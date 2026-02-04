લૂંટી લો ! હજારો રૂપિયા સસ્તા થયા સેમસંગના S, Z, A અને F સીરીજના ફોન, સૌથી સસ્તો ફોન ફક્ત 8,999માં, કાલ સુધી Sale
Samsung Galaxy Days Sale: સેમસંગે ફ્લિપકાર્ટ પર તેનો ખાસ ગેલેક્સી ડે સેલ શરૂ કર્યો છે. આ ત્રણ દિવસીય સેલમાં ગેલેક્સી S, Z, A અને F શ્રેણીના સ્માર્ટફોન પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ અને ₹10,000 સુધીનું કેશબેક આપવામાં આવશે.
Samsung Galaxy Days Sale: સેમસંગે તેના ચાહકોને ખુશ કરવા માટે ખાસ ગેલેક્સી ડેઝ સેલ શરૂ કર્યો છે. આ ખાસ સેલ ફક્ત ત્રણ દિવસ માટે માન્ય છે. આ સેલમાં સેમસંગના ઘણા લોકપ્રિય સ્માર્ટફોન, ટેબ્લેટ, લેપટોપ અને પહેરી શકાય તેવા ઉપકરણો પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ અને ઑફર્સ આપવામાં આવે છે.
નોંધનીય છે કે, આ સેલમાં બજેટ અને મિડ-રેન્જ વેરિયન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ગેલેક્સી એસ સિરીઝ અને ગેલેક્સી ઝેડ ફોલ્ડેબલ ફોનનો સમાવેશ થાય છે. સેમસંગ ગેલેક્સી ડેઝ સેલ એ લોકો માટે સારી તક હોઈ શકે છે જેઓ નવો ફોન ખરીદવા માંગતા હોય, ખાસ કરીને જો તમે પ્રીમિયમ અથવા ફ્લેગશિપ ફોન વિશે વિચારી રહ્યા હોવ. સેમસંગ ગેલેક્સી S24નું સ્નેપડ્રેગન વર્ઝન ₹42,999માં ઉપલબ્ધ છે, અને ગેલેક્સી ઝેડ ફ્લિપ 7 ₹99,999 માં ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા, S25 FE, ગેલેક્સી F36 અને ગેલેક્સી A35 જેવા ફોન પણ આકર્ષક ભાવે ઉપલબ્ધ છે.
સેમસંગ ગેલેક્સી ડેઝ સેલ કેટલો સમય ચાલશે?
સેમસંગ ગેલેક્સી ડેઝ સેલ 3 ફેબ્રુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ફ્લિપકાર્ટ પર ચાલશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સેમસંગ ફોન, ટેબ્લેટ અને ઉપકરણો પર કિંમતમાં ઘટાડો અને કેશબેક ઑફર્સ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ સેલ ફ્લિપકાર્ટ એપ અને વેબસાઇટ બંને પર ઉપલબ્ધ છે.
સેલમાં આ સ્માર્ટફોન્સ પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ
ગેલેક્સી ડેઝ સેલમાં બજેટથી લઈને પ્રીમિયમ સુધીના વિવિધ સેમસંગ સ્માર્ટફોનનો સમાવેશ થાય છે.
ફ્લેગશિપ અને પ્રીમિયમ ફોન્સની યાદી
સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા 1,19,999 રૂપિયામાં મળી રહ્યો છે. સેમસંગ ગેલેક્સી S25 74,999 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યો છે, જ્યારે સેમસંગ ગેલેક્સી S25 FE 54,999 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે.
Z ફોલ્ડેબલ ફોન
સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફોલ્ડ 7 ફોન 1,67,999 રૂપિયાથી શરૂ વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફ્લિપ 7 ફોલ્ડેબલ ફોન 99,999 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે.
મધ્યમ અને બજેટ ફોન
સેમસંગ ગેલેક્સી S24 (સ્નેપડ્રેગન) 42,999 રૂપિયામાં ગેલેક્સી ડેઝ સેલમાં મળે છે. Samsung Galaxy S24 FEની કિંમત 39,999 રૂપિયા છે, Samsung Galaxy F06ની કિંમત 8,999 રૂપિયા છે, અને Samsung Galaxy F36ની કિંમત 17,999 રૂપિયા છે. Samsung Galaxy A35 19,999 રૂપિયાથી શરૂ થતા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે.
નોંધ: આ કિંમતોમાં પહેલાથી જ ડિસ્કાઉન્ટ અને બેંક/ફ્લિપકાર્ટ કેશબેક શામેલ હોઈ શકે છે, જે આ ડીલ્સને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
