/સેમસંગે ભારતમાં લોન્ચ કર્યું ગેલેક્સી S26નું સસ્તું વર્ઝન, આ છે કિંમત

Samsung New Phone Launch: સેમસંગે ભારતમાં ગેલેક્સી S26 FE લોન્ચ કર્યો છે. ₹79,999 થી શરૂ થતી કિંમત સાથે, આ ફોન 50MP કેમેરા, 120Hz AMOLED ડિસ્પ્લે અને ગેલેક્સી AI જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે. ફોનમાં Exynos 2500 પ્રોસેસર અને 4,900mAh બેટરી છે. સેમસંગે કેમેરા અને AI પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. કંપની સાત વર્ષ માટે સુરક્ષા અપડેટ્સ પણ સાથે આપે છે.
ડિસ્પ્લે
પ્રથમ, ડિસ્પ્લે. ગેલેક્સી S26 FE માં 6.7-ઇંચ ડાયનેમિક AMOLED 2X ડિસ્પ્લે છે. તેનો રિફ્રેશ રેટ 120Hz છે. આનો અર્થ એ છે કે ફોનનો ઉપયોગ કરતી વખતે સ્ક્રોલિંગ અને અન્ય વિઝ્યુઅલ્સ સરળ દેખાશે.
કેમેરા
કેમેરાની વાત કરીએ તો, પાછળના ભાગમાં ત્રણ કેમેરા છે. આમાં 50MP મુખ્ય કેમેરા, 12MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા અને 8MP ટેલિફોટો કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે. ટેલિફોટો કેમેરા 3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમને સપોર્ટ કરે છે.
સેલ્ફી માટે 12MP ફ્રન્ટ કેમેરા ઉપલબ્ધ છે. વિડીયો રેકોર્ડિંગ માટે માય ફેનકેમ અને સુપર સ્ટેડી જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે. ઓછી પ્રકાશમાં ફોટા અને વિડિઓઝ માટે નાઇટગ્રાફીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
AI સુવિધાઓ
ફોનમાં Galaxy AI પણ છે. Now Brief અને Now Nudge જેવી સુવિધાઓ One UI 9 સાથે ઉપલબ્ધ છે. Circle to Search ને પણ અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, ફોટો આસિસ્ટ તમને ટેક્સ્ટ કમાન્ડ દાખલ કરીને ફોટા સંપાદિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.
પ્રદર્શન
હવે પ્રદર્શન વિશે વાત કરીએ તો, Galaxy S26 FE Exynos 2500 પ્રોસેસર દ્વારા સંચાલિત છે. આ ફોન 8GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે ફોન રોજિંદા ઉપયોગ અને મલ્ટીટાસ્કિંગ માટે શક્તિશાળી બનવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.
બેટરી
ફોન 4,900mAh બેટરીથી સજ્જ છે. તે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. સેમસંગ કહે છે કે 45W એડેપ્ટરનો ઉપયોગ કરીને ફોન લગભગ 30 મિનિટમાં 69% સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે.
કિંમત અને ઑફર્સ
હવે, સૌથી મહત્વની બાબત કિંમત છે. Galaxy S26 FE ની કિંમત ₹79,999 છે. લોન્ચ ઑફર્સમાં એક્સચેન્જ પર ₹8,000 સુધીનું અપગ્રેડ બોનસ અને પસંદગીના બેંક કાર્ડ પર ₹7,000 સુધીનું કેશબેક શામેલ છે.
ફોન પિસ્તા, બ્લુબેરી અને ગ્રેફાઇટ રંગોમાં ખરીદી શકાય છે. સેમસંગ સાત પેઢીઓ માટે OS અપગ્રેડ અને સાત વર્ષ માટે સુરક્ષા અપડેટ્સ પ્રદાન કરવાનો પણ દાવો કરી રહ્યું છે.