Scam Alert! એક 'Happy New Year' મેસેજ તમારા બેંક એકાઉન્ટને કરી શકે છે 'સફાચટ્ટ'

Happy New Year scam: નવા વર્ષ 2026 પહેલા WhatsApp યુઝર્સ માટે એક મોટું એલર્ટ છે. ‘Happy New Year’ ગ્રીટિંગના નામે મોકલવામાં આવી રહેલી એક APK ફાઇલ તમારા મોબાઈલને હેક કરી શકે છે અને બેંક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ચોરી શકે છે. તમારું એક ક્લિક તમારી આજીવનની બચત પર ભારે પડી શકે છે.
Happy New Year scam: નવા વર્ષ 2026ની ઉજવણી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે અને લોકો પોતાના પ્રિયજનોને શુભેચ્છાઓ મોકલવામાં વ્યસ્ત છે. પરંતુ આ જ તકનો ફાયદો ઉઠાવીને સાયબર ગુનેગારો એક ખતરનાક કૌભાંડ ફેલાવી રહ્યા છે. WhatsApp પર Happy New Year ના નામે મોકલવામાં આવતો મેસેજ અને તેની સાથે આવેલી APK ફાઇલ તમારા મોબાઈલને હેક કરી શકે છે. એક નાની ભૂલ તમારી મહેનતની કમાણી સાફ કરી શકે છે, તેથી ઉત્સાહની સાથે સાવધ રહેવું પણ ખૂબ જરૂરી છે.
કેવી રીતે શરૂ થાય છે આ સ્કેમ?
આ ઠગાઈ સામાન્ય રીતે એક સાધારણ WhatsApp મેસેજથી શરૂ થાય છે. મેસેજમાં તમને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવે છે અને સાથે એક ફાઇલ એટેચ હોય છે. તેમાં લખ્યું હોય છે કે “સ્પેશિયલ ન્યૂ યર ગ્રીટિંગ કાર્ડ” અથવા “ફોટો” જોવા માટે આ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અને બીજાને પણ શેર કરો.
APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતા જ ફોન ફસાઈ જાય છે
જેવો કોઈ યુઝર તે APK ફાઇલને ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરે છે, ખરો ખેલ ત્યારે શરૂ થાય છે. આ ફાઇલ કોઈ ગ્રીટિંગ કાર્ડ નથી, પરંતુ એક ખતરનાક **મૈલવેર (Malware)** છે. તેને ઇન્સ્ટોલ કરતા જ હેકર્સને તમારા મોબાઈલનું સંપૂર્ણ કંટ્રોલ મળી શકે છે.
ફોનમાં દેખાવા લાગે છે અજીબ સંકેતો
ભોગ બનનાર લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ થયાના થોડા જ કલાકોમાં મોબાઇલમાં વિચિત્ર હરકતો શરૂ થઈ જાય છે. એપ્સ આપમેળે ખુલવા લાગે છે, ફોન સ્લો થઈ જાય છે અને તમારી પરવાનગી વગર કોન્ટેક્ટ્સ તથા ગેલેરીનું એક્સેસ હેકર્સને મળી જાય છે. સૌથી મોટું જોખમ એ છે કે બેંક એપ્સ અને UPI દ્વારા અનધિકૃત ટ્રાન્ઝેક્શન પણ થઈ શકે છે.
સાયબર એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી
સાયબર નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ પ્રકારની APK ફાઇલો બેકગ્રાઉન્ડમાં ચુપચાપ કામ કરે છે. યુઝરને ખબર પણ પડતી નથી અને સ્કેમર્સને ડિવાઇસનું રિમોટ એક્સેસ મળી જાય છે. તહેવારો દરમિયાન લોકો લાગણીમાં વહી જઈને ઉતાવળમાં ક્લિક કરી દે છે, જેનો ફાયદો ઠગ ઉઠાવે છે.
પોલીસ અને સાયબર વિંગનું એલર્ટ
દેશભરમાં પોલીસે આ સ્કેમ અંગે ચેતવણી જાહેર કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, છેતરપિંડી કરનારાઓ WhatsApp, SMS અને ઈમેલ દ્વારા આવી ખતરનાક લિંક્સ અને APK ફાઇલો મોકલી રહ્યા છે. લોકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે કોઈપણ અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલા મેસેજ, લિંક કે ફાઇલ પર ક્લિક ન કરવું.
શું હોય છે APK ફાઇલ?
જેમ કોમ્પ્યુટરમાં સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે .exe ફાઇલ હોય છે, તેમ એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં એપ્સ માટે APK ફાઇલનો ઉપયોગ થાય છે. સુરક્ષિત રીત એ જ છે કે એપ્સ હંમેશા Google Play Store પરથી જ ડાઉનલોડ કરવી. મેસેજ કે વેબસાઇટ પરથી સીધી APK ડાઉનલોડ કરવી (જેને સાઇડલોડિંગ કહેવાય છે) તે અત્યંત જોખમી છે.
સ્કેમ મેસેજને કેવી રીતે ઓળખવા?
આવા મેસેજમાં ઘણીવાર ઉતાવળ કરાવવામાં આવે છે, જેમ કે “અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો”, “હમણાં જ જુઓ”. અજાણ્યા નંબરથી આવેલા ગ્રીટિંગ મેસેજ સાથે જો કોઈ ફાઇલ જોડાયેલી હોય તો સાવધ થઈ જવું. ઘણીવાર આવા મેસેજમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ભૂલો પણ જોવા મળે છે.
યાદ રાખો, તમારી જાગૃતિ એ જ તમારી સુરક્ષા
કોઈ પણ બેંક કે વિશ્વાસપાત્ર કંપની ક્યારેય મેસેજ પર OTP, પિન કે બેંક વિગતો માંગતી નથી. નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ જરૂર પાઠવો, પણ અજાણી લિંક્સ અને ફાઇલોથી અંતર જાળવો.
