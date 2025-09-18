પાવરફુલ બેટરી અને ધાંસૂ ફીચર્સ સાથે લોન્ચ થયો Redmi 15R 5G, મળશે 12GBની રેમ, જાણો કિંમત
Redmi 15R 5G ને ચીનમાં લોન્ચ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ફોન 6,000mAH ની દમદાર બેટરી સાથે લોન્ચ થયો છે. તેને 4 કલર અને 5 રેમ અને સ્ટોરેજ ઓપ્શનમાં ઉતારવામાં આવ્યો છે.
Redmi 15R 5G Launched: ચીની કંપની રેડમીએ બુધવારે પોતાની ઘરેલું માર્કેટમાં Redmi 15R 5G ને લોન્ચ કર્યો છે. આ હેન્ડસેટ 4 કલર ઓપ્શન અને 6,000mAh ની બેટરી સાથે લોન્ચ થયો છે, જે 33W ચાર્જિંગ સપોર્ટની સાથે આવે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 13000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. અત્યારે તેને માત્ર ચીનમાં ખરીદી શકાય છે. આવો આ ફોનના ફીચર્સ અને કિંમત વિશે જાણીએ.
Redmi 15R 5G ના ફીચર
રેડમીના આ ફોનમાં 6.9 ઇંચની મોટી સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે. તે 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 240Hz ટચ સેમ્પલિંગ રેટને સપોર્ટ કરે છે. બ્લૂ લાઇટ એમિશન માટે તેની ડિસ્પ્લેને TUV Rheinland સર્ટિફિકેશન મળેલું છે. તે એન્ડ્રોઇડ 15 પર આધારિત HyperOS 2 ઇન્ટરફેસ પર ચાલે છે. કંપનીએ આ ફોનમાં MediaTek Dimensity 6300 ચિપસેટ આપ્યો છે. તે 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે જોડાયેલ છે. તે 13MP રીઅર કેમેરા અને 5MP ફ્રન્ટ કેમેરા સાથે આવે છે. 6,000mAh બેટરી દ્વારા સંચાલિત, આ ફોનનું વજન 205 ગ્રામ છે.
કેટલી છે કિંમત?
આ ફોન 5 રેમ અને સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ચીનમાં, તેના 4GB રેમ + 128GB વેરિઅન્ટની કિંમત 1,099 યુઆન (આશરે રૂ. 13,000) છે. તેવી જ રીતે, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, અને 12GB + 256GB વેરિઅન્ટની કિંમત અનુક્રમે 1,599 યુઆન (આશરે રૂ. 19,000), 1,699 યુઆન (આશરે રૂ. 23,000), 1,899 યુઆન (આશરે રૂ. 25,000) અને 2,299 યુઆન (આશરે રૂ. 28,000) છે.
ભારતમાં આ સ્માર્ટફોનથી થશે મુકાબલો
Redmi 15R 5G ને અત્યારે માત્ર ચીનમાં લોન્ચ કરવામાં આવે છે. જો તે ભારતમાં આવે છે તો તેનો બજારમાં મુકાબલો IQOO Z10X 5G સામે થશે. IQOO ના આ ફોનમાં 6.7 ઇંચની ડિસ્પ્લે, 50MP રિયર કેમેરો અને 6500 mAh ની બેટરી આપવામાં આવી છે. ફ્લિપકાર્ટ પર આ ફોનને 13680 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે.
