GST 2.0 નો કમાલ, Alto છોડો! હવે સસ્તી 7 સીટર કારની કિંમત ₹5.76 લાખથી શરૂ

Renault Triber 7 Seater Price: GST માં ઘટાડા બાદ ઘણી કારની કિંમતો પણ ઘટી છે. તેવામાં જો તમે 7 સીટર કાર ખરીદવા ઈચ્છતા હોવ તો અમે તમને એક સસ્તી પરંતુ ફીચર્સમાં દમદાર કારની માહિતી આપીશું.
ભારતીય બજારમાં મલ્ટી-પર્પસ વ્હીકલ્સની માંગ સતત વધી હી ચે. ખાસ કરી બજેટ સેગમેન્ટમાં જ્યાં લોકો 7 સીટર કારને પ્રાથમિકતા આપે છે. આ કેટેગરીમાં રેનો ટ્રાઇબર એક એવું નામ છે, જેણે લોન્ચ બાદ પોતાની મજબૂત જગ્યા બનાવી છે. હવે જીએસટી 2.0 લાગૂ થયા બાદ કંપનીએ તેના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી આ એમપીવી પહેલાથી વધુ આકર્ષક થઈ ગઈ છે. હવે તેની કિંમત ₹5.76 લાખથી શરૂ થાય છે.
વેરિએન્ટ પ્રમાણે કિંમતોમાં ફેરફાર
રેનોએ ટ્રાઇબરના બધા વેરિએન્ટ્સની કિંમતોમાં ફેરફાર કર્યો છે. સૌથી મોટું ડિસ્કાઉન્ટ ટોપ-એન્ડ Emotion AMT Dual Tone વેરિએન્ટ પર આપવામાં આવ્યું છે. જ્યાં કિંમત આશરે 80195 રૂપિયા સુધી ઘટી ગઈ છે. તેના કારણે આ મોડલ તે ગ્રાહકો માટે બેસ્ટ ડીલ બની ગયું છે, જે ફીચર્સથી ભરપૂર પરંતુ બજેટ-ફ્રેન્ડલી ફેમેલી કાર ઈચ્છે છે.
|વેરિએન્ટ
|જૂની કિંમત
|નવી કિંમત
|અંતર
|Authentic
|6,29,995
|5,76,300
|53,695
|Evolution
|7,24,995
|6,63,200
|61,795
|Techno
|7,99,995
|7,31,800
|68,195
|Emotion
|8,64,995
|7,91,200
|73,795
|Emotion AMT
|9,16,995
|8,38,800
|78,195
|Emotion MT DT
|8,87,995
|8,12,300
|75,695
|Emotion AMT DT
|9,39,995
|8,59,800
|80,195
જુલાઈ 2025 ફેસલિફ્ટની સાથે નવો અંદાજ
23 જુલાઈ 2025ના ટ્રાઇબરનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ થયું હતું, જેમાં ઘણા પ્રીમિયમ અપડેટ્સ સામેલ કરવામાં આવ્યા. એક્સટીરિયર અપગ્રેટ્સમાં નવા સ્મોક્ડ ટેલ લેમ્પ, ડાયમંડ-શેપ રેનો લોગો અને ત્રણ કલર ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા છે. ઈન્ટીરિયર ફીચર્સમાં અપડેટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, એમ્બિએન્ટ લાઇટ્સ, 8 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ટ્રાફિક સાઇન રિકગ્નિશન કેમેરા અને 6 એરબેગને સામેલ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવી સુવિધાઓ પણ કારને પ્રેક્ટિકલ અને પ્રીમિયમ બનાવે છે.
એન્જિન અને પરફોર્મંસ
આ કારમાં 1.0-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 71 bhp અને 96 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને MT ગિયરબોક્સ બંને વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે. આ એન્જિન શહેર અને હાઇવે બંને ડ્રાઇવિંગ માટે પર્યાપ્ત પ્રદર્શન પૂરું પાડે છે.
GST 2.0 બાદ કિંમતમાં થયેલા ઘાડાએ રેનો ટ્રાઇબરને વધુ વેલ્યુ-ફોર-મની બનાવી દીધી છે. જે લોકોને સેફ્ટી, સ્ટાઇલિશ અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી ફેમેલી કાર જોઈએ તેના માટે આ યોગ્ય સમય છે. રેનો ટ્રાઇબર ન માત્ર સૌથી સસ્તી 7 સીટર છે, પરંતુ હવે તેમાં સેફ્ટી અને ટેક્નોલોજી બંનેનો શાનદાર કોમ્બો છે.
