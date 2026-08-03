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સેમસંગનો નવો મિડ-રેન્જ ફોન લોન્ચ! 6 વર્ષ સુધી રહેશે નવો, મળશે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ

Samsung New Phone Launch: સેમસંગે ભારતમાં ગેલેક્સી F70 Pro 5G લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં સ્નેપડ્રેગન 6 Gen 3 પ્રોસેસર, 6,000mAh બેટરી અને 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ છે. આ ફોનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની 6 વર્ષ સુધી અપડેટ આવે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:31 PM IST
સેમસંગનો નવો મિડ-રેન્જ ફોન લોન્ચ! 6 વર્ષ સુધી રહેશે નવો, મળશે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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