રાઇબરની કિંમત ₹5.88 લાખથી ₹8.55 લાખ અને કાઇગરની કિંમત ₹5.88 લાખથી ₹10.54 લાખની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. રેનો ડસ્ટર અને 7-સીટર SUV પણ ઉમેરશે.
