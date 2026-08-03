/સેમસંગનો નવો મિડ-રેન્જ ફોન લોન્ચ! 6 વર્ષ સુધી રહેશે નવો, મળશે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ

Samsung New Phone Launch: દક્ષિણ કોરિયન કંપની સેમસંગે ભારતીય બજારમાં તેનો નવો મિડ-રેન્જ સ્માર્ટફોન, સેમસંગ ગેલેક્સી F70 Pro 5G લોન્ચ કર્યો છે. આ સ્માર્ટફોન એવા વપરાશકર્તાઓ માટે છે જેઓ શક્તિશાળી બેટરી, લાંબા ગાળાના સોફ્ટવેર સપોર્ટ અને વિશ્વસનીય કેમેરા અનુભવ ઇચ્છે છે. કંપનીએ ક્વાલકોમનું સ્નેપડ્રેગન 6 Gen 3 પ્રોસેસર, 120Hz સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે અને 6000mAh મોટી બેટરીનો સમાવેશ કર્યો છે.
નવા સેમસંગ ગેલેક્સી F70 Pro 5Gમાં 120Hz રિફ્રેશ રેટ માટે સપોર્ટ સાથે 6.7-ઇંચ ફુલ HD+ સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે છે. સ્ક્રીનમાં ગોરિલા ગ્લાસ વિક્ટસ પ્રોટેક્શન પણ છે, જે તેને રોજિંદા ઉપયોગ દરમિયાન વધુ મજબૂત બનાવે છે. ફોન IP67 રેટિંગ સાથે આવે છે, જેનો અર્થ છે કે તે પાણી અને ધૂળ પ્રતિરોધક હશે.
પ્રીમિયમ ફોન કર્યો લોન્ચ
શક્તિશાળી પ્રદર્શન માટે, તે સ્નેપડ્રેગન 6 જનરલ 3 ચિપસેટ દ્વારા ચાલે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ પ્રોસેસર મલ્ટીટાસ્કીંગ, ગેમિંગ અને AI-આધારિત સુવિધાઓને વધુ સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકે છે. આ સ્માર્ટફોન એન્ડ્રોઇડ 16 પર આધારિત One UI સાથે આવે છે, અને તેની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે કંપની 6 વર્ષ સુધી એન્ડ્રોઇડ OS અને સુરક્ષા અપડેટ્સનું વચન આપે છે.
ઉત્તમ ફોટોગ્રાફી માટે, Galaxy F70 Pro 5Gમાં OIS (ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન) સપોર્ટ સાથે 50MP પ્રાથમિક કેમેરો છે. તેની સાથે 5MP અલ્ટ્રા-વાઇડ અને 2MP મેક્રો સેન્સર છે. સેલ્ફી અને વિડિઓ કોલિંગ માટે, ફોનમાં 12MP HDR ફ્રન્ટ કેમેરા છે જે 4K વિડિઓ રેકોર્ડિંગને પણ સપોર્ટ કરે છે.
બેટરીની વાત કરીએ તો, ફોનમાં 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે મોટી 6000mAh બેટરી છે. પરિણામે, તેનો ઉપયોગ એક જ ચાર્જ પર લાંબા સમય સુધી થઈ શકે છે. તેની સુવિધાઓ, મોટી બેટરી અને લાંબા સોફ્ટવેર સપોર્ટ સાથે, Samsung Galaxy F70 Pro 5G મિડ-રેન્જ સેગમેન્ટમાં એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
આ છે નવા ફોનની કિંમત
આ ફોન ત્રણ સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. 6GB RAM + 128GB સ્ટોરેજ મોડેલની કિંમત ₹25,999 છે, 8GB + 128GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹29,999 છે, અને 8GB + 256GB મોડેલની કિંમત ₹34,999 છે. કંપનીએ લોન્ચ ઓફરનો પણ સંકેત આપ્યો છે, જેની વિગતો ટૂંક સમયમાં શેર કરવામાં આવશે. આ સ્માર્ટફોન ઓરા ગ્રીન અને આલ્ફા બ્લેક કલર વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ થશે.