Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

Google પર સર્ચ કરો '67' અને જુઓ કમાલ! જાણો શું છે આ નવો ટ્રેન્ડ? ગ્લિચ છે કે ગૂગલનું કોઈ ફીચર?

Kya Hai Google 67 Trend: ગૂગલ પર ફક્ત 67 અથવા 6-7 સર્ચ કરતા જ જો તમારી સ્ક્રીન હલવા લાગે, તો ગભરાશો નહીં. આ કોઈ વાયરસ નથી, પરંતુ એક વાયરલ ઈન્ટરનેટ મીમ છે, જેને ગૂગલે ખાસ ઈફેક્ટ સાથે જોડી દીધું છે. જાણો આ અજીબ પણ મજેદાર '67' ટ્રેન્ડની પૂરી કહાની.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

Google પર સર્ચ કરો '67' અને જુઓ કમાલ! જાણો શું છે આ નવો ટ્રેન્ડ? ગ્લિચ છે કે ગૂગલનું કોઈ ફીચર?

Kya Hai Google 67 Trend:  જો તમે ગૂગલ પર કંઈક સર્ચ કરો અને તમારી સ્ક્રીન અચાનક હલવા કે નાચવા લાગે, તો હેરાન થવું સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આ કોઈ ખામી નથી, પણ ગૂગલનો એક મજેદાર ઈન્ટરનેટ ટ્રેન્ડ છે. આજકાલ 67 અથવા 6-7 સર્ચ કરવા પર ગૂગલ સ્ક્રીનને હલાવી દે છે. આ ફીચર એક વાયરલ મીમ સાથે જોડાયેલું છે, જે હવે ઈન્ટરનેટ કલ્ચરનો હિસ્સો બની ગયું છે. ચાલો સરળ ભાષામાં સમજીએ કે આખરે આ 67 ટ્રેન્ડ શું છે અને ગૂગલ તેની સાથે કેવી રીતે જોડાયું.

શું છે ગુગલ 67 ટ્રેન્ડ?
67 ​​ટ્રેન્ડ એક વાયરલ ઇન્ટરનેટ મીમ છે જે સોશિયલ મીડિયાથી ગુગલ સુધી ફેલાયો છે. જ્યારે તમે ગુગલ સર્ચ બારમાં 67 અથવા 6-7 ટાઇપ કરો છો, ત્યારે સર્ચ રિઝલ્ટ ખુલતાની સાથે જ આખી સ્ક્રીન હલી જાય છે. એવું લાગે છે કે તમારી સ્ક્રીન ડાન્સ કરી રહી છે. આ મજેદાર ઇફેક્ટ મોબાઇલ અને ડેસ્કટોપ બંને પર કામ કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— FearBuck (@FearedBuck) December 14, 2025

ક્યાંથી શરૂ થયો આ ટ્રેન્ડ?
આ ટ્રેન્ડની શરૂઆત ફિલાડેલ્ફિયાના રેપર સ્ક્રીલ્લા (Skrilla)ના 2024 ના ગીત "Doot Doot (6 7)"થી માનવામાં આવે છે. આ ગીતમાં વપરાયેલ '6-7' શબ્દ ધીમે ધીમે મીમ બની ગયા. જ્યારે એક 6 ફૂટ 7 ઈંચ લાંબા NBA ખેલાડી આની સાથે જોડાયા, ત્યારે તે વધુ વાયરલ થઈ ગયું. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા, શોર્ટ વીડિયો અને બાસ્કેટબોલ ગેમ્સમાં પણ તેનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો.

શું છે '67' નો મતલબ?
આ ટ્રેન્ડની સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે "67" નો કોઈ એક નક્કી અર્થ નથી. Dictionary.com** મુજબ લોકો તેનો ઉપયોગ "સોસો" અથવા "કદાચ આમ, કદાચ તેમ" જેવી લાગણી દર્શાવવા માટે કરે છે. મોટાભાગના લોકો તેને ફક્ત મજાક-મસ્તી માટે બોલે છે. આ જ કારણ છે કે તે એક 'સ્લેંગ' (Slang) તરીકે લોકપ્રિય થઈ ગયો છે.

67 વિશે Dictionary.com એ શું કહ્યું?
Dictionary.com એ 67 ને વર્ષનું 'ડિફાઇનિંગ એક્સપ્રેશન' જાહેર કર્યું છે. ડિક્શનરી મીડિયા ગ્રુપના સ્ટીવ જોનસનનું કહેવું છે કે આ એક પ્રકારનો 'ઈનસાઈડ જોક' છે. જ્યારે લોકો આ બોલે છે, ત્યારે તેઓ ફક્ત શબ્દો નથી બોલતા, પરંતુ એક ખાસ લાગણી અને મૂડ વ્યક્ત કરે છે.

ગૂગલે આ મીમને કેવી રીતે બનાવ્યું ખાસ?
ગૂગલ અવારનવાર ઈન્ટરનેટ કલ્ચર અને ટ્રેન્ડ્સ સાથે પ્રયોગ કરતું રહે છે. 67 ટ્રેન્ડ પણ તેનો જ એક ભાગ છે. ગૂગલે આ મીમને મજેદાર બનાવવા માટે સર્ચ રિઝલ્ટમાં 'સ્ક્રીન શેક' (Screen Shake) ઈફેક્ટ ઉમેરી દીધી છે, જેથી યુઝર્સને એક અલગ અને મજેદાર અનુભવ મળે.

No description available.

કેવી રીતે નચાવશો તમારા ફોન કે કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન?
જો તમે પણ આ ટ્રેન્ડ ટ્રાય કરવા માંગતા હોવ, તો રીત એકદમ સરળ છે. સૌથી પહેલા તમારા ફોન કે કોમ્પ્યુટરમાં ગૂગલ ક્રોમ (Google Chrome) ખોલો. હવે ગૂગલ સર્ચ બારમાં 67 અથવા 6-7 ટાઈપ કરો. એન્ટર દબાવો અથવા સર્ચ કરો. જેવું સર્ચ રિઝલ્ટ ખુલશે, તમારી સ્ક્રીન આપોઆપ હલવા લાગશે!

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Google 67 trend67 memeGoogle screen shake67 meaningGoogle viral trickGoogle meme effect67 trend explainedGoogle fun searchinternet meme 67what happened if you search 67 on google

Trending news