ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

નવા વર્ષે Jioનો પૈસા વસૂલ પ્લાન; એક રિચાર્જમાં Amazon Prime સહિત 12 OTT ફ્રી, સાથે કોલિંગ-ડેટા પણ...!

Jio Recharge Plan: જો તમે એક Jio યુઝર છો અને Amazon Prime ના શોખીન છો, તો Jio નો 500 રૂપિયાનો પ્લાન તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. આ પ્લાન 28 દિવસ માટે પ્રાઇમ વિડીયો સહિત 12 OTT પ્લેટફોર્મ પર મફત ઍક્સેસ આપે છે. વધુમાં, તમને કોલિંગ અને ડેટાના લાભો પણ મળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:19 PM IST

નવા વર્ષે Jioનો પૈસા વસૂલ પ્લાન; એક રિચાર્જમાં Amazon Prime સહિત 12 OTT ફ્રી, સાથે કોલિંગ-ડેટા પણ...!

Jio Recharge Plan: જો તમે Jio યુઝર છો અને OTTના ઉત્સાહી પણ છો, તો તમારે હવે દરેક OTT પ્લેટફોર્મના સબ્સ્ક્રિપ્શન પર અલગથી પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી. ફક્ત Jio પ્લાન રિચાર્જ કરો અને તમે Amazon Prime સહિત 12 OTT પ્લેટફોર્મને મફતમાં સરળતાથી ઍક્સેસ કરી શકો છો. હકીકતમાં, નવા વર્ષ માટે, Reliance Jio એ તેના યૂઝર્સ માટે એક નવો OTT પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટા લાભો ઓફર કરે છે. ચાલો આ પ્લાન વિશે વધુ જાણીએ.

Jioનો નવો OTT પ્લાન
Jio એ તેની નવા વર્ષની ઓફરના ભાગ રૂપે 500 રૂપિયાનો નવો પ્રીપેડ પ્લાન રજૂ કર્યો છે. આ પ્લાન એક મનોરંજન પ્લાન હોવાનો હેતુ ધરાવે છે, પરંતુ તે કોલિંગ અને ડેટા સહિત અનેક લાભો ઓફર કરે છે. 500 રૂપિયાનો આ પ્લાન 28 દિવસની વેલિડિટી આપે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, યૂઝર્સ કોઈપણ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ કૉલિંગ, દરરોજ 100 મફત SMS અને 2GB દૈનિક ડેટાનો આનંદ માણી શકે છે. વધુમાં, જો યૂઝર્સ 5G સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે, તો તેઓ અનલિમિટેડ ડેટાનો પણ લાભ મેળવશે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ ઇચ્છે તેટલો ડેટા વાપરી શકે છે.

આ OTT પ્લેટફોર્મ મળશે મફત
આ પ્લાનમાં Jio પોતાના યૂધર્સને Prime Video મોબાઇલ એડિશન, JioHotstar (મોબાઇલ/ટીવી), YouTube પ્રીમિયમ, Sony LIV, ZEE5, JioTV, Discovery+, Liongate Play, Sun NXT, Kanchha Lanka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode અને Hoichoi જેવા OTT પ્લેટફોર્મ પર મફત સબ્સ્ક્રિપ્શનનો લાભ આપી રહ્યું છે.

મળશે ઘણા બીજા ફાયદા
આ નવા પ્લાનમાં, OTT ઉપરાંત, કંપની યૂઝર્સને 50GB JioAICloud મફત સ્ટોરેજ, 18 મહિના માટે Google Gemini AI Pro નું મફત સબ્સ્ક્રિપ્શન, Jio Gold પર 1% વધારાનું બોનસ અને 2 મહિના માટે JioHome નું મફત ટ્રાયલ કનેક્શન જેવા લાભો પણ આપી રહી છે.

