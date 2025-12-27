નવા વર્ષ પહેલા ઝટકો ! જાન્યુઆરી 2026થી આ કાર થશે મોંઘી, જાણો કિંમતમાં કેટલો થશે વધારો
રેનો ઇન્ડિયાએ નવા વર્ષ પહેલા તેના ગ્રાહકોને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે. કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે જાન્યુઆરી 2026થી તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરવામાં આવશે.
રેનો ઇન્ડિયા નવા વર્ષ સાથે તેના તમામ મોડેલોના ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરવા જઈ રહી છે. આ વધારો મોડેલ અને વેરિઅન્ટના આધારે બદલાશે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, વધતા ઇનપુટ ખર્ચ, ફુગાવા અને ઓટોમોબાઇલ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા મેક્રોઇકોનોમિક પડકારોને કારણે આ નિર્ણય લેવાની ફરજ પડી છે. જો કે, ડિસેમ્બર 2025ના અંત સુધીમાં વાહન ખરીદનારા ગ્રાહકો હજુ પણ વર્તમાન કિંમતોનો લાભ મેળવી શકે છે.
કંપની શું કહે છે ?
તેના સત્તાવાર નિવેદનમાં, રેનો ઇન્ડિયાએ સ્પષ્ટતા કરી કે કંપની ભારતીય ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનો અને શ્રેષ્ઠ સેવા પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કંપની કહે છે કે વધતા ખર્ચ છતાં, તે ગ્રાહકો પર વધુ પડતો બોજ નાખવા માંગતી નથી. જો કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને કારણે ભાવમાં થોડો સુધારો કરવાની જરૂર પડી છે.
રેનોનું આ પગલું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે મર્સિડીઝ-બેન્ઝ, એમજી મોટર ઇન્ડિયા, નિસાન અને બીએમડબ્લ્યુ સહિત ઘણી અન્ય કંપનીઓએ પણ નવા વર્ષ પહેલા ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે.
ટૂંક સમયમાં આવી રહી છે રેનો ડસ્ટર
રેનો ઇન્ડિયા હાલમાં ત્રણ મોડેલ ક્વિડ, ટ્રાઇબર અને કિગર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. કંપનીની વ્યૂહરચના એ છે કે તે પરવડે તેવી કિંમત, ડિઝાઇન અને રોજિંદા જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે. રેનો ક્વિડ બ્રાન્ડની એન્ટ્રી-લેવલ કાર છે, જેની કિંમત લગભગ 4.30 લાખ છે.
ક્વિડથી ઉપર રેનો ટ્રાઇબર છે, જેની કિંમત 5.76 લાખ છે. લાઇનઅપમાં ત્રીજી કાર રેનો કિગર છે. નોંધનીય છે કે કંપની આવતા વર્ષે તેની SUV, રેનો ડસ્ટર પાછી લાવી રહી છે.
