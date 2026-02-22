Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

25 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ થશે Samsung Galaxy S26 Ultra, 200MP કેમેરા અને દમદાર ફીચર્સથી મચશે ધમાલ

Samsung નો Galaxy S26 Ultra 25 ફેબ્રુઆરીએ ભારતમાં લોન્ચ થશે. ગેલેસ્કી અનપેક્ડ ઈવેન્ટમાં તેનું લોન્ચિંગ થઈ શકે છે. લીક પ્રમાણે તેમાં 200MP કેમેરા, 120Hz ડિસ્પ્લે અને નવી Snapdragon ચિપ મળી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:30 PM IST
  • ભારતીય બજારમાં ધમાકો કરશે સેમસંગ
  • 25 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ કરશે Galaxy S26 Ultra
  • 1.35 લાખ રૂપિયા આસપાસ રહી શકે છે કિંમત

25 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ થશે Samsung Galaxy S26 Ultra, 200MP કેમેરા અને દમદાર ફીચર્સથી મચશે ધમાલ

Samsung Galaxy S26 Ultra: સેમસંગ જલ્દી પોતાની નવી Galaxy S26 સિરીઝને લોન્ચ કરવાનું છે અને સૌથી વધુ ચર્ચા તેના ફ્લેગશિપ Galaxy S26 Ultraને લઈને છે. લીક રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ ફોન પ્રીમિયમ ડિઝાઇન, પાવરફુલ સ્નેપડ્રેગન ચિપ અને 200MP કેમેરા સાથે આવી શકે છે. ભારત સહિત ગ્લોબલ માર્કેટમાં તેની એન્ટ્રી 25 ફેબ્રુઆરી આસપાસ થઈ શકે છે. લોન્ચ પહેલા તેના ફીચર્સ અને કિંમતને લઈને બજારમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

કિંમત અને કલર વિકલ્પ
ગેલેક્સી S26 અલ્ટ્રા આ સિરીઝનું સૌથી પ્રીમિયમ મોડલ છે, તેથી તેની કિંમત વધુ રહેવાની આશા છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર ભારતમાં તેના 12GB રેમ અને 256GB સ્ટોરેજ વેરિએન્ટની કિંમત આશરે 1,34,999 રૂપિયા હોઈ શકે છે, જે પાછલા મોડલથી થોડી વધુ છે. કલર ઓપ્શનની વાત કરીએ તો ફોન Black, Sky Blue, White અને Cobalt Violet જેવા ચાર કલરમાં આવી શકે છે, પરંતુ તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.

ડિસ્પ્લે, પ્રોસેસર અને બેટરી
લીક્સ પ્રમાણે ફોનમાં 6.9 ઇંચની એક મોટી એમોલેડ ડિસ્પ્લે મળી શકે છે, જે 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરછે. તેની પીક બ્રાઇટનેસ 3,000  નિટ્સ સુધી જવાની આશા છે, જેનાથી આઉટડોર વિઝિબિલિટી સારી હશે. પરફોર્મંસ માટે તેમાં ક્વાલકોમનું સ્નેપડ્રેગન 8 એલાઇટ ઝેન 5 ચિપસેટ આપવામાં આવી શકે છે. આ સાથે 16GB સુધી RAM અને 1TB સુધી સ્ટોરેજ વિકલ્પ મળી શકે છે. બેટરી 5000mAh ની હોઈ શકે છે, જે 60W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરશે.

મળશે 200MP નો દમદાર કેમેરા
ફોટોગ્રાફીના મામલામાં Galaxy S26 Ultra ને મોટો અપગ્રેડ માનવામાં આવી રહ્યો છે. લીક અનુસાર તેમાં ક્વાડ રિયર કેમેરા સેટઅપ મળી શકે છે, જેમાં 200MP નું પ્રાઇમરી સેન્સર, 50MP પેરિસ્કોપ ટેલીફોટો, 50MP અલ્ટ્રા વાઇડ અને 10MP ટેલીફોટો લેન્સ સામેલ થઈ શકે છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કોલ માટે ફ્રંટમાં 32MP નો કેમેરો મળવાની આશા છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સેમસંગ આ વખતે ઇમેજ પ્રોસેસિંગ અને ઝૂમ ક્વોલિટી પર ખાસ ફોકસ કરી શકે છે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Samsung Galaxy S26 Ultra

