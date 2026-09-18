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Samsung Galaxy S26 FE Review: ડિઝાઇનથી કેમેરા સુધી, કેવો છે આ 'પ્રીમિયમ' ફોન ? જાણો તેની બેસ્ટ વસ્તુઓ અને ખામીઓ

Samsung Galaxy S26 FE Review: સેમસંગે તેનો નવો ફ્લેગશિપ કિલર, ગેલેક્સી S26 FE લોન્ચ કર્યો છે. જોરદાર કલર, શક્તિશાળી AI સુવિધાઓ અને 7 વર્ષના સોફ્ટવેર સપોર્ટથી સજ્જ, આ ફોન પ્રીમિયમ અનુભવ આપે છે. શું તે ખરેખર 79,999માં સારો વિકલ્પ છે? ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 18, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:11 PM IST
Samsung Galaxy S26 FE Review: ડિઝાઇનથી કેમેરા સુધી, કેવો છે આ 'પ્રીમિયમ' ફોન ? જાણો તેની બેસ્ટ વસ્તુઓ અને ખામીઓ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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