ગમે ત્યાં રીલ બનાવવી પડી શકે છે ભારે, જાહેર સ્થળો પર વીડિયો બનાવતા પહેલા જાણી લો આ નિયમો
BNS Act Public Place: ભારતમાં ગમે ત્યાં કેમેરો ઓન કરીને રીલ બનાવવી તમને મોંઘી પડી શકે છે. તેથી જરૂરી નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને જ રીલ બનાવવી જોઈએ. જાણો રીલ બનાવવા અંગેના કાયદા અને નિયમો.
Trending Photos
BNS Act Publish Place: ભારતીય યુવાનોમાં રીલ બનાવવાનો ક્રેઝ ખૂબ જ ઝડપથી વધ્યો છે. દરેક જગ્યાએ યુવાનો રીલ બનાવતા જોવા મળે છે, પરંતુ કોઈપણ જાહેર સ્થળે અચાનક કેમેરો ચાલુ કરી દેવો એ દંડનીય ગુનો છે. આવી સ્થિતિમાં રીલ બનાવવી ભારે પડી શકે છે, તેથી રીલ બનાવનારાઓએ ભારતીય કાયદા વિશે જાણી લેવું જોઈએ.
પ્રાઈવેસીનો ભંગ
ભારતમાં જાહેર સ્થળો પર લોકોની પ્રાઈવસીનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે છે, કારણ કે તમારા કેમેરામાં અજાણ્યા લોકો પણ કેદ થઈ જાય છે. જે IT એક્ટની કલમ 66E હેઠળ દંડનીય ગુનો છે.
પ્રતિબંધિત સ્થળો
ભારતમાં એવી ઘણી જગ્યાઓ છે, જ્યાં તમે જઈ શકો છો, પરંતુ ફોટા પાડવાની કે વીડિયો બનાવવા સખ્ત મનાઈ છે. જો તમે આવી જગ્યાએ રીલ બનાવો છો, તો તે મનાઈ હુકમનું ઉલ્લંઘન ગણાશે. આ કિસ્સામાં BNSની કલમ 223 હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
અશ્લીલ કે વાંધાજનક કન્ટેન્ટ
જાહેર સ્થળો પર આજકાલ લોકો રીલ બનાવતી વખતે મર્યાદા ભૂલી જાય છે. જેમાં મોટાભાગે યુવક-યુવતીઓ સામેલ હોય છે. જાહેર સ્થળો પર વાંધાજનક કન્ટેન્ટ પબ્લિસ કરવું એ IT એક્ટની કલમ 67 હેઠળ ગુનો છે.
રેલવે અને મેટ્રોના નિયમો
મેટ્રો રેલ અને ભારતીય રેલવેમાં ઘણા લોકો પરવાનગી વગર રીલ બનાવતા જોવા મળે છે. રેલવેની મિલકત પર અનધિકૃત રીતે પ્રવેશ કરવો અથવા શૂટિંગ કરવું એ દંડનીય ગુનો છે.
ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ વધ્યો છે. જે હાઈ એન્ગલ વ્યૂઝ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણીવાર ડ્રોન કેમેરામાં અનવોન્ટેડ દ્રશ્ય કવર કરી લે છે. આ દ્રશ્ય કોઈ વ્યક્તિ અથાવા પ્રતિબંધિત સ્થળોના હોય શકે છે. તેથી પરવાનગી વગર ડ્રોન ઉડાડવું એ કાનૂની ગુનો છે.
ASI સંરક્ષિત સ્થળો
ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ (ASI) દ્વારા સંરક્ષિત સ્થળો પર પરવાનગી વગર ફોટો લેવા કે વીડિયો બનાવવા પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેથી સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે