રેનો ટ્રાઈબરનો દબદબો, 5.76 લાખની આ 7-સીટર કાર પર ફિદા થયા ગ્રાહકો; સેફ્ટીમાં પણ 4-સ્ટાર રેટિંગ!
Renault Triber: દેશમાં સસ્તી કાર વેચવાની બાબતમાં રેનો (Renault)નું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. આ કંપની પાસે સસ્તી હેચબેક, સસ્તી MPV અને સસ્તી SUV ઉપલબ્ધ છે. હાલમાં જ કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં 'ડસ્ટર'ની પણ એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, જોકે તેની કિંમતો અને વેચાણ માર્ચમાં શરૂ થશે.
Trending Photos
Renault Triber: દેશમાં સસ્તી કાર વેચવાની બાબતમાં રેનો (Renault) નું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. આ કંપની પાસે સસ્તી હેચબેક, સસ્તી MPV અને સસ્તી SUV ઉપલબ્ધ છે. હાલમાં જ કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં 'ડસ્ટર'ની પણ એન્ટ્રી થઈ છે, જોકે તેની કિંમતો અને વેચાણ માર્ચમાં શરૂ થશે. અત્યારે કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં ટ્રાઈબર (Triber), કાઈગર (Kiger) અને ક્વિડ (Kwid) સામેલ છે. તેમાંથી 7-સીટર ટ્રાઈબર MPV સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. જાન્યુઆરીમાં પણ ટ્રાઈબર કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી કાર રહી હતી. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.76 લાખ છે. ચાલો એકવાર તમામ મોડલ્સના છેલ્લા 3 મહિનાના વેચાણના આંકડા જોઈએ.
પસંદગીના મોડલ્સ પર મર્યાદિત સમય માટે શાનદાર ડીલ
રેનોના મોડલ અનુસાર માસિક વેચાણની વાત કરીએ તો, ટ્રાઈબરની જાન્યુઆરી 2026માં 2,509 યુનિટ વેચાયા હતા. જ્યારે ડિસેમ્બર 2025માં તેના 2,324 યુનિટ અને નવેમ્બર 2025માં 2,064 યુનિટ વેચાયા હતા. કાઈગરના જાન્યુઆરી 2026માં 703 યુનિટ વેચાયા હતા. જ્યારે ડિસેમ્બર 2025માં તેના 1,152 યુનિટ અને નવેમ્બર 2025માં 1,151 યુનિટનું વેચાણ થયું હતું. ક્વિડના જાન્યુઆરી 2026માં 503 યુનિટ વેચાયા હતા. તેની સામે ડિસેમ્બર 2025માં 369 યુનિટ અને નવેમ્બર 2025 માં 447 યુનિટ વેચાયા હતા. આ રીતે કંપનીએ જાન્યુઆરી 2026માં કુલ 3,715 યુનિટ વેચ્યા હતા. તેની સરખામણીએ ડિસેમ્બર 2025માં 3,845 યુનિટ અને નવેમ્બર 2025માં 3,662 યુનિટનું વેચાણ થયું હતું.
રેનો ટ્રાઇબરના ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન્સ
ટ્રાઇબરને તેના લિમિટેડ એડિશનમાં પણ ખરીદી શકાય છે. આ એડિશનમાં ગ્રાહકોને ખાસ ડ્યુઅલ-ટોન કલર ઓપ્શન્સ મળે છે, જેમાં મૂનલાઇટ સિલ્વર અને સીડર બ્રાઉન સાથે કોન્ટ્રાસ્ટ બ્લેક રૂફનો સમાવેશ થાય છે. આમાં નવા 14-ઇંચના ફ્લેક્સ વ્હીલ્સ આપવામાં આવ્યા છે. આમાં પિયાનો બ્લેક ફિનિશ સાથેનું ડ્યુઅલ-ટોન ડેશબોર્ડ આપવામાં આવે છે. ટ્રાઇબરમાં 1.0-લીટર નેચરલી-એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. આ પેટ્રોલ એન્જિન 71 hpનો મહત્તમ પાવર અને 96 Nmનો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ અને AMT (ઓટોમેટિક) વિકલ્પ સાથે ઉપલબ્ધ છે. તેની માઇલેજ 18 થી 19 કિમી/લીટર સુધીની છે.
આ કારમાં એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો સાથે ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. તેમાં માઉન્ટેડ કંટ્રોલ સાથેનું સ્ટીયરિંગ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ, LED DRLs સાથે પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ અને સિક્સ-વે એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ જેવા અનેક શાનદાર ફીચર્સ સામેલ છે. તેમાં નવી સ્ટાઇલિશ ફેબ્રિક અપહોલ્સ્ટ્રી પણ મળે છે. સંપૂર્ણ ડિજિટલ વ્હાઇટ LED ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ક્રોમ રિંગ સાથેના HVAC નોબ્સ અને બ્લેક ઇનર ડોર હેન્ડલ આ કારને સ્ટાઇલિશ બનાવી રહ્યા છે.
તેનો વ્હીલબેઝ 2,636 mm અને ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ 182 mm છે. તેને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે જેથી તેમાં લોકોને વધુ સ્પેસ મળી શકે. કંપનીનો દાવો છે કે ટ્રાઇબરની સીટને 100 થી વધુ રીતે એડજસ્ટ કરી શકાય છે. ટ્રાઇબરને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટ રેટિંગમાં એડલ્ટ માટે 4 સ્ટાર અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટી માટે 3 સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. સુરક્ષા માટે તેમાં ડ્રાઇવર અને પેસેન્જરની સાથે સાઇડ એરબેગ્સ પણ સામેલ છે. ડ્રાઇવરની સીટમાં લોડ લિમિટર અને પ્રીટેન્શનર પણ મળે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે