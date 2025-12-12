Jio ના સસ્તા પ્લાને યુઝર્સને કરાવી મોજ, ગણતા-ગણતા થાકી જશો બેનિફિટ્સ
Jio Cheapest Recharge Plan: જિયો યુઝર્સ માટે 90 દિવસની વેલિડિટી સાથે એક શાનદાર પ્લાન ઓફર કરી રહ્યું છે, જેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ડેલી 2GB ડેટા સહિત ઘણા બેનિફિટ્સ મળે છે.
Jio પોતાના સસ્તા રિચાર્જ પ્લાનને કારણે યુઝર્સની પહેલી પસંદ બની ગયું છે. કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન સામેલ છે, જેમાં યુઝર્સને અનેક બેનિફિટ્સ મળે છે. રિલાયન્સ જિયોની પાસે આવો 90 દિવસની વેલિડિટીવાળો સસ્તો પ્લાન છે, જેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ડેટા સહિત ઘણા બેનિફિટ્સ મળે છે. આ પ્લાન માટે યુઝર્સે દરરોજ 10 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડે છે અને 35100 રૂપિયા સુધીના ફાયદા મળે છે.
જિયોનો 90 દિવસવાળો સસ્તો પ્લાન
રિલાયન્સ જિયોનો આ 90 દિવસવાળો સસ્તો પ્લાન 899 રૂપિયામાં આવે છે. કંપની પોતાના આ પ્રીપેડ પ્લાનમાં યુઝર્સને ભારતભરમાં અનલિમિટેડ ફ્રી કોલિંગ ઓફર કરી રહી છે. સાથે યુઝર્સને તેમાં ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો પણ લાભ મળે છે. જિયોનો આ પ્લાન ડેલી 2GB હાઈ સ્પીડ ડેટા અને 100 ફ્રી એસએમેસ સાથે આવે છે. આ સિવાય કંપની યુઝર્સને 20GB એક્સ્ટ્રા ડેટા ઓફર કરે છે. આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ 5જીનો લાભ આપવામાં આવે છે.
આ પ્રીપેડ પ્લાનમાં મળનાર અન્ય બેનિફિટ્સની વાત કરીએ તો જિયો યુઝર્સને Jio AI Cloud અને Jio TV નું ફ્રી એક્સેસ મળશે. જિયો એઆઈ ક્લાઉડમાં 50GB ફ્રી સ્ટોરેજ ઓફર કરવામાં આવે છે. તો કંપનીએ તાજેતરમાં ગૂગલ સાથે ભાગીદારી કરી છે. આ ભાગીદારીને કારણે યુઝર્સને Gemini Pro નું સબ્સક્રિપ્શન મળે છે, જેની કિંમત 35100 રૂપિયા છે.
પ્લાનમાં મળશે આ બેનિફિટ્સ
ભારતભરમાં અનલિમિટેડ ફ્રી કોલિંગ
મફત નેશનલ રોમિંગ
2GB દૈનિક હાઇ-સ્પીડ ડેટા
20GB વધારાનો ડેટા
અનલિમિટેડ 5G ડેટા
Jio AI ક્લાઉડમાં 50GB સ્ટોરેજ
Jio TV એપ
દરરોજ 100 ફ્રી SMS
Google Gemini Pro નું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન
90 દિવસની વેલિડિટી
જિયોની પાસે આ સિવાય 84 દિવસવાળો સસ્તો પ્લાન પણ છે, જેમાં યુઝર્સને દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગની સાથે દરરોજ 2જીબી ડેટા અને 100 ફ્રી SMS નો લાભ મળે છે. જિયોનો આ પ્લાન 859 રૂપિયામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં પણ યુઝર્સને ગૂગલ જેમિની પ્રો, ગૂગલ એઆઈ ક્લાઉડ અને જિયો ટીવીનો લાભ આપવામાં આવે છે.
