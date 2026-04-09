Royal Enfieldની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક બાઈક ભારતમાં લોન્ચ, આવતીકાલથી શરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઇવ, જાણો રેન્જ અને કિંમત

Royal Enfieldની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક બાઈક ભારતમાં લોન્ચ, આવતીકાલથી શરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઇવ, જાણો રેન્જ અને કિંમત

Royal Enfield Electric Bike: ફ્લાઈંગ ફ્લી નામ 1940ના દાયકામાં વપરાતી મૂળ લાઇટવેઇટ મોટરસાઇકલને ઉજાગર કરે છે. નવી C6 તે ફિલસૂફીને આગળ ધપાવે છે. તે નિયો-વિન્ટેજ ડિઝાઇનને કનેક્ટેડ ટેકનોલોજી સાથે જોડે છે, તેને દૈનિક ઉપયોગની મોટરસાઇકલ તરીકે સ્થાન આપે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:59 PM IST
  • રોયલ એનફિલ્ડે તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, ફ્લાઈંગ ફ્લી C6 લોન્ચ કરી છે.
  • આ લોન્ચ સાથે, કંપની ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં પ્રવેશી છે.
  • ઇ-મોટરસાઇકલની કિંમત 2.79 લાખ  રૂપિયા(એક્સ-શોરૂમ) છે, 

Royal Enfieldની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક બાઈક ભારતમાં લોન્ચ, આવતીકાલથી શરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઇવ, જાણો રેન્જ અને કિંમત

Royal Enfield Electric Bike: રોયલ એનફિલ્ડે (Royal Enfield) તેની નવી EV સબ-બ્રાન્ડ હેઠળ તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, ફ્લાઈંગ ફ્લી C6 લોન્ચ કરી છે. આ લોન્ચ સાથે, કંપની ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં પ્રવેશી છે. ઇ-મોટરસાઇકલની કિંમત 2.79 લાખ  રૂપિયા(એક્સ-શોરૂમ) છે, જ્યારે 'બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ' મોડેલની કિંમત 1.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. બુકિંગ અને ટેસ્ટ રાઇડ્સ 10 એપ્રિલે બેંગલુરુના જયનગરમાં પ્રથમ સમર્પિત ફ્લાઈંગ ફ્લી શોરૂમમાં શરૂ થશે. ડિલિવરી મેના અંત સુધીમાં શરૂ થવાની ધારણા છે.

ફ્લાઈંગ ફ્લી નામ 1940ના દાયકામાં વપરાતી મૂળ લાઇટવેઇટ મોટરસાઇકલને યાદ કરાવે છે. નવી C6 તે ફિલસૂફીને આગળ ધપાવે છે. તે નિયો-વિન્ટેજ ડિઝાઇનને કનેક્ટેડ ટેકનોલોજી સાથે જોડે છે, તેને દૈનિક ઉપયોગની મોટરસાઇકલ તરીકે સ્થાન આપે છે. C6નો કોર 3.91 kWh લિથિયમ-આયન બેટરી પેક દ્વારા સંચાલિત છે જેમાં એર-કૂલ્ડ સેટઅપ છે.

ફુલ ચાર્જ પર 154 કિમીની રેન્જ

તે સેગમેન્ટ-ફર્સ્ટ મેગ્નેશિયમ એલોય કેસીંગમાં રાખવામાં આવ્યું છે. આ યુનિટ કાયમી ચુંબક સિંક્રનસ મોટર સાથે જોડાયેલું છે, જે આશરે 20.6 hp પાવર અને 60 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. પાવર બે-સ્ટેજ બેલ્ટ ડ્રાઇવ સિસ્ટમ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે છે, જ્યારે મોટર કંટ્રોલ યુનિટ સાથે સંકલિત છે. ફ્લાઇંગ ફ્લી C6 115 કિમી પ્રતિ કલાકની ટોપની ગતિ સુધી પહોંચી શકે છે. તે ફક્ત 3.7 સેકન્ડમાં 0થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વેગ આપે છે. એક જ ફૂલ ચાર્જ પર તેની IDC રેન્જ 154 કિમી છે.

