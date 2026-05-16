/AC Cooling Tips: AC ચલાવવા છતાં આવશે ઓછું બિલ! રિમોટના આ ફીચરને આજે જ કરો ઓન

AC Cooling Tips: જો તમારું AC આખી રાત ચાલ્યા પછી જરૂરત કરતાં વધુ ઠંડક કરી દે છે અને વીજળીનું બિલ પણ વધારી રહ્યું છે, તો હવે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. AC ના રિમોટમાં રહેલું એક ખાસ બટન તમારા રૂમનું ટેમ્પરેચર (તાપમાન) પોતાની મેળે એડજસ્ટ કરી શકે છે. આનાથી માત્ર આરામદાયક ઊંઘ જ નથી મળતી, પરંતુ વીજળીનો વપરાશ પણ ઘણો ઓછો થઈ શકે છે.
AC Cooling Tips: અસહ્ય ગરમીમાં આખી રાત એસી ચલાવવું આજકાલ મજબૂરી બની ગયું છે. પરંતુ સવારે ઉઠતાની સાથે જ ઘણા લોકોને ઠંડી લાગવા લાગે છે અને મહિનાના અંતે વીજળીનું ભારે બિલ અલગથી પરેશાન કરે છે. સામાન્ય રીતે લોકો એસીને આખી રાત એક જ તાપમાન પર ચલાવીને સૂઈ જાય છે, જ્યારે રાત વધવાની સાથે બહારનું હવામાન પોતે જ થોડું ઠંડું થઈ જાય છે. આવા સમયે એસી જરૂરત કરતાં વધુ કૂલિંગ કરતું રહે છે. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે એસીના રિમોટમાં રહેલું એક નાનકડું **‘Sleep Mode’** બટન આ આખી સમસ્યાનો સરળ ઉકેલ બની શકે છે. આ ફીચર માત્ર આખી રાત આરામદાયક તાપમાન જાળવી નથી રાખતું, પરંતુ વીજળીનો વપરાશ પણ ઘણા ખરા અંશે ઘટાડી દે છે.
સ્લીપ મોડ આખરે કરે છે શું?
જ્યારે તમે એસીમાં Sleep Mode ઓન કરો છો, ત્યારે મશીન ધીમે-ધીમે રૂમનું તાપમાન ઓટોમેટિક રીતે એડજસ્ટ કરવા લાગે છે. સામાન્ય રીતે એસી દર 1 કે 2 કલાકે તાપમાનને 1-2 ડિગ્રી સુધી વધારી દે છે. આવું એટલા માટે કરવામાં આવે છે કારણ કે રાતના સમયે બહારનું તાપમાન ધીમે-ધીમે ઘટવા લાગે છે અને શરીરને એટલી બધી ઠંડકની જરૂર નથી હોતી.
આખી રાત જરૂરત કરતાં વધુ ઠંડી નહીં થાય
ઘણીવાર લોકો સવારે ઉઠીને માથાનો દુખાવો, શરદી કે શરીરમાં ભારેપણું અનુભવે છે. આનું એક કારણ આખી રાત ખૂબ ઓછા તાપમાન પર એસી ચાલવું પણ હોય છે. Sleep Mode રૂમને જરૂરત કરતાં વધુ ઠંડો થવા દેતો નથી. આનાથી શરીરને આરામદાયક તાપમાન મળતું રહે છે અને ઊંઘ પણ સારી આવે છે.
વીજળીનું બિલ ઓછું કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે?
એસીનો સૌથી વધુ લોડ તેના કમ્પ્રેસર પર પડે છે. જ્યારે તાપમાન થોડું વધી જાય છે, ત્યારે કમ્પ્રેસરને સતત મહેનત કરવી પડતી નથી. આ જ કારણ છે કે વીજળીનો વપરાશ ઘટી જાય છે. અહેવાલો અનુસાર, તાપમાનમાં દર 1 ડિગ્રીનો વધારો આશરે 6 ટકા સુધી વીજળી બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે. આવા સમયે Sleep Mode નો ઉપયોગ મહિનાના વીજળી બિલને 20 થી 30 ટકા સુધી ઓછું કરી શકે છે.
આખી રાત એસી ચલાવવાની જરૂર નહીં પડે
જો તમે ઈચ્છો છો કે એસી થોડા કલાકો પછી જાતે જ બંધ થઈ જાય, તો તમે સ્લીપ મોડની સાથે ટાઈમર (Timer) ફીચરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આનાથી અડધી રાત પછી એસી આપોઆપ બંધ થઈ જશે અને રૂમમાં પહેલેથી બનેલી ઠંડક લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહેશે. આ રીત વીજળી બચાવવાની સાથે-સાથે એસીના આયુષ્ય (Life) માટે પણ સારી માનવામાં આવે છે.
યોગ્ય તાપમાન રાખવું પણ છે જરૂરી
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે એસીને 24 થી 26 ડિગ્રી વચ્ચે ચલાવવું સૌથી બેસ્ટ છે. આનાથી રૂમમાં સંતુલિત કૂલિંગ જળવાઈ રહે છે અને વીજળીનો વપરાશ પણ ઓછો થાય છે. ઘણા લોકો ખૂબ જ ઝડપથી ઠંડક મેળવવા માટે તાપમાન 18 કે 20 ડિગ્રી પર સેટ કરી દે છે, જેનાથી વીજળીનું બિલ ખૂબ વધી જાય છે.
પંખાની સાથે એસી ચલાવવાથી મળશે ફાયદો
જો એસીની સાથે હળવી સ્પીડમાં પંખો પણ ચલાવવામાં આવે, તો ઠંડી હવા આખા રૂમમાં ઝડપથી ફેલાય છે. આનાથી એસીને વારંવાર વધુ મહેનત નથી કરવી પડતી અને રૂમ જલ્દી ઠંડો થઈ જાય છે.
ફિલ્ટર સાફ રાખવું ખૂબ જરૂરી
ઘણીવાર એસી યોગ્ય કૂલિંગ એટલા માટે નથી આપતું કારણ કે તેના ફિલ્ટરમાં ધૂળ જામી જાય છે. ગંદા ફિલ્ટરના કારણે મશીન પર વધારાનું દબાણ પડે છે અને વીજળીનો વપરાશ વધી જાય છે. તેથી સમયસમય પર ફિલ્ટરની સફાઈ કરતા રહેવું જરૂરી છે.
સર્વિસિંગમાં બેદરકારી ભારે પડી શકે છે
જો સીઝન શરૂ થતાં પહેલાં એસીની સર્વિસિંગ કરાવવામાં ન આવે, તો તેની કૂલિંગ ક્ષમતા ધીમે-ધીમે ઓછી થવા લાગે છે. ગેસ પ્રેશર, કોઈલ અને ફિલ્ટરની યોગ્ય તપાસ થવાથી એસી વધુ સારી રીતે કામ કરે છે અને વીજળીની પણ બચત થાય છે. નિયમિત સર્વિસિંગથી એસી બગડવાનું જોખમ પણ ઘણું ઘટી જાય છે.