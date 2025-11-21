Prev
Royal Enfield એ રજૂ કરી સૌથી પાવરફુલ Bullet, Motoverse 2025 માં થઈ ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Royal Enfield Motoverse 2025માં Bullet 650 આખરે ભારતમાં અનવીલ થઈ ગઈ છે. નવા Cannon Black અને Battleship Blue કલર્સ, 648cc ટ્વિન-સિલિન્ડર એન્જિન અને ક્લાસિક Bullet ડિઝાઇન સાથે આ બાઇક પહેલા કરતાં વધુ શક્તિશાળી અને પ્રીમિયમ બની છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:05 PM IST

Royal Enfield એ રજૂ કરી સૌથી પાવરફુલ Bullet, Motoverse 2025 માં થઈ ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Royal Enfield મૉટોવર્સ 2025 આખરે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને આ વખતે પહેલા જ દિવસથી માહોલ રોમાંચક છે. ઇવેન્ટમાં આ વખતે માત્ર અપડેટેડ મૉડલ્સ જ બતાવવામાં આવ્યા નહોતા, પરંતુ તે ક્ષણ પણ આવી ગઈ જેની હજારો રાઇડર્સ રાહ જોઈ રહ્યા હતા - નવી Royal Enfield Bullet 650 ની ભારતીય જમીન પર પ્રથમ ઝલક. EICMA 2025 ના આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ પછી આ બાઇક હવે ભારતમાં સત્તાવાર રીતે રજૂ થઈ ચૂકી છે.

મૉટોવર્સનું સૌથી મોટું આકર્ષણ
ઇવેન્ટના સૌથી મોટા સમાચાર એ જ રહ્યા કે Royal Enfield એ આખરે Bullet 650 ને Cannon Black અને Battleship Blue રંગોમાં રજૂ કરી દીધી. કંપનીનું પ્રખ્યાત 648 પેરેલલ-ટ્વિન એન્જિન આ વખતે 47ની શક્તિ અને 52.3નો ટોર્ક આપે છે -જે Bullet ને તેના ઇતિહાસની સૌથી પાવરફુલ ઓળખ આપે છે.

ડિઝાઇનમાં એ જ વારસો, શક્તિમાં નવો દમ
નવી Bullet 650 માં જૂની Bullet નો આત્મા બિલકુલ તેવો જ જળવાઈ રહે છે. હેન્ડ-પેઇન્ટેડ પિનસ્ટ્રાઇપ્સ, ક્લાસિક 3D વિંગ્ડ બેજ, ટાઇગર-આઇ પાયલટ લેમ્પ અને પરંપરાગત રાઇડિંગ સ્ટાન્સ તેને જૂના જમાનાની યાદ અપાવે છે. પરંતુ શક્તિ અને રિફાઇનમેન્ટ બિલકુલ આધુનિક છે.

સ્મૂથ, મજબૂત અને ભરપૂર પાવરવાળું ટ્વિન એન્જિન
તેનું 650 પેરેલલ-ટ્વિન એન્જિન અત્યંત સ્મૂથ એક્સિલરેશન આપે છે. 6-સ્પીડ ગિયરબૉક્સ અને સ્લિપર ક્લચ લાંબી રાઇડ્સને ખૂબ જ સરળ બનાવે છે. Bullet ની ભારે બૉડી અને મોટો ફ્રન્ટ-રિયર વ્હીલ સેટઅપ તેને મોટી-કેપેસિટીવાળી ઓલ્ડ-સ્કૂલ બાઇક જેવો દમદાર સ્ટાન્સ આપે છે.

ક્લાસિક સીટ, ઊંચું હેન્ડલ - દરેક રાઇડર માટે કમાન્ડિંગ પોઝિશન

  • બાઇકમાં જાડી, કમ્ફર્ટેબલ બેન્ચ સીટ અને ઊંચા હેન્ડલબાર આપવામાં આવ્યા છે. 
  • Showa સસ્પેન્શન ખરબચડા રસ્તાઓને પણ સરળતાથી સંભાળી લે છે. 
  • ફ્રન્ટમાં 19 ઇંચ અને રિયરમાં 18 ઇંચ વ્હીલ તેનું ક્લાસિક બેલેન્સ જાળવી રાખે છે.

ટીયરડ્રૉપ ટેન્ક અને LED હેડલેમ્પ
ટેન્કનો વિન્ટેજ આકાર, વિંગ્ડ બેજ અને નવો LED હેડલાઇટ સેટઅપ, જેમાં ટાઇગર-આઇ પાયલટ લેમ્પ પણ સામેલ છે - આ બધું મળીને તેને અસલી Bullet બનાવે છે. આ ડિઝાઇન સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કંપનીએ નવાને અપનાવતી વખતે જૂનાને છોડ્યું નથી.

90 વર્ષની વિરાસત
Bullet છેલ્લા નવ દાયકાથી તેની ઓળખ, મજબૂતી અને સાદગી માટે પ્રખ્યાત રહી છે. નવી Bullet 650 તે જ વારસાને આગળ ધપાવે છે, પરંતુ વધુ દમદાર પ્રદર્શન, બહેતર એન્જિનિયરિંગ અને આધુનિક રાઇડિંગ ક્વોલિટી સાથે. કંપનીના મતે, આ મૉડલ "Bullet ની સ્વાભાવિક પ્રગતિ" છે-એક એવું મૉડલ જેને બનાવવું જરૂરી હતું.

નવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર
બાઇકમાં એનાલોગ સ્ટાઇલવાળું ક્લસ્ટર છે, પરંતુ તેની સાથે ડિજિટલ LCD પણ મળે છે જેમાં ફ્યુઅલ, ટ્રિપ, ગિયર અને સર્વિસ રિમાઇન્ડર દેખાય છે. બંને રંગ-Cannon Black અને Battleship Blue-ગ્લોબલ રાઇડર્સ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

કસ્ટમાઇઝેશનનો વિકલ્પ
રાઇડર્સ Royal Enfield ના Genuine Motorcycle Accessories માંથી સીટ, સ્ટાઇલ અને આરામ સંબંધિત પાર્ટ્સ બદલીને બાઇકને પોતાની સ્ટાઇલમાં ઢાળી શકે છે.

જૂની શૈલીમાં નવી તકનીક
Bullet 650 જૂના લૂક, જૂના આત્મા અને નવા એન્જિનિયરિંગનું મિશ્રણ છે. દરેક રાઇડ તેના અનુભવમાં એક નવો અધ્યાય જોડે છે. આ જ કારણ છે કે તેને "Living Legend" કહેવામાં આવી રહી છે.
 

