GST 2.0 નો કમાલ, Alto છોડો! હવે સસ્તી 7 સીટર કારની કિંમત ₹5.76 લાખથી શરૂ

Renault Triber 7 Seater Price:  GST માં ઘટાડા બાદ ઘણી કારની કિંમતો પણ ઘટી છે. તેવામાં જો તમે 7 સીટર કાર ખરીદવા ઈચ્છતા હોવ તો અમે તમને એક સસ્તી પરંતુ ફીચર્સમાં દમદાર કારની માહિતી આપીશું.

Sep 26, 2025, 12:20 PM IST

ભારતીય બજારમાં મલ્ટી-પર્પસ વ્હીકલ્સની માંગ સતત વધી હી ચે. ખાસ કરી બજેટ સેગમેન્ટમાં જ્યાં લોકો 7 સીટર કારને પ્રાથમિકતા આપે છે. આ કેટેગરીમાં રેનો ટ્રાઇબર એક એવું નામ છે, જેણે લોન્ચ બાદ પોતાની મજબૂત જગ્યા બનાવી છે. હવે જીએસટી 2.0 લાગૂ થયા બાદ કંપનીએ તેના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી આ એમપીવી પહેલાથી વધુ આકર્ષક થઈ ગઈ છે. હવે તેની કિંમત ₹5.76 લાખથી શરૂ થાય છે.

વેરિએન્ટ પ્રમાણે કિંમતોમાં ફેરફાર
રેનોએ ટ્રાઇબરના બધા વેરિએન્ટ્સની કિંમતોમાં ફેરફાર કર્યો છે. સૌથી મોટું ડિસ્કાઉન્ટ ટોપ-એન્ડ Emotion AMT Dual Tone વેરિએન્ટ પર આપવામાં આવ્યું છે. જ્યાં કિંમત આશરે 80195 રૂપિયા સુધી ઘટી ગઈ છે. તેના કારણે આ મોડલ તે ગ્રાહકો માટે બેસ્ટ ડીલ બની ગયું છે, જે ફીચર્સથી ભરપૂર પરંતુ બજેટ-ફ્રેન્ડલી ફેમેલી કાર ઈચ્છે છે.

વેરિએન્ટ જૂની કિંમત નવી કિંમત અંતર
Authentic 6,29,995 5,76,300 53,695
Evolution 7,24,995 6,63,200 61,795
Techno 7,99,995 7,31,800 68,195
Emotion 8,64,995 7,91,200 73,795
Emotion AMT 9,16,995 8,38,800 78,195
Emotion MT DT 8,87,995 8,12,300 75,695
Emotion AMT DT 9,39,995 8,59,800 80,195

જુલાઈ 2025 ફેસલિફ્ટની સાથે નવો અંદાજ
23 જુલાઈ 2025ના ટ્રાઇબરનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ થયું હતું, જેમાં ઘણા પ્રીમિયમ અપડેટ્સ સામેલ કરવામાં આવ્યા. એક્સટીરિયર અપગ્રેટ્સમાં નવા સ્મોક્ડ ટેલ લેમ્પ, ડાયમંડ-શેપ રેનો લોગો અને ત્રણ કલર ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા છે. ઈન્ટીરિયર ફીચર્સમાં અપડેટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, એમ્બિએન્ટ લાઇટ્સ, 8 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ટ્રાફિક સાઇન રિકગ્નિશન કેમેરા અને 6 એરબેગને સામેલ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવી સુવિધાઓ પણ કારને પ્રેક્ટિકલ અને પ્રીમિયમ બનાવે છે.

એન્જિન અને પરફોર્મંસ
આ કારમાં 1.0-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 71 bhp અને 96 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને MT ગિયરબોક્સ બંને વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે. આ એન્જિન શહેર અને હાઇવે બંને ડ્રાઇવિંગ માટે પર્યાપ્ત પ્રદર્શન પૂરું પાડે છે.

GST 2.0 બાદ કિંમતમાં થયેલા ઘાડાએ રેનો ટ્રાઇબરને વધુ વેલ્યુ-ફોર-મની બનાવી દીધી છે. જે લોકોને સેફ્ટી, સ્ટાઇલિશ અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી ફેમેલી કાર જોઈએ તેના માટે આ યોગ્ય સમય છે. રેનો ટ્રાઇબર ન માત્ર સૌથી સસ્તી 7 સીટર છે, પરંતુ હવે તેમાં સેફ્ટી અને ટેક્નોલોજી બંનેનો શાનદાર કોમ્બો છે.
 