ફુલ ચાર્જ સમય 2.16 કલાક

બેટરી લગભગ 2 કલાક અને 16 મિનિટમાં 0થી 100% સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે, જ્યારે 20થી 80% સુધી ટોપ અપ થવામાં લગભગ 65 મિનિટ લાગે છે. આ સિસ્ટમ રેપિડ, સ્ટાન્ડર્ડ અને ટ્રિકલ ચાર્જિંગ સહિત અનેક ચાર્જિંગ મોડ્સને સપોર્ટ કરે છે. તેને ઓનબોર્ડ ચાર્જર સાથે કોઈપણ યુનિવર્સલ વોલ આઉટલેટમાં પ્લગ કરી શકાય છે.

વાયરલેસ ચાર્જિંગ સપોર્ટ ઉપલબ્ધ રહેશે

સુવિધાઓમાં 3.5-ઇંચ કલર TFT ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લે, USB-C ચાર્જિંગ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક હેન્ડલબાર લોકનો સમાવેશ થાય છે. તે સ્ટોર્મ બ્લેક અને ફ્લાય ગ્રીન કલરમાં માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરશે. ફ્લાઇંગ ફ્લાય C6 તબક્કાવાર વિવિધ શહેરોમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં વધારાના વેરિયન્ટ્સ ઉમેરવામાં આવી શકે છે.

19-ઇંચ ટ્યુબલેસ ટાયર

હાર્ડવેરની દ્રષ્ટિએ, આ મોટરસાઇકલમાં હાઇડ્રોલિક ટ્વીન સેટઅપ સાથે એક અનોખું, ક્લાસ-લીડિંગ ગર્ડર લિંકેજ ફ્રન્ટ સસ્પેન્શન, તેમજ પ્રીલોડ એડજસ્ટમેન્ટ સાથે રીઅર મોનોશોક યુનિટ છે. સસ્પેન્શન ટ્રાવેલ આગળના ભાગમાં 100 mm અને પાછળના ભાગમાં 110 mm છે. બંને વ્હીલ્સ 19-ઇંચ ટ્યુબલેસ ટાયર અને કાળા એલોય વ્હીલ્સથી સજ્જ છે.

ડિસ્ક બ્રેક્સ અને ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS

બ્રેકિંગ 260 mm ફ્રન્ટ ડિસ્ક અને 220 mm રીઅર ડિસ્ક દ્વારા હેન્ડલ કરવામાં આવે છે. ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS ત્રણ સેંસિટિવિટી લેવલ અને સ્વિચેબલ રીઅર ABS સાથે પણ આપવામાં આવે છે. લીન-એંગલ સેન્સિટિવ ABS અને ટ્રેક્શન કંટ્રોલ ઉપરાંત, તેમાં સવારી દરમિયાન અથવા ક્રેશની સ્થિતિમાં વધુ સલામતી માટે ટિપ-ઓવર એલર્ટ સિસ્ટમ અને લોકેશન શેરિંગની સુવિધા પણ છે.

207mm ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ

આ મોટરસાઇકલ લંબાઈમાં 2,089mm, પહોળાઈમાં 831mm અને ઊંચાઈમાં 1,122mm માપે છે. તેની સીટની ઊંચાઈ 823mm અને ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ 207mm છે. તેનું કર્બ વજન 124kg છે અને તે 160kg સુધી ટો કરી શકે છે. તે વેલ્ડીંગ વિના હળવા વજનના એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમનો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે તેમાં બોલ્ટ-ઓન ભાગો છે, જે વધુ કસ્ટમાઇઝેશન માટે પરવાનગી આપે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Royal EnfieldRoyal Enfield electric motorcycleroyal enfield electric bikeRoyal Enfield Flying Flea C6 priceRoyal Enfield Flying Flea C6 featuresRoyal Enfield Flying Flea C6 battery packRoyal Enfield Flying Flea C6 rangeAuto newsGujarati Newsfirst electric bike

