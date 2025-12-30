Prev
Jio યુઝર્સ માટે કામના સમાચાર: માત્ર 44 રૂપિયામાં આખું વર્ષ એક્ટિવ રહેશે તમારું સિમ, જાણો કેવી રીતે

Jio 11 rs Recharge Plan: શું તમે જાણો છો કે મોંઘા રિચાર્જ કરાવ્યા વગર પણ તમારો Jio નંબર બંધ થતો અટકાવી શકાય છે? માત્ર 11 રૂપિયાના નાના રિચાર્જથી તમે તમારા સિમને એક્ટિવ રાખી શકો છો અને ઇનકમિંગ કોલ્સ તથા OTP મેળવી શકો છો. જાણો આખી ટ્રીક.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:18 PM IST

Jio 11 rs Recharge Plan:  શું તમે વિશ્વાસ કરશો કે માત્ર 44 રૂપિયા ખર્ચીને પણ તમારું Jio સિમ આખું વર્ષ એક્ટિવ રહી શકે છે? મોટાભાગના લોકો નંબર બંધ થઈ જવાના ડરથી મોંઘા રિચાર્જ કરાવવા મજબૂર બને છે. પરંતુ જો તમારે તમારા જીયો નંબર પર માત્ર ઇનકમિંગ કોલ અને OTP જ જોઈએ છે, તો આ રીત તમારા ખૂબ કામ આવી શકે છે. અહીં અમે સરળ ભાષામાં સમજાવી રહ્યા છીએ કે તમે તમારા Jio સિમને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે કેવી રીતે સક્રિય રાખી શકો છો.

કેમ બંધ થઈ શકે છે તમારો Jio નંબર?
જો જીયો સિમ પર સતત 90 દિવસ સુધી કોઈ રિચાર્જ કરવામાં ન આવે, તો કંપની તે નંબરને બંધ કરીને બીજા કોઈને ફાળવી શકે છે. આ જ ડરથી લોકો બિનજરૂરી મોંઘા પ્લાન રિચાર્જ કરાવે છે, જ્યારે ઘણી વખત નંબરનો ઉપયોગ ખૂબ ઓછો અથવા ફક્ત OTP માટે જ થતો હોય છે.

44 રૂપિયામાં આખું વર્ષ કેવી રીતે એક્ટિવ રહેશે સિમ?
તમારા Jio સિમને વર્ષભર એક્ટિવ રાખવા માટે તમારે કોઈ મોંઘા બેઝ પ્લાનની જરૂર નથી. બસ, તમારે દર 90 દિવસની અંદર 11 રૂપિયાનું ડેટા પેક રિચાર્જ કરાવવું પડશે. આ રીતે આખા વર્ષમાં ચાર વખત 11 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવીને તમે કુલ 44 રૂપિયામાં તમારો નંબર એક્ટિવ રાખી શકો છો.

11 રૂપિયાના રિચાર્જમાં શું મળે છે?
11 રૂપિયાના આ ડેટા પેક તમને 1 કલાક માટે 10GB હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ આપે છે. સૌથી અગત્યનું આ રિચાર્જ બતાવે છે કે તમારો નંબર ઉપયોગમાં છે, જે કંપનીને આગામી 90 દિવસ સુધી તેને નિષ્ક્રિય કરવાથી અટકાવે છે. આ સમય દરમિયાન તમને ઇનકમિંગ કોલ્સ અને OTP પ્રાપ્ત થતા રહેશે.

વધારાના નંબર રાખનારાઓ માટે કેમ ફાયદાકારક?
જો તમે જીયો સિમને સેકન્ડરી અથવા એક્સ્ટ્રા નંબર તરીકે વાપરો છો, તો આ રીત સૌથી સસ્તી સાબિત થઈ શકે છે. બેંકિંગ, UPI કે સોશિયલ મીડિયા માટે OTP લેવા હોય તો વધારે ખર્ચ કર્યા વગર તમારો નંબર ચાલુ રહેશે.

આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું...
નંબર ડીએક્ટિવ ન થાય તે માટે દર 11 રૂપિયાનું રિચાર્જ 90 દિવસ પૂરા થાય તે પહેલાં ચોક્કસ કરી લેવું. રિચાર્જ કર્યા પછી થોડો ડેટા વાપરવો પણ જરૂરી છે, જેથી રેકોર્ડમાં નોંધાય કે સિમ એક્ટિવ છે. ધ્યાન રાખો કે ભવિષ્યમાં કંપની પોતાની પોલિસી બદલી શકે છે, પરંતુ હાલમાં આ રીતે 44 રૂપિયામાં Jio સિમ આખું વર્ષ ચાલુ રાખી શકાય છે.

