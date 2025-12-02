Sanchar Saathi App: હવે દરેક ફોનમાં પ્રી ઈન્સ્ટોલ હશે આ સરકારી એપ! જાણો શાં માટે અને ડિલીટ થઈ શકે કે નહીં
ભારતના સંચાર મંત્રાલયે મોટી મોટી ફોન કંપનીઓને એવો આદેશ આપ્યો છે કે તેમણે પોતાના નવા સ્માર્ટફોન્સમાં સરકારી સાઈબર સુરક્ષા એપ સંચાર સાથેને પ્રી ઈન્સ્ટોલ કરવી પડશે. ત્યારે આ એપ સંલગ્ન સવાલોના જાણો જવાબ....
ભારતના સંચાર મંત્રાલયે Apple, Samsung, Vivo, Oppo સહિત અનેક મોટી સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ્સને એક નવો નિર્દેશ જાહેર કર્યો છે. આ આદેશ હેઠળ આ કંપનીઓએ પોતાના નવા સ્માર્ટફોનમાં સરકારી સાઈબર સુરક્ષા એપ સંચાર સાથી (Sanchar Saathi)ને પ્રી ઈન્સ્ટોલ કરવી પડશે. રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ કંપનીઓને આ આદેશ ખાનગી રીતે મોકલાયો છે અને તેને પબ્લિક કરાયો નથી. તેમને 90 દિવસનો સમયઅપાયો છે જેથી કરીને એપ પ્રી લોડ કરવામાં આવે અને તેને યૂઝર્સ દ્વારા હટાવવાનો વિકલ્પ પણ ન હોય.
શું જૂના ફોનમાં પણ આ એપ આવશે?
જે ફોન પહેલેથી કંપનીના સપ્લાય ચેનમાં હાજર છે અથવા તો જલદી માર્કેટમાં આવવાના છે તેમના પર સોફ્ટવેર અપડેટ દ્વારા આ એપ મોકલવામાં આવશે. એટલે કે નવા ફોનમાં તે પહેલેથી હશે અને અનેક જૂના ફોનમાં OTA (ઓવર ધ એર) અપડેટથી પણ આવી શકે છે.
Sanchar Saathi શું છે?
Sanchar Saathi એક સાઈબર સુરક્ષા એપ છે, જેને સરકારે મે 2023માં પોતાના પોર્ટલ બાદ લોન્ચ કરી હતી. જાન્યુઆરી 2024માં તે મોબાઈલ એપ એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંને પર આવી ગઈ. તે યૂઝર્સને મોબાઈલ ચોરી, ફેક કોલ, ફેક સીમ, IMEI ફ્રોડ અને મેસેજ સ્કેમથી બચાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે.
આ એપ શું કામ કરે છે?
સંચાર સાથી એપ અનેક પ્રકારની સુરક્ષા સુવિધાઓ આપે છે. જેમ કે...
- ચોરી કે ખોવાયેલા મોબાઈલને સંપૂર્ણ દેશમાં બ્લોક કરી શકે છે.
- પોલીસ અને એજન્સીઓને ફોનના લોકેશન ટ્રેસ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
- “Chakshu” ફીચર દ્વારા ફેક કોલ, એસએમએસ કે વોટ્સએપ મેસેજ રિપોર્ટ કરી શકાય છે.
- તમારા નામ પર કેટલા મોબાઈલ રજિસ્ટર્ડ છે, તે ચેક કરી શકાય છે.
- “Know Your Mobile (KYM)” ફીચર ફોનની ઓથેન્ટિસિટી જણાવે છે કે ફોન નકલી છે કે અસલી.
શું આ એપ તમારા ફોનમાં આપોઆપ ઈન્સ્ટોલ થઈ જશે?
હા. સરકારના આદેશ બાદ નવા સ્માર્ટફોનમાં તે પ્રી ઈન્સ્ટોલ થઈ જશે એટલે કે આ એપ પહેલેથી જ તમારા ફોનમાં હાજર હશે. જૂના ફોન્સમાં તે સોફ્ટવેર અપડેટ દ્વારા ઓટોમેટિક ઈન્સ્ટોલ થઈ શકે છે. જે બ્રાન્ડ પર નિર્ભર રહેશે.
શું આ એપ ડિલીટ કે ડિસેબલ કરી શકાય?
સરકારના આદેશ મુજબ સ્માર્ટફોન કંપનીઓએ એપ એવી રીતે ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે જેથી કરીને યૂઝર તેને ન તો ડિલીટ કરી શકે કે ન તો ડિસેબલ કરી શકે. આ એક પ્રકારે સિસ્ટમ લેવલ સિક્યુરિટી એપ હશે. જેમ અનેક ઈનબિલ્ટ સુરક્ષા ફીચર્સ હોય છે જેને હટાવી શકાતા નથી.
સરકાર કેમ જરૂરી કરી રહી છે આ એપ?
સરકારનું કહેવું છે કે સાઈબર સુરક્ષા પર જોખમ ઝડપથી વધી રહ્યું છે.
- નકલી કે સ્પૂફ્ડ IMEI વાળા ફોન્સ
- ફેક સીમ
- મોબાઈલ નંબરોનો દૂરઉપયોગ
- ઓનલાઈન ફ્રોડ અને કોલ ફ્રોડ. તેને પહોંચી વળવા માટે દરેક યૂઝરના ફોનમાં એક સુરક્ષિત સિસ્ટમ એપ હોવી જરૂરી છે. સરકાર માને છે કે સંચાર સાથે મોટા પાયે ફ્રોડ રોકી શકે છે.
આ એપથી અત્યાર સુધીમાં શું ફાયદો થયો?
સરકારી આંકડા મુજબ અત્યાર સુધીમાં 50 લાખ ડાઉનલોડ થઈ ચૂકી છે. એપની મદદથી 37 લાખથી વધુ ચોરી કે ખોવાયેલા ફોન બ્લોક થઈ ચૂક્યા છે અને 3 કરોડ (30 million+) ફેક મોબાઈલ કનેક્શન બંધ કરાયા છે. આ આંકડા જણાવે છે કે આ એપ વાસ્તવિક રીતે અપરાધ રોકવામાં ઘણી સફળ છે.
શું તે યૂઝરની પ્રાઈવસી માટે સુરક્ષિત છે?
સરકારનું કહેવું છે કે આ એપ ફક્ત સુરક્ષા ડેટાનો જ ઉપયોગ કરે છે. જેમ કે IMEI, નંબર વેરિફિકેશન અને રિપોર્ટિંગ. ખાનગી ચેટ કે ફાઈલો સુધી એપની પહોંચ હોતી નથી. KYM અને Chakshu જેવા ફીચર રિપોર્ટિંગ માટે છે, નિગરાણી માટે નહીં.
