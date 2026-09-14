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સેમસંગે ભારતમાં લોન્ચ કર્યું ગેલેક્સી S26નું સસ્તું વર્ઝન, આ છે કિંમત

Samsung New Phone Launch: સેમસંગે ભારતમાં તેનો નવો ગેલેક્સી S26 FE લોન્ચ કર્યો છે. FE (ફેન એડિશન) શ્રેણીના આ ફોનમાં, કંપનીએ ફ્લેગશિપ ફોનની ઘણી સુવિધાઓ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કેમેરા, AI અને પ્રદર્શન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. તેની કિંમત 79,999 રૂપિયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:03 PM IST
સેમસંગે ભારતમાં લોન્ચ કર્યું ગેલેક્સી S26નું સસ્તું વર્ઝન, આ છે કિંમત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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