/8000mAh બેટરી સાથે આવી રહ્યો છે Realme 16T! મિરર સેલ્ફી કેમેરા જેવા દમદાર ફીચર્સ, કિંમત થઈ લીક

Realme 16T Price Leak: 8000mAh બેટરી, 144Hz ડિસ્પ્લે અને AI કેમેરા…Realme 16T લોન્ચ થતા પહેલા જ ચર્ચામાં આવી ગયો છે. કિંમત લીક થયા બાદ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ ફોન મિડ-રેન્જ માર્કેટમાં મોટી ટક્કર આપવા જઈ રહ્યો છે.
Realme 16T Price Leak: રિયલમી વધુ એક વખત મિડ-રેન્જ સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં ધમાકો કરવાની તૈયારીમાં છે. કંપનીનો નવો સ્માર્ટફોન Realme 16T આ અઠવાડિયે 22 મેના રોજ ભારતમાં લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે. લોન્ચિંગ પહેલા જ આ ફોનની કિંમત અને કેટલાક મહત્વના ફીચર્સ લીક થઈ ગયા છે. મોટી બેટરી, દમદાર ડિસ્પ્લે અને AI કેમેરા ફીચર્સ સાથે આવતો આ ફોન એવા લોકોને પસંદ આવી શકે છે જેઓ 30 થી 35 હજાર રૂપિયાના બજેટમાં નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે.
લોન્ચ પહેલા સામે આવી કિંમત
ટિપસ્ટર અભિષેક યાદવના લીક અનુસાર, Realme 16T ને ત્રણ વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. 6GB રેમ અને 128GB સ્ટોરેજ: ₹29,999, 8GB રેમ અને 128GB સ્ટોરેજ: ₹31,999, 8GB રેમ અને 256GB સ્ટોરેજ (ટોપ વેરિઅન્ટ): ₹33,999. કિંમતને જોતા આ ફોન સીધો મિડ-રેન્જ પ્રીમિયમ સેગમેન્ટને ટાર્ગેટ કરશે.
The phone gets thick bezels, an LCD display, Dimensity 6300 SoC, 8,000mAh battery, 50MP+2MP rear cameras, 16MP front camera, and Android 16 out of the box.
મોટી બેટરી સાથે લાંબો બેકઅપ
Realme 16T ની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની 8000mAh ની બેટરી માનવામાં આવી રહી છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોન એકવાર ચાર્જ કરવા પર લગભગ 3 દિવસ સુધી ચાલી શકે છે. આ સાથે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ મળશે, જેથી બેટરી ઝડપથી ચાર્જ થઈ શકશે. એટલું જ નહીં, આ ફોનમાં રિવર્સ ચાર્જિંગ ફીચર પણ આપવામાં આવશે, એટલે કે જરૂર પડ્યે આ ફોનથી બીજા ડિવાઇસ પણ ચાર્જ કરી શકાશે.
કેમેરામાં મળશે AI ની તાકાત
ફોટોગ્રાફી માટે ફોનમાં 50 મેગાપિક્સલનો Sony IMX852 AI કેમેરા સેન્સર આપવામાં આવશે. કંપની આ ફોનમાં AI બેઝ્ડ કેમેરા ફીચર્સ પણ આપી રહી છે, જેનાથી ફોટો ક્વોલિટી વધુ સારી બનશે. સેલ્ફીના શોખીનો માટે આમાં સેલ્ફી મિરર ફીચર પણ મળશે, જે યુઝર્સ માટે ઘણું ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઈન પણ હશે શાનદાર
ફોનમાં 144Hz રિફ્રેશ રેટ વાળો ડિસ્પ્લે મળશે, જેનાથી સ્ક્રૉલિંગ અને ગેમિંગનો અનુભવ ખૂબ જ સ્મૂધ રહેશે. 1200 નિટ્સની પીક બ્રાઈટનેસ મળવાને કારણે ભરતડકામાં પણ સ્ક્રીન સરળતાથી જોઈ શકાશે. Realme 16T ને IP69 રેટિંગ સાથે લાવવામાં આવશે, એટલે કે આ ફોન ધૂળ અને પાણીથી ઘણો સુરક્ષિત રહેશે.
મજબૂત બોડી અને પાવરફુલ પરફોર્મન્સ
કંપની આ ફોનને મિલિટરી ગ્રેડ શોક રેઝિસ્ટન્સ સાથે લોન્ચ કરશે, જેથી તે હળવા ઝટકા અને હાથમાંથી પડી જવા છતાં પણ વધુ સુરક્ષિત રહી શકે. જો કે, ફોનમાં કયું પ્રોસેસર મળશે તે અંગે હજુ સુધી ખુલાસો થયો નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે કંપની આમાં એવું ચિપસેટ આપી શકે છે જે રોજિંદા કામોની સાથે ગેમિંગ અને મલ્ટિટાસ્કિંગને પણ સરળતાથી હેન્ડલ કરી શકે.