₹5.80 લાખમાં નવી 7-સીટર લોન્ચ, 6 એરબેગ, 8 ઇંચ ટચસ્ક્રીન સહિત મળશે આ ફીચર્સ

₹5.80 લાખમાં નવી 7-સીટર લોન્ચ, 6 એરબેગ, 8 ઇંચ ટચસ્ક્રીન સહિત મળશે આ ફીચર્સ

હવે કંપનીએ આ 7-સીટર MPV ઘણા નવા ફીચર્સની સાથે ઓટોમેટિક એર કંડીશનર પણ જોડવામાં આવ્યું છે. તેને કુલ 4 વેરિએન્ટ અને 5 ટ્રિમમાં ખરીદી શકશો. તેમાં 4 મેનુઅલ અને એક ઓટોમેટિક સામેલ છે. આ પ્રાઇસ સેગમેન્ટની સાથે તે દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર MPV પણ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:32 AM IST
  • રેનો ઈન્ડિયાએ ભારતીય બજારમાં પોતાની અપડેટેડ ટ્રાઇબર લોન્ચ કરી
  • એક્સ-શોરૂમ કિંમતો 5.80 લાખથી 8.47 લાખ રૂપિયા સુધી
  • આ પ્રાઇસ સેગમેન્ટની સાથે તે દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર MPV
રેનો ઈન્ડિયાએ ભારતીય બજારમાં પોતાની અપડેટેડ ટ્રાઇબર લોન્ચ કરી દીધી છે. કંપનીએ તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમતો 5.80 લાખથી 8.47 લાખ રૂપિયા સુધી રાખી છે. હવે કંપનીએ આ 7-સીટર MPV ઘણા નવા ફીચર્સની સાથે ઓટોમેટિક એર કંડીશનર પણ જોડવામાં આવ્યું છે. તેને કુલ 4 વેરિએન્ટ અને 5 ટ્રિમમાં ખરીદી શકશો. તેમાં 4 મેનુઅલ અને એક ઓટોમેટિક સામેલ છે. આ પ્રાઇસ સેગમેન્ટની સાથે તે દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર MPV છે. ભારતીય બજારમાં તેનો મુકાબલો મારૂતિ અર્ગિટા, કિઆ કેરેન્સ અને નિશાન ગ્રેવાઇસ સાથે થશે.

રેનો ટ્રાઇબર 2026 ચાર વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. તેમાં ઓથેંટિક, ઇવોલ્યુશન, ટેક્નો અને ઇમોશન સામેલ છે. મેનુઅલ વેરિએન્ટની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.80 લાખ રૂપિયાથી લઈને 8 લાખ રૂપિયા સુધી છે. Easy-R AMT નો વિકલ્પ માટ્ર ઇમોશન વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે, જેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.47 લાખ રૂપિયા છે. ઇમોશન વેરિએન્ટ પર ડુઅલ-ટોન એક્સટીરિયર કલરને સિલેક્ટ કરવા પર 21000 રૂપિયાનો એક્સ્ટ્રા ખર્ચ આવશે.

2026 ટ્રાઇબર વેરિએન્ટના ફીચર્સ
2026 ટ્રાઇબરમાં અપડેટની સાથે રેનોએ કમ્ફર્ટ અને ફીચર્સને સારા બનાવવા પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. ટોપ-સ્પેક ઇમોશન વેરિએન્ટમાં હવે ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ મળે છે, જે આ સેગમેન્ટમાં પ્રથમવાર જોડવામાં આવ્યું છે. અન્ય એક ખાસ અપડેટ બીજી લાઇનની સીટોને વન-ટચ-ફોલ્ડ એન્ડ ટમ્બલ ફંક્શન છે, જેનાથી ત્રીજી લાઇનમાં બેસવું સરળ થઈ શકે છે.

આ સિવાય બીજી લાઇનની સીટો હવે સંપૂર્ણ રીતે ફ્લેટ થઈ શકે છે, જેનાથી બૂટની કેપિસિટી વધી 1065 લીટર સુધી હોઈ શકે છે. આ તેને પોતાના સેગમેન્ટની પ્રેક્ટિકલ કારોમાંથી એક બનાવે છે. અંદરની તરફ કેબિનમાં હવે ડુઅલ-ટોન ડેશબોર્ડ છે, જેમાં 20.32 CM (8-ઇંચ) ની ફ્લોટિંગ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ લાગે છે, જે વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કારપ્લેને સપોર્ટ કરે છે.

રેનોની કારની વેલ્યુ વધારવા માટે અલગ-અલગ વેરિએન્ટમાં સુવિધાઓને વિભાજીત કરી છે. ઇવોલ્યુશન વેરિએન્ટમાં હવે સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ, ડે/નાઇટ IRVM અને પાછળની તરફ રૂમ લેમ્પ મળે છે. ટેક્નો વેરિએન્ટમાં ડ્રાઇવર સીટની ઊંચાઈ એડજસ્ટ કરવાની સુવિધા, આર્મરેસ્ટ, પાછળ ડિફોગર, ઈલેક્ટ્રિક ફોલ્ડિંગ ORVMs, આગળના ટ્વિટર્સ અને ત્રીજી લાઇનના પેસેન્જર્સ માટે 12V સોકેટ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.

2026 ટ્રાઇબરનું એન્જિન અને સેફ્ટી
કારના મિકેનિકલ હિસ્સામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ટ્રાઇબરમાં પહેલાની જેમ 1.0-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે 72PS નો પાવર અને 96 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બધા વેરિએન્ટમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે ઉપલબ્ધ છે. ટોપ ટ્રિમમાં AMT નો વિકલ્પ પણ મળે છે. ટ્રાઇબરમાં 21 સ્ટાન્ડર્ડ સેફ્ટી ફીચર્સ પણ મળે છે, જેમાં 6 એરબેગ, EBDની સાથે ABS,, ESC અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ સામેલ છે. કારની સાથે 3 વર્ષની સ્ટાન્ડર્ડ વોરંટી મળે છે, જેને રેનો સિક્યોર પ્રોગ્રામ હેઠળ 7 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

