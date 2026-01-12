Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

Upcoming SUV: 60 દિવસમાં 4-નવી એસયુવી, ભારતમાં ધમાલ મચાવવા આવી રહી છે આ લેટેસ્ટ ગાડીઓ

Upcoming Cars in India: વર્ષ 2025 ભારતીય ઓટો માર્કેટ માટે શાનદાર રહ્યું હતું. અનેક કંપનીઓએ કાર વેચાણમાં રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. લોકો હવે એસયુવી તરફ વળી રહ્યાં છે. તેવામાં વર્ષ 2026મા ઘણી શાનદાર કાર લોન્ચ થવાની છે..

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:22 PM IST

Trending Photos

Upcoming SUV: 60 દિવસમાં 4-નવી એસયુવી, ભારતમાં ધમાલ મચાવવા આવી રહી છે આ લેટેસ્ટ ગાડીઓ

Upcoming Cars in India: 2026 માં ભારતમાં ઘણી દમદાર SUVs લોન્ચ થવાની છે. આજે અમે તમને આગામી 60 દિવસમાં ભારતીય બજારમાં લોન્ચ થવાની 4 નવી SUVs વિશે જાણકારી આપીશું. આ લિસ્ટમાં Renault, Nissan, Volkswagen અને MG કંપનીની અપકમિંગ એસયુવી સામેલ છે.

Renault Duster: નેક્સ્ટ જનરેશન ડસ્ટરને 26 જાન્યુઆરીએ ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ નવી એસયુવી પહેલાથી વધુ એડવાન્સ અને પ્રીમિયમ હશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

New Renault Duster 2026: Gaadiwaadi પ્રમાણે આ કારને Level 2 ADAS, પેનોરમિક સનરૂફ, 10.1 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 7 ઇંચ ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ કલસ્ટર, ડુઅલ જોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને છ એરબેગ સાથે ઉતારવામાં આવી શકે છે.

Nissan Tekton: આ એસયુવીને 4 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ કરવામાં આવશે અને આ એસયુવીનો સેલ મિડ 2026મા શરૂ થવાની આશા છે. આ કારમાં સનરૂફ, ઓટેમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જર જેવા ખાસ ફીચર્સ મળશે.

Volkswagen Tayron: આ 7 સીટર SUV ને 28 જાન્યુઆરીએ લોન્ચ કરવામાં આવશે અને માર્ચ 2026મા તેનું વેચાણ શરૂ થઈ શકે છે. 19 ઇંચ એલોય વ્હીલની સાથે કારને 7 સ્પીડ DSG ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનની સાથે 4MOTION ઓલ વ્હીલ ડ્રાઇસ સિસ્ટમની સાથે ઉતારવામાં આવી શકે છે.

MG Majestor: એમજીની આ નવી એસયુવીને 12-13 જાન્યુઆરીએ ગ્રાહકો માટે લોન્ચ કરવામાં આવશે. કંપનીની આ ગાડી 5 મીટર લાંબી, 2.0 લીટર ડીઝલ એન્જિન અને ટ્વીન ટર્બો વિકલ્પમાં ઉતારી શકાય છે. આ એસયુવી Toyota Fortuner, Volkswagen Tayron અને Skoda Kodiaq જેવી કારને ટક્કર આપશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Upcoming SUV

Trending news