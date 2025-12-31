Prev
આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક 7-સીટર કાર, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

INDIA,Cheapest 7-Seater car: જો તમે ઓછા બજેટમાં 7 સીટર ઓટોમેટિક કાર ઈચ્છો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આ સેવન સીટર ઓટોમેટિક કાર 20 KMPL સુધી માઇલેજ આપે છે. આવો તેની કિંમત, ફીચર્સ અને રાઇવલ્સ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:40 PM IST

જો તમે શહેરમાં ચલાવવા માટે એક સસ્તી, આરામદાયક અને 7 લોકો બેસી શકે તેવી કાર શોધી રહ્યાં છો તો Renault Triber તમારા માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. Renault Triber આ સમયે ભારતની સૌથી સસ્તી 7-સીટર ઓટોમેટિક MPV માનવામાં આવે છે. તે ઓછી કિંમત, સારી માઇલેજ અને સરળ ડ્રાઇવિંગ માટે જાણીતી આ કાર નાના પરિવારો માટે ખાસ છે. સામાન્ય રીતે સિટી ટ્રાફિકમાં તેની ઓટોમેટિક ગિયર સિસ્ટમ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. આવો તેના ફીચર્સ જાણીએ.

Renault Triber ની કિંમત
Renault Triber ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 5.76 લાખ છે, જે તેને બજેટ સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી 7 સીટર બનાવે છે. ડતેનું ઓટોમેટિક AMT વેરિએન્ટ આશરે 8.39 લાખથી શરૂ થાય છે. આ કિંમત પર તમને 7 સીટો અને ઓટોમેટિક ટ્રામ્સમિશન મળવું તેને Maruti Ertiga અને Kia Carens જેવી ગાડીઓથી ખુબ સસ્તી બનાવે છે. ઓછા બજેટમાં ફેમેલી કાર લેવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ એક સારો ઓપ્શન છે.

એન્જિન, પરફોર્મંસ અને માઇલેજ
Renault Triber માં 1.0 લીટર 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે આશરે 72 PS નો પાવર અને 96 Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ એન્જિન સ્મુધ ડ્રાઇવિંગ માટે જાણીતું છે. તેમાં મેનુઅલ અને AMT ઓટોમેટિક બંને ઓપ્શન મળે છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો Triber લગભગ 17થી 20  KMPL સુધીની માઇલેજ આપે છે, જે આ સેગમેન્ટની 7-સીટર કારના હિસાબે ખુબ સારી છે.

ફીચર્સ, સેફ્ટી અને રાઇવલ્સ
Renault Triber માં 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Android Auto અને Apple CarPlay, રિયર એસી વેન્ટ્સ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ અને પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ મળે છે. સેફ્ટી માટે તેમાં છ એરબેગ, ABS અને EBD જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યો છે. બજારમાં તેનો મુકાબલો Maruti Ertiga, Kia Carens, Mahindra Bolero Neo અને Maruti Eeco સાથે થાય છે, પરંતુ કિંમતના મામલામાં Triber સૌથી આગળ છે. 
 

