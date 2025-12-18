મોબાઇલ યુઝર્સને ઝટકો! મોંઘા થઈ જશે રિચાર્જ પ્લાન, આટલા ટકાનો થઈ શકે છે વધારો
દેશના કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સ માટે આવનારા સમય ભારે પડી શકે છે. દર મહિને ઈન્ટરનેટ અને કોલિંગ પર મોટો ખર્ચ કરનાર મધ્યમ વર્ગને એકવાર ફરી ઝટકો લાગવાની આશંકા છે.
Recharge Plan Price Hike: દેશના કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સને આગામી સમયમાં ઝટકો લાગી શકે છે. દર મહિને ઈન્ટરનેટ અને કોલિંગ પર થનારા ખર્ચમાં વધારો થવાનો છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ટેલીકોમ કંપનીઓ 2026મા પોતાના રિચાર્જ પ્લાનની કિંમતમાં મોટો વધારો કરી શકે છે.
2026મા કેટલી વધી શકે છે રિચાર્જની કિંમત?
ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ મોર્ગન સ્ટેનલીના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં મોબાઇલ રિચાર્જ પ્લાનની કિંમતો 16થી 20 ટકા સુધી વધી શકે છે. પહેલા જ્યાં માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે વધારો ધીમે-ધીમે થશે, હવે સંકેત મળી રહ્યો છે કે આ પગલું આશાથી પહેલા અને વધુ અસરની સાથે ઉઠાવી શકાય છે. જો આમ થાય છે તો 2026 મોબાઇલ યુઝર્સ માટે આર્થિક રૂપથી પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે.
પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેડ બંને પર પડશે અસર
સંભવિત કિંમત વધારાની અસર માત્ર કોઈ એક કેટેગરી સુધી સીમિત નહીં રહે. રિપોર્ટ પ્રમાણે પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેડ બંને પ્રકારના યુઝર્સને મોંઘા પ્લાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ટેલીકોમ કંપનીઓ પહેલાથી સસ્તા રિચાર્જ વિકલ્પ બંધ કરી રહી છે અને ઓટીટી જેવા બેનિફિટ્સને માત્ર મોંઘા પ્લાન સુધી સીમિત કરવામાં આવી રહ્યાં છે.
જો આ વધારો લાગૂ થાય છે તો છેલ્લા આઠ વર્ષમાં ચોથો મોટો ટેરિફ વધારો હશે. આ પહેલા 2019, 2021 અને 2024મા મોબાઇલ રિચાર્જ પ્લાનની કિંમતમાં વધારો થઈ ચૂક્યો છે.
Airtel ને થઈ શકે છે સૌથી વધુ ફાયદો
મોંઘા રિચાર્જ પ્લાનનો સૌથી મોટો ફાયદો એરટેલ જેવી કંપનીઓને મળી શકે છે. રિપોર્ટનું અનુમાન છે કે એરટેલ તરફથી પ્રતિ યુઝર કમાણી એટલે કે ARPU આવનારા વર્ષોમાં ઝડપથી વધી શકે છે. સારી ડેટા પ્રાઇસિંગ, પોસ્ટપેડ યુઝર્સની સંખ્યામાં વધારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગની વધતી માંગ તેની પાછળ મોટા કારણો હોઈ શકે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેટલાક વર્ષોમાં એરટેલનો ARPU વર્તમાન સ્તરથી ઉપર જઈ શકે છે, જેનાથી કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ વધુ મજબૂત થશે.
Jio અને Airtel કેમ વધારશે ભાવ?
Reliance Jio અને Airtel બંને છેલ્લા વર્ષોમાં 5G નેટવર્ક પર ભારે રોકાણ કર્યું છે. જ્યારે તેનો મોટો હિસ્સો પૂરો થઈ ગયો છે અને ખર્ચનું ભારણ ઓછું થયું છે તો કંપનીઓની કિંમત વધારવાની સાચી તક માની રહી છે. સારી નેટવર્ક ક્વોલિટી અને ફાસ્ટ ઈન્ટરનેટ સ્પીડને બદલે ગ્રાહકો પાસેથી વધુ ચાર્જ લેવામાં આવી શકે છે.
યુઝર્સે શું કરવું જોઈએ?
મોબાઇલ યુઝર્સ માટે સ્પષ્ટ સંકેત છે કે આવનાર સમયમાં સારૂ નેટવર્ક તો મળશે પરંતુ તેની કિંમત પણ ચુકવવી પડી શકે છે. તેવામાં પોતાના વર્તમાન પ્લાનની જરૂરિયાત સમજવી, જરૂરી બેનિફિટ્સવાળા મોંઘા પ્લાનથી બચાવવા અને સાચા સમય પર રિચાર્જનો નિર્ણય લેવો જરૂરી થઈ જશે.
2026 માં મોબાઇલ રિચાર્જ પ્લાન મોંઘા થવાની સંભાવના છે. ટેલીકોમ કંપનીઓ પોતાના ખર્ચ અને રોકાણની ભરપાઈ માટે ભાવ વધારી શકે છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય ગ્રાહકો પર પડશે. સારૂ નેટવર્ક અને ફાસ્ટ ઈન્ટરનેટની કિંમત હવે યુઝર્સે ચુકવવી પડી શકે છે.
