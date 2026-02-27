વિશ્વભરના સેમસંગ યુઝર્સની મોજ, કંપનીએ આપી ભેટ, હવે નેટવર્ક વિના કરી શકશે વાત, જાણો
Samsung User: જો તમે સેમસંગ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ટૂંક સમયમાં, તમે નેટવર્ક કનેક્શન વિના તમારા સેમસંગ ફોન પર વાત કરી શકશો અને તમારા પ્રિયજનો સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહી શકશો, ભલે નજીકમાં કોઈ સેલ્યુલર નેટવર્ક ન હોય.
Trending Photos
Samsung User: કંપનીએ પોતે જાહેરાત કરી છે કે સેમસંગે વિશ્વભરમાં ગેલેક્સી સ્માર્ટફોન માટે સેટેલાઇટ કનેક્ટિવિટીનો વિસ્તાર કર્યો છે. કંપનીએ કઈ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ આ સેવા ઉપયોગી થશે અને કયા સ્માર્ટફોન ઉપલબ્ધ થશે તે વિશે પણ માહિતી પ્રદાન કરી છે.
સેવા કેવી રીતે કાર્ય કરશે
એક પ્રેસ રિલીઝમાં, સેમસંગે હવે જાહેરાત કરી છે કે તે વિશ્વભરમાં ગેલેક્સી સ્માર્ટફોન માટે સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનનો વિસ્તાર કરી રહ્યું છે. આ સુવિધા તમારા ફોનને સેલ્યુલર સિગ્નલ અથવા Wi-Fi (જેમ કે રણ અથવા સમુદ્રની મધ્યમાં) ન હોય ત્યારે પણ કનેક્ટેડ રહેવાની મંજૂરી આપે છે.
એક પ્રેસ રિલીઝમાં, સેમસંગે જણાવ્યું હતું કે તે ગેલેક્સી ફોનને સેટેલાઇટ દ્વારા સંદેશા અને ડેટા મોકલવા સક્ષમ બનાવવા માટે મુખ્ય સેલ ફોન કેરિયર્સ (જેમ કે ટી-મોબાઇલ અને વેરાઇઝન) અને સેટેલાઇટ કંપનીઓ (જેમ કે સ્ટારલિંક) સાથે ભાગીદારી કરી રહી છે.
હવે, કેટલાક પૂછી શકે છે કે આનો અર્થ શું છે? સારું, જો તમે કોઈ સિગ્નલ વિનાના વિસ્તારમાં ફસાયેલા છો, તો તમે મદદ માટે કૉલ કરી શકો છો અથવા ટેક્સ્ટ ઇમરજન્સી સેવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જાપાન જેવા કેટલાક સ્થળોએ, તે ભૂકંપ અને સુનામીની પ્રારંભિક ચેતવણી પણ આપી શકે છે.
સેવા આ સ્માર્ટફોન્સ પર ઉપલબ્ધ રહેશે
સેમસંગ 2025થી પસંદગીના ગેલેક્સી ફ્લેગશિપ્સ અને ગેલેક્સી A-સિરીઝ સ્માર્ટફોન્સ પર સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનને સપોર્ટ કરી રહ્યું છે, અને હવે તે તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલા ગેલેક્સી S26 સિરીઝ સ્માર્ટફોન્સ સુધી વિસ્તરે છે. વધુમાં, જૂના ગેલેક્સી ફ્લેગશિપ્સ પણ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન સાથે સુસંગત હશે, જેમાં ગેલેક્સી S21 પછી લોન્ચ થયેલા સ્માર્ટફોન અને કેટલાક ગેલેક્સી A-સિરીઝ સ્માર્ટફોનનો સમાવેશ થાય છે.
રોલઆઉટ અંગે, તે તબક્કાવાર કરવામાં આવશે.
ઉત્તર અમેરિકામાં, સેમસંગ T-મોબાઇલ, વેરાઇઝન અને AT&T સાથે કામ કરી રહ્યું છે. સેમસંગે ગેલેક્સી સ્માર્ટફોન પર સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન સુવિધાઓને સપોર્ટ કરવા માટે AT&T સાથે ભાગીદારી કરી છે. T-Mobile સેટેલાઇટ-આધારિત T911 (એક T-સેટેલાઇટ સેવા જે વપરાશકર્તાઓને સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ દ્વારા 911 પર ટેક્સ્ટ સંદેશા મોકલવાની મંજૂરી આપે છે), તેમજ સ્ટારલિંક સાથેના તેના સહયોગ દ્વારા ટેક્સ્ટ અને ડેટા સેવાઓને સપોર્ટ કરે છે, અને તે 2025થી પસંદગીના ગેલેક્સી A અને ગેલેક્સી S ફોન પર ઉપલબ્ધ છે. Verizon ગેલેક્સી S25 શ્રેણી અને નવી લોન્ચ થયેલી ગેલેક્સી S26 સીરિઝ સહિત સપોર્ટેડ ગેલેક્સી ફ્લેગશિપ મોડેલો પર ઇમરજન્સી SOS (eSOS) અને ટેક્સ્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.
યુરોપમાં, સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અને S26 શ્રેણીના સ્માર્ટફોનમાં સેટેલાઇટ કનેક્ટિવિટી લાવવા માટે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં વર્જિન મીડિયા O2 સાથે કામ કરી રહ્યું છે. વધુમાં, સેમસંગ સ્પેનમાં MasOrange સાથે કામ કરી રહ્યું છે, જ્યાં માર્ચમાં સંયુક્ત ટ્રાયલ શરૂ થવાનું છે, અને વિસ્તારમાં સુસંગત ગેલેક્સી ઉપકરણો પર સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનને સક્ષમ કરવા માટે વોડાફોન સાથે કામ કરશે.
જાપાનમાં, કંપની સુસંગત ગેલેક્સી ઉપકરણો પર સેટેલાઇટ-આધારિત ટેક્સ્ટ, ડેટા અને કટોકટી ચેતવણી સેવાઓનો વિસ્તાર કરવા માટે KDDI, SoftBank, DoCoMo અને Rakuten Mobile સાથે ભાગીદારી કરી રહી છે. 2025થી શરૂ થતા, સેટેલાઇટ-આધારિત ડેટા, ટેક્સ્ટિંગ અને સુનામી ચેતવણી (ETWS) સેવાઓ Galaxy S22 (અને નવા) અને KDDIના નેટવર્ક પરના કેટલાક Galaxy A ફોન પર ઉપલબ્ધ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે