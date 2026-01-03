Prev
હવે RTOના ધક્કા નહીં, 2026મા ઘર બેઠા રિન્યુ થશે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, જાણો ઓનલાઈન પ્રોસેસ

2026મા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રિન્યુ કરાવવું હવે પહેલાથી વધુ સરળ થઈ ગયું છે. ઓનલાઈન પ્રક્રિયાથી તમે સમય અને મહેનત બચાવી શકો છો. જો તમારૂ લાયસન્સ એક્સપાયર થવાનું છે તો સમય પહેલા રિન્યુ કરાવી લો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:25 PM IST

જો તમારૂ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (DL) વર્ષ 2026મા એક્સપાયર થવાનું છે તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. હવે ભારતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રિન્યુ કરવાની પ્રક્રિયા સરળ બની ગઈ છે અને મોટા ભાગના કામ તમે ઘર બેઠા ઓનલાઈન કરી શકો છો. રોડ પર વાહન ચલાવવા માટે કાયદેસર ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવું જરૂરી છે, તેથી આ સમયે લાયસન્સ રિન્યુ કરાવવું જરૂરી છે. 

કેટલી હોય છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની વેલિડિટી?
ખાનગી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સામાન્ય રીતે જારી થવાની તારીખથી 20 વર્ષ કે તમારી ઉંમર 40-50 વર્ષ થવા સુધી કાયદેસર રહે છે. તો કોમર્શિયલ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સને દર 3થી 5 વર્ષે રિન્યુ કરાવવું પડે છે. તમે તમારા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની એક્સપાયરીથી એક વર્ષ પહેલા રિન્યુ કરવા માટે અરજી કરી શકો છો. લાયસન્સ એક્સપાયર થયા બાદ 30 દિવસનો ગ્રે પીરિયડ મળે છે, જેમાં કોઈ દંડ લાગતો નથી. ત્યારબાદ લેટ ફી આપવી પડે છે અને જો લાયન્સ 5 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય એક્સપાયર રહ્યું તો નવું લાયસન્સ બનાવવું કે બીજીવાર ટેસ્ટ આપવી પડી શકે છે.

ઘર બેઠા ઓનલાઈન DL રિન્યુ કરવાની પ્રોસેસ
ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રિન્યુ કરવાની સૌથી સરલ પ્રોસેસ ઓનલાઈન છે. તે માટે સડક પરિવહન મંત્રાલયના સારથી પરિવહન પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા sarathi.parivahan.gov.in વેબસાઇટ ખોલો અને તમારૂ રાજ્ય પસંદ કરો. ત્યારબાદ Driving Licence સેક્શનમાં જઈને Renewal વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. અહીં તમારે તમારા DL નંબર, જન્મ તારીખ અને કેપ્ચા ભરવો પડશે.

ત્યારબાદ અરજી ફોર્મ ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજ જેમ કે ઓળખપત્ર, સરનામું, ફોટો અને સહી અપલોડ કરો. પછી ઓનલાઈન ફી ભરો. હવે બાયોમેટ્રિક કે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન જરૂરી હશે. જે માટે તમારા નજીકના આરટીઓમાં એપોઈન્ટમેન્ટ લેવી પડશે. નક્કી તારીખ પર અસલી દસ્તાવેજ સાથે આરટીઓ જવું પડશે. અરજી નંબરની મદદથી તમે તમારા DL રિન્યુનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો. રિન્યુ કરવામાં આવેલું સ્માર્ટ DL કાર્ડ 15થી 30 દિવસમાં તમારા સરનામે મોકલી દેવામાં આવે છે.

ઓફલાઈન DL રિન્યુ કરવાનો વિકલ્પ
જો તમે ઇચ્છો તો, તમે નજીકના RTO ની મુલાકાત લઈને તમારા DL ને ઑફલાઇન પણ રિન્યુ કરાવી શકો છો. આ માટે ફોર્મ 9 અને જરૂરી મેડિકલ ફોર્મ ભરીને તેને સાથેના દસ્તાવેજો સાથે સબમિટ કરવું પડશે. ફી ચૂકવ્યા પછી, થોડા દિવસોમાં લાઇસન્સ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. કૃપા કરીને નોંધ લો કે દંડ ટાળવા માટે તમારે વહેલા અરજી કરવી જોઈએ. તમારા ડિજિટલ DL ને હંમેશા DigiLocker અથવા mParivahan એપમાં રાખો, જે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા માન્ય છે. સમયાંતરે પોર્ટલ પર તમારી અરજીની સ્થિતિ તપાસો.

 

