પુતિન કયો સ્માર્ટફોન વાપરે છે? રાષ્ટ્રપતિએ પોતે કર્યો હતો ચોંકાવનારો ખુલાસો, દુનિયા ચોંકી ગઈ
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન હાલ ભારતના પ્રવાસે છે ત્યારે એવી પણ ચર્ચા છે કે પુતિન કયો સ્માર્ટફોન વાપરે છે? આ સવાલનો જવાબ જાણીને તમને ખુબ નવાઈ લાગશે.
Trending Photos
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદમિર પુતિન હાલ ભારતમાં છે અને 4 ડિસેમ્બરે જેવું તેમનું પ્લેન દિલ્હીમાં લેન્ડ થયું કે પીએમ મોદીએ એરપોર્ટ પર તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. એરપોર્ટથી બંને એક જ કારમાં રવાના થયા હતા અને સીધા પીએમ આવાસ પર પહોંચ્યા. 5 ડિસેમ્બર એટલે કે આજે બંને નેતાઓ રક્ષા, ઉર્જા, વેપાર, અંતરિક્ષ, અને વ્યૂહાત્મક સહયોગ જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં અનેક મહત્વના કરાર પર ચર્ચા કરશે. પુતિનના ભારત પ્રવાસ ટાણે એવી પણ ચર્ચા છે કે આખરે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ કયો સ્માર્ટફોન વાપરે છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે વ્લાદિમિર પુતિન સ્માર્ટફોન વાપરતા જ નથી,એટલું જ નહીં તેઓ તેને પોતાની પાસે પણ રાખતા નથી. જાણો કારણ.
શું પુતિન સાચે જ મોબાઈલ નથી રાખતા?
દુનિયાના સૌથી સુરક્ષિત વ્યક્તિઓમાંથી એક ગણાતા પુતિન સતત ગંભીર સુરક્ષા જોખમોનો સામનો કરે છે. AFP News ના એક રિપોર્ટ મુજબ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પાસે ન તો સ્માર્ટફોન છે કે ન તો તેઓ કોઈ પણ આધુનિક મોબાઈલ ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ દરેક પગલે થનારા સંભવિત સાઈબર જોખમ પ્રત્યે એટલા સજાગ છે કે તેમણે ક્યારેય પણ પર્સનલ મોબાઈલ ફોન રાખવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો નથી.
2018માં વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે ખુલ્યું રહસ્ય
2018માં એક બેઠક દરમિયાન જ્યારે Kurchatov Nuclear Research Instituteના પ્રમુખ મિખાઈલ કોવાલચુકે કહ્યું કે, દરેકના ખિસ્સામાં સ્માર્ટફોન છે ત્યારે પુતિને હસીને જવાબ આપ્યો હતો કે મારી પાસે તો સ્માર્ટફોન જ નથી. તેમનું આ નિવેદન તે સમયે ખુબ ચર્ચામાં રહ્યું હતું. કારણ કે તેઓ દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી નેતાઓમાંથી એકના ટેક્નોલોજીથી અંતરને દર્શાવતું હતું.
રશિયાની ન્યૂઝ ચેનલોને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે પણ આ વાત કન્ફર્મ કરી કે જ્યાં સુધી મને જાણકારી છે ત્યાં સુધી પુતિન પાસે ફોન નથી. તેમણે જણાવ્યું કે સ્માર્ટફોન ગોપનીયતા અને સુરક્ષા માટે ખુબ મોટું જોખમ બની શકે છે, ખાસ કરીને ટોપ નેતા માટે. પુતિને એકવાર TASS એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે ક્રેમલિનની અંદર મોબાઈલ ફોન સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધિત છે. ક્રેમલિન જ તેમનું સત્તાવાર નિવાસસ્થાન અને રશિયાની સત્તાનું કેન્દ્ર છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેમને જ્યારે પણ કોઈની સાથે વાત કરવી હોય છે તો તેઓ ફક્ત અધિકૃત ફોન લાઈનનો જ ઉપયોગ કરે છે જેથી કરીને સુરક્ષા જળવાઈ રહે છે.
ટેક્નોલોજીથી અંતર અને ઈન્ટરનેટ પર શંકા
પુતિને અનેકવાર ખુલ્લા મને સ્વીકારેલું છે કે તેઓ આધુનિક ટેક્નોલોજી સાથે બહુ સહજ નથી. 2017માં વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરે છે. તેમણે ઈન્ટરનેટની ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે તે CIAનો એક ખાસ પ્રોજેક્ટ છે અને તે અડધું 'અશ્લીલ કન્ટેન્ટ'થી ભરેલું છે. તેમની આ સોચ દર્શાવે છે કે તેઓ ઈન્ટરનેટ અને તે સંલગ્ન ડિવાઈસીસ પર બહુ ઓછો ભરોસો કરે છે.
સ્માર્ટફોન પર ભરોસો નથી
પુતિનનું એ પણ કહેવું છે કે મોબાઈલ ફોન અને ઈન્ટરનેટ સંલગ્ન ડિવાઈસ કોઈ પણ સમયે હેકિંગ, જાસૂસી કે ડેટા ચોરીનું જોખમ પેદા કરી શકે છે. આથી તેઓ આવા કોઈ પણ ગેઝેટથી અંતર જાળવે છે. સુરક્ષા વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે પુતિનની આસપાસ કોઈ પણ ફોન કે ઈન્ટરનેટ-ઉપકરણ હોય તો પણ તેને તેમનાથી દૂર રાખવામાં આવે છે.
વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન કડક સુરક્ષા ઘેરો
જ્યારે પુતિન કોઈ વિદેશ પ્રવાસ કરે છે ત્યારે તેમની સુરક્ષા ટીમ ખુબ જ આકરી તૈયારી કરે છે. જે હોટલમાં તેઓ રહેવાના હોય ત્યાં પહેલા પહોંચીને દરેક રૂમની તપાસ કરાય છે. જે ભોજન પીરસવામાં આવે તેને પણ તેમની ટીમ અનેક સ્તર પર ટેસ્ટ કરે છે, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારના ઝેર કે દૂષણની સંભાવના ન રહે. આ ઉપરાંત તેઓ જ્યાં રહેવાના હોય તેને તેમની સ્પેશિયલ સિક્યુરિટી ટીમ પહેલેથી જ સંપૂર્ણ રીતે સેનેટાઈઝ કરી નાખે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે