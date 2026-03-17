Renault Dusterની કિંમત જાહેર, સાંભળતાં જ તમે SUV ખરીદવાનું મન બનાવી લેશો, આ વર્ષનું બુકિંગ થયું ફુલ

ગુજરાતી ન્યૂઝ

Renault Duster Price: એક સમયે ભારતીય રસ્તાઓ પર રાજ કરનારી રેનો ડસ્ટર ફરી એક નવા અવતારમાં આવી ગઈ છે. કંપનીએ તેની શરૂઆતની કિંમતે 2026 રેનો ડસ્ટર લોન્ચ કરી છે. ચાલો તેની વિગતો જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:18 PM IST

Renault Duster Price: ભારતીય SUV બજાર ફરી એકવાર ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. લાંબી રાહ જોયા પછી, Renault Duster 2026 ભારતમાં 10.49 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. Renaultએ મહિનાઓ પહેલા જ Dusterની આધુનિક ડિઝાઇન, અપડેટેડ ઇન્ટિરિયર અને પાવરટ્રેનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જ્યારે તેણે 21,000 રૂપિયામાં SUV માટે પ્રી-બુકિંગ શરૂ કર્યું હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે આ SUV ફરી એકવાર મધ્યમ કદના SUV સેગમેન્ટમાં એક મજબૂત પડકાર ઉભો કરી શકે છે.

કિંમત અને વેરિઅન્ટ વિગતો

નવી Renault Dusterની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 10.49 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે તેના ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ 18.49 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. કંપની તેને પાંચ વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરી રહી છે, ઓથેન્ટિક, ઇવોલ્યુશન, ટેક્નો, ટેક્નો+ અને આઇકોનિક. આ ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતો અને બજેટના આધારે પસંદગી પસંદ કરવાની મંજૂરી આપશે.

પ્રી-બુકિંગને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો.

આ SUV માટે પ્રી-બુકિંગ આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ₹21,000 ની ટોકન રકમથી શરૂ થયું હતું. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી મળેલા 91 ટકાથી વધુ ઓર્ડર ટર્બો વેરિઅન્ટ્સ માટે હતા. નોંધનીય છે કે, આ મોડેલના હાઇબ્રિડ વર્ઝન માટે બુકિંગ, જે આ વર્ષના અંતમાં લોન્ચ થવાનું છે, હાલમાં સંપૂર્ણપણે બુક થઈ ગયું છે, અને કંપનીએ આ વર્ષ માટે નવા ઓર્ડર સ્વીકારવાનું બંધ કરી દીધું છે.

એન્જિન અને પાવરટ્રેન વિકલ્પો

નવું ડસ્ટર બે ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન વિકલ્પો સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે: 1.0-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.3-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન. ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોમાં 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ, CVT ઓટોમેટિક અને 6-સ્પીડ DCT ગિયરબોક્સ વિકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીએ એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે 1.8-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ હાઇબ્રિડ એન્જિન સાથેનું વર્ઝન પણ આ વર્ષના અંતમાં, તહેવારોની સીઝનની આસપાસ લોન્ચ કરવામાં આવશે.

નવી ડિઝાઇન અને શક્તિશાળી બહારનો ભાગ

ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, નવી ડસ્ટર પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત અને વધુ જોરદાર દેખાય છે. તેમાં DRLs સાથે LED હેડલેમ્પ્સ, ફ્રન્ટ ગ્રિલ પર મોટો ડસ્ટર બેજ અને આગળ અને પાછળ સિલ્વર-ફિનિશ્ડ સ્કિડ પ્લેટ્સ છે. બ્લેક વ્હીલ આર્ચ ક્લેડીંગ, રૂફ રેલ્સ, C-આકારની LED ટેલલાઇટ્સ, ટેલગેટ પર ફેલાયેલી LED લાઇટ બાર અને રૂફ સ્પોઇલર જેવા તત્વો તેની આકર્ષકતાને વધુ વધારે છે.

આંતરિક અને અદ્યતન સુવિધાઓ

કંપનીએ કારના કેબિનમાં ડ્યુઅલ-સ્ક્રીન સેટઅપ પ્રદાન કર્યું છે. સુવિધાઓમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, લેવલ 2 ADAS, છ એરબેગ્સ, પાવર્ડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, ટાઇપ-સી ચાર્જિંગ પોર્ટ, ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પાવર્ડ ટેલગેટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેકનો સમાવેશ થાય છે.

તે કઈ કાર સાથે હરિફાઈ કરશે?

નવી રેનો ડસ્ટર ભારતીય બજારમાં ઘણી લોકપ્રિય મધ્યમ કદની SUV સાથે સ્પર્ધા કરશે. આમાં હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, કિયા સેલ્ટોસ, સ્કોડા કુશક, ફોક્સવેગન તાઇગુન, હોન્ડા એલિવેટ, મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા અને ટોયોટા હાઇરાઇડર જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.

7 વર્ષની વોરંટી પણ

ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે, કંપનીએ એક ખાસ ઓફર પણ શરૂ કરી છે. નવી ડસ્ટર 7 વર્ષ અથવા 1.5 લાખ કિલોમીટર સુધીની વોરંટી સાથે આવે છે. આ સેગમેન્ટમાં આટલી લાંબી વોરંટી દુર્લભ છે, જે ગ્રાહકોને લાંબા સમય સુધી વિશ્વસનીય માલિકીનો અનુભવ માણવાની મંજૂરી આપે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

duster 2026duster pricereveal duster pricerenault duster 2026 launch indiarenault duster price indianew renault duster featuresrenault duster 2026 pricerenault duster engine optionsrenault duster vs cretarenault duster india launchrenault duster variants indiarenault duster hybrid launchrenault duster suv indiaGujarati News

