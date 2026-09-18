Samsung Galaxy S26 FE Review: ડિઝાઇનથી કેમેરા સુધી, કેવો છે આ 'પ્રીમિયમ' ફોન ? જાણો તેની બેસ્ટ વસ્તુઓ અને ખામીઓ

Samsung Galaxy S26 FE Review: જ્યારે પણ સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં ફ્લેગશિપ કિલર અથવા પ્રીમિયમ પ્રાઈજ માટે મની ફોનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સેમસંગની FE સિરીઝનો હંમેશા ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. ફરી એકવાર, કંપનીએ સ્માર્ટફોન લવર્સને આકર્ષવા માટે તેની નવી Samsung Galaxy S26 FE લોન્ચ કરી છે, જે અદભુત પિસ્તા શેડ અને જોરદાર સુવિધાઓ સાથે આવે છે. પરંતુ કંપનીના દાવાઓ ઉપરાંત, આ ફોન જીવનમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે? શું આગામી પેઢીના ગેલેક્સી AI અને તેનું ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ ખરેખર તમારા અનુભવને વધારે છે? તેનો ઉપયોગ ફોટોગ્રાફી, વિડિઓ જોવા, સોશિયલ મીડિયા અને મલ્ટીટાસ્કિંગ જેવા દૈનિક કાર્યો માટે કરી શકાય છે. ચાલો એક ફોન ઉપયોગ કરનારા પાસેથી જાણીએ કે ફોન કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
ડિઝાઇન અને ડિસ્પ્લે
Galaxy S26 FEની ડિઝાઇન પ્રીમિયમ છે. 193 ગ્રામ વજન અને 7.4mm જાડાઈ હોવા છતાં, ફોન મોટી સ્ક્રીન હોવા છતાં હાથમાં ભારે લાગતો નથી. અમને તેનો પિસ્તા રંગ પણ એકદમ જોરદાર અને ફ્રેશ લાગ્યો. ફોનમાં કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ વિક્ટસ+ અને એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ છે, જ્યારે IP68 રેટિંગ પાણી અને ધૂળથી પ્રોટેક્શન પૂરું પાડે છે.
ફોનમાં 120Hz રિફ્રેશ રેટ સપોર્ટ સાથે 6.7-ઇંચ FHD+ ડાયનેમિક AMOLED 2X ડિસ્પ્લે છે. ઉપયોગમાં એપ્લિકેશનો વચ્ચે સ્ક્રોલ કરવું અને સ્વિચ કરવું સરળ લાગ્યું. વિડિઓઝ જોતી વખતે રંગ અને વિગતો પણ દેખાય છે. સેમસંગના મતે, ડિસ્પ્લેની ટોચની તેજ 1,900 nits સુધી પહોંચે છે.
કેમેરા
ફોટોગ્રાફીએ Galaxy S26 FEની મુખ્ય હાઇલાઇટ્સમાંની એક છે. તેમાં OIS સાથે 50MP મેઈન કેમેરા, 12MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા અને 8MP ટેલિફોટો કેમેરા છે. ટેલિફોટો લેન્સ 3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમને સપોર્ટ કરે છે. 12MP ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે.
મેઈન કેમેરા વડે લેવાયેલા ડેલાઇટ ફોટા સારી ડિટેલ સાથે આવે છે. નાઇટ ફોટોગ્રાફી ઓછા પ્રકાશમાં પણ કેમેરાનું પ્રદર્શન સારૂ છે. વિડિઓ બનાવવા માટે, સુપર સ્ટેડી વિડિઓ માટે હોરિઝોન્ટલ લોક સુવિધા પણ આપવામાં આવી છે, જે સારી છે. માય ફેનકેમ પર્સનને ફ્રેમમાં ફોકશ કરીને વિડિઓ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
પરફોર્મન્સ અને AI
ફોન 3nm પ્રોસેસ પર આધારિત Exynos 2500 પ્રોસેસર દ્વારા ચાલે છે. ઉપયોગમાં અમને નોર્મલ એપ્લિકેશનો, સોશિયલ મીડિયા, મલ્ટીટાસ્કીંગ અને મનોરંજન સાથે કોઈ મોટી પ્રોસેસમાં સમસ્યાઓનો અનુભવ થયો નથી. ફોન Android 17 પર આધારિત One UI 9 પર ચાલે છે. તે સર્કલ ટુ સર્ચ, ફોટો આસિસ્ટ, ઓડિયો ઇરેઝર અને નવી AI સુવિધાઓનો અનુભવ કરાવે છે.
બેટરી
Galaxy S26 FEમાં 4,900mAh બેટરી છે, જે દૈનિક કાર્યો માટે પૂરતી ક્ષમતા પૂરી પાડે છે. તે 45W વાયર્ડ અને 15W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. સેમસંગના મતે, 45W ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને બેટરી લગભગ 30 મિનિટમાં 69 ટકા સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે. નોંધ કરો કે 45W ચાર્જર અલગથી ખરીદવું આવશ્યક છે, ફોનમાં શામેલ નથી.
ત્રણ હાઇલાઇટ્સ
તેની પ્રીમિયમ અને મજબૂત ડિઝાઇન, તેના વાઇબ્રન્ટ પિસ્તા રંગ અને ગોરિલા ગ્લાસ વિક્ટસ+ પ્રોટેક્શન સાથે, સારૂ દરરોજના ઉપયોગ પ્રદાન કરે છે.
50MP ઝૂમ ટેકનોલોજી અને સુપર સ્ટેડી વિડીયો સુવિધાઓથી સજ્જ, તેનો કેમેરા બધી પરિસ્થિતિઓમાં સ્થિર ફોટા અને વિડિઓઝ કેપ્ચર કરે છે.
આગામી પેઢીના ગેલેક્સી AI અને શક્તિશાળી પ્રોસેસરનો મલ્ટીટાસ્કીંગ અને દૈનિક કાર્યો કોઈપણ લેગ વિના સરળતાથી પૂર્ણ થાય છે.
બે ખામીઓ
ફોન 4,900mAh બેટરી સાથે આવે છે. 9,000 અને 10,000mAh બેટરીની વર્તમાન બજાર માંગને ધ્યાનમાં લેતા, આ કિંમતે આ બેટરી થોડી ઓછી લાગે છે.
વધુમાં, ફોન બોક્સમાં ફાસ્ટ ચાર્જર સાથે આવતું નથી, અને ક્યારેક ઓછી લાઈટમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં થોડો સમય લાગે છે.
પર્સનલ રિવ્યું
15 દિવસના ઉપયોગ પછી, Galaxy S26 FE એક એવો ફોન લાગે છે જે ડિસ્પ્લે, કેમેરા, ડિઝાઇન, AI સુવિધાઓ અને સોફ્ટવેર સપોર્ટ વચ્ચે સારું સંતુલન પ્રદાન કરે છે. 8GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજવાળા મોડેલની ભારતમાં કિંમત 79,999 રૂપિયા છે. સેમસંગ આ ફોન માટે 7 પેઢીઓ સુધીના OS અપગ્રેડ અને 7 વર્ષ સુધીના સેફ્ટી અપડેટ્સનું પણ વચન આપી રહ્યું છે.
જો તમે મોટી અને પ્રભાવશાળી સ્ક્રીન, સારો કેમેરા, Galaxy AI અને લાંબા ગાળાના સોફ્ટવેર અપડેટ લાઇફ ધરાવતો ફોન શોધી રહ્યા છો, તો Samsung Galaxy S26 FE શ્રેષ્ઠ પસંદગી હોઈ શકે છે.