/₹5.59 લાખથી શરૂ, 6 એરબેગ અને દમદાર સેફ્ટી! આ છે સૌથી સુરક્ષિત કાર, જુઓ લિસ્ટ

ભારતમાં હવે 5-સ્ટાર સેફ્ટી માટે પ્રીમિયમ બજેટની જરૂર નથી. 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં આવતી ઘણી કારોને એનસીએપી કે ગ્લોબલ એનસીએપીનું મજબૂત રેટિંગ મળ્યું છે, જેમાં છ એરબેગ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ સામેલ છે. તેવામાં જો તમે નવી કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે.
હ્યુન્ડાઈ વેન્યૂ
હ્યુન્ડાઈ વેન્યૂ 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતની સૌથી સુરક્ષિત કાર છે, જેને ભારત એનસીએપી ટેસ્ટિંગમાં 32માંથી 31.15 નંબર મળ્યા છે. લગભગ 8 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમતવાળી આ કારમાં છ એરબેગ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ અને આઈએસઓફિક્સ ચાઇલ્ટ સીટ માઉન્ટ જેવા સ્ટાન્ડર્ડ ફીચર્સ મળે છે.
ટાટા પંચ
ટાટા પંચની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.59 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને તેને 5-સ્ટાર ગ્લોબલ એનસીએપી રેટિંગ મળ્યું છે, જે તેને સીમિત બજેટવાળા ગ્રાહકો માટે સૌથી સુરક્ષિત વિકલ્પ બનાવે છે. તેના બેઝ વેરિએન્ટમાં છ એરબેગ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ અને હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
સ્કોડા કાઇલાક
સ્કોડા કાઇલાકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.59 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને કોમ્પેક્ટ એસયુવી કેટેગરીમાં 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછા સેગમેન્ટમાં તેને ભારત એનસીએપીમાં હાઈ સ્કોર મળ્યો છે, જેમાં વ્યસ્ક યાત્રિકોને સેફ્ટી માટે 30.88 પોઈન્ટ મળ્યા છે. તેમાં ટ્રેક્શન કંટ્રોલ અને મલ્ટી-કોલિજન બ્રેકિંગ સિસ્ટમ સ્ટાન્ડર્ડ આપવામાં આવી છે, જે આ કિંમત પર સામાન્ય નથી મળતી.
મહિન્દ્રા XUV 3XO
મહિન્દ્રા XUV 3XO ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.79 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને તેને ભારત NCAP નું 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે, જેમાં વયસ્કોની સુરક્ષા માટે 32માંથી 29.36 અને બાળકોની સુરક્ષા માટે 49માંથી 43 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. મજબૂત પ્લેટફોર્મ પર બનેલી અને સેગમેન્ટમાં સર્વશ્રેષ્ઠ 2600 મિમી વ્હીલબેસ પર ગાડી નાના બાળકોની સાથે યાત્રા કરનાર પરિવારો માટે સૌથી સારા વિકલ્પોમાંથી એક છે.
ટાટા નેક્સન
ટાટા નેક્સન ગ્લોબલ એનસીએપી ટેસ્ટમાં 5 સ્ટાર રેટિંગ હાસિલ કરનારી ભારતની પ્રથમ કાર બની હતી અને વ્યસ્કો માટે 34માંથી 32.22 અને બાળકો માટે 49માંથી 44.52 પોઈન્ટ પ્રાપ્ત કરી સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. લગભગ 8.15 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમતવાળી આ કારમાં છ એરબેગ, આઈએસઓફિક્સ માઉન્ટ અને હાઈ વેરિએન્ટમાં ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે.