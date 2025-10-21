Prev
5.76 લાખની આ સસ્તી કાર લેવા લોકોની પડાપડી, કંપનીના વેચાણમાં 33%નો વધારો

દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર રેનો ટ્રાઇબર છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ખૂબ જ ફેમસ બની રહી છે. આ કારે 2025ના ત્રીજા જ ક્વાર્ટરમાં કંપનીના બજાર હિસ્સાનો 65% હિસ્સો કબજે કર્યો હતો. પરિણામે કંપનીને સપ્ટેમ્બર 2025ના વેચાણમાં 33%નો વધારો થયો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:17 PM IST

સપ્ટેમ્બર 2025માં ભારતીય ઓટોમોબાઈલ બજારમાં રેનોએ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. સપ્ટેમ્બર 2025માં રેનોના વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. રેનો ટ્રાઇબરના વેચાણમાં 33% વધારો થયો. કંપનીએ કુલ 4,265 યુનિટ વેચ્યા, જે સપ્ટેમ્બર 2024માં વેચાયેલા 3,217 યુનિટથી 33% વધુ છે. 

માસિક ધોરણે, ઓગસ્ટ 2025ની સરખામણીમાં વેચાણમાં પણ 41%નો વધારો થયો. જુલાઈ 2025 અને સપ્ટેમ્બર 2025ની વચ્ચે રેનો ટ્રાઇબરની માંગ મજબૂત રહી. Q3 2025માં ટ્રાઇબર કુલ વેચાણમાં 65% હિસ્સો ધરાવતી હતી. 

રેનોની ટોપની 3 કારનું પ્રદર્શન

રેનો ટ્રાઇબર

રેનો ટ્રાઇબરે ફરી એકવાર કંપની માટે કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું. સપ્ટેમ્બર 2025માં ટ્રાઇબરના 2,587 યુનિટ વેચાયા હતા, જે વાર્ષિક ધોરણે 68% અને માસિક ધોરણે 38% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આ MPVની સસ્તી કિંમત, 7-સીટર અને ફીચર-લોડેડ વેરિઅન્ટ્સ તેને ભારતીય ફેમિલી કાર ખરીદદારો માટે ટોચની પસંદગી બનાવે છે.

રેનો Kiger 

ઓગસ્ટ 2025માં લોન્ચ થયેલ Kiger ફેસલિફ્ટે પણ કંપની માટે નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. સપ્ટેમ્બરમાં તેણે 1,166 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 18% અને માસિક ધોરણે 28%નો વધારો દર્શાવે છે. SUV સેગમેન્ટમાં, સ્ટાઇલિશ, કોમ્પેક્ટ અને બજેટ-ફ્રેંડલી SUV શોધી રહેલા ખરીદદારોમાં Kiger ફેમસ છે.

રેનો ક્વિડ 

રેનો ક્વિડે સપ્ટેમ્બર 2025માં 512 યુનિટનું વેચાણ નોંધાવ્યું. જ્યારે આ વાર્ષિક ધોરણે 26% ઘટાડો દર્શાવે છે, ત્યારે તેમાં માસિક ધોરણે 118%નો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. આ Kwid EVને લગતા વધતા ઉત્સાહને કારણે છે. Kwid EV તાજેતરમાં ભારતમાં પરીક્ષણમાં જોવા મળી હતી, જેનાથી ગ્રાહકોમાં રસ ફરી વળ્યો છે.

રેનોનું 2025ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પ્રદર્શન

જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર 2025ની વચ્ચે રેનોએ કુલ 9,855 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 8.7% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. કંપનીના કુલ વેચાણમાં 6,444 યુનિટ (65%) ટ્રાઇબરે સ્ટાર પર્ફોર્મર તરીકે કામ કર્યું.

રેનોની વ્યૂહરચના

રેનો ઇન્ડિયા હાલમાં ફક્ત ત્રણ મોડેલ વેચે છે, ટ્રાઇબર, Kiger અને ક્વિડ. આમ છતાં, કંપનીએ સપ્ટેમ્બરમાં તેનો બજાર હિસ્સો વધારીને 1.1% કર્યો. ટ્રાઇબર જેવી કિંમતી કાર અને Kigerના નવા ફેસલિફ્ટે કંપનીને નવી ગતિ આપી છે. જો આગામી મહિનાઓમાં ક્વિડ EV લોન્ચ કરવામાં આવે છે, તો તે રેનો માટે એક નવી ઇલેક્ટ્રિક સફળતાની કહાની સાબિત થઈ શકે છે.

