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Royal Enfieldનો ધમાકો: નવી Himalayan 440 લોન્ચ, જાણો કિંમત અને શાનદાર ફીચર્સ

Royal Enfield Himalayan 440: Royal Enfield તેનું સસ્તું હિમાલયન લોન્ચ કર્યું છે. આ બાઇક એવા લોકો માટે એક સારો વિકલ્પ છે જેમણે હિમાલયન 411 ચૂકી ગયા હતા. બ્રાન્ડે સ્ક્રેમ 440 જેવા જ એન્જિન સાથે નવી હિમાલયન 440 લોન્ચ કરી છે. આ બાઇક ફક્ત એક વેરિઅન્ટ અને ત્રણ કલર ઓપ્શનમાં આવે છે. ચાલો નવી રોયલ એનફિલ્ડ હિમાલયન 440ની કિંમત અને અન્ય વિગતો જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:33 PM IST
Royal Enfieldનો ધમાકો: નવી Himalayan 440 લોન્ચ, જાણો કિંમત અને શાનદાર ફીચર્સ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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