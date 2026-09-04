/Royal Enfieldનો ધમાકો: નવી Himalayan 440 લોન્ચ, જાણો કિંમત અને શાનદાર ફીચર્સ

Royal Enfield Himalayan 440: રોયલ એનફિલ્ડે તેની નવી બાઇક, હિમાલયન 440 લોન્ચ કરી છે. તે હાલના હિમાલયન સાથે વેચાતી રહેશે. જો કે, ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ તે વર્તમાન હિમાલયનથી તદ્દન અલગ છે. નવી હિમાલયન લોન્ચ થયા પછી, ઘણા લોકો જૂની 411ની ડિઝાઇન ચૂકી ગયા. કંપનીએ આ બાઇક સાથે આ ચિંતાઓને દૂર કરી છે.
કંપનીએ આ બાઇકમાં રોયલ એનફિલ્ડ સ્ક્રેમ 440 જેવા જ એન્જિનનો ઉપયોગ કર્યો છે. માત્ર એન્જિન જ નહીં, પરંતુ બાઇકની ડિઝાઇન પણ સ્ક્રેમ 440થી ખૂબ પ્રેરિત લાગે છે. આ બાઇક સ્ક્રેમ કરતા અલગ રંગ, વ્હીલ્સ અને સસ્પેન્શન સેટઅપ સાથે આવે છે. ચાલો જાણીએ તેની કિંમત અને અન્ય મેઈન સુવિધાઓ.
હિમાલયન 440માં શું છે ખાસ ?
આ બાઇક સાથે, રોયલ એનફિલ્ડ હિમાલયન 411ના ચાહકો અને હિમાલયન 450 કરતાં સસ્તા વિકલ્પની શોધમાં રહેલા લોકોને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યું છે. હિમાલયન 440માં 24.4 hp અને 34 Nm ટોર્ક સાથેનું એન્જિન છે. આ એડવેન્ચર બાઇક 6-સ્પીડ ટ્રાન્સમિશન સાથે આવે છે.
આ બાઇક સ્ક્રેમ 440 સાથે ઘણા ભાગો શેર કરે છે. તેમાં 15-લિટર ફ્યુઅલ ટાંકી છે. બાઇકમાં 300 mm ફ્રન્ટ અને 240 mm રીઅર ડિસ્ક બ્રેક્સ છે. ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS સ્ટાન્ડર્ડ છે. કંપની રીઅર ABSને અક્ષમ કરવાનો વિકલ્પ પણ આપે છે.
રોયલ એનફિલ્ડે આ બાઇકમાં એક નવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર પણ ઉમેર્યું છે, જે ટ્વીન-પોડ લેઆઉટ સાથે આવે છે. કંપનીએ ડાબી બાજુએ સ્પીડોમીટર આપ્યું છે, જ્યારે જમણી બાજુએ ટ્રિપર છે, જે ગૂગલ મેપ્સ-સંચાલિત નેવિગેશન પ્રદાન કરે છે. બાઇકમાં LED હેડલાઇટ પણ છે.
કિંમત શું છે?
હિમાલયન 440 સ્ક્રેમ 440 કરતાં અલગ અલગ રંગ વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તે મસ્ટાંગ બ્રાઉન, નેલા વ્હાઇટ અને સેલા બ્લેક રંગમાં ઉપલબ્ધ છે. આ બાઇકની કિંમત 2.29 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ, ચેન્નાઈ) છે. બાઇક માટે બુકિંગ આજથી શરૂ થઈ ગયું છે. ગ્રાહકો તેને કંપનીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અને શોરૂમ દ્વારા બુક કરાવી શકે છે. ડિલિવરી ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.