મોબાઈલ ખરીદનારાઓને ઝટકો! આ કંપનીઓના ફોન અચાનક થઈ ગયા મોંઘા, જાણો કિંમતોમાં કેટલો થયો વધારો

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyમોબાઈલ ખરીદનારાઓને ઝટકો! આ કંપનીઓના ફોન અચાનક થઈ ગયા મોંઘા, જાણો કિંમતોમાં કેટલો થયો વધારો

Smartphone Price Hike: જે લોકોને નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો વિચાર હોય તેમના માટે મહત્વના સમાચાર છે, અનેક કંપનીઓએ તેમના ફોનના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. જેની અસર ડાયરેક્ટ તેના ગ્રાહકો પર પડશે. મોબાઈલ ફોન ખરીદનારા લોકોને આટલા વધારે પૈસા આપવા પડી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:53 PM IST
Smartphone Price Hike: જો તમે નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા બજેટ પર સીધી અસર કરી શકે છે. વૈશ્વિક મેમરી કટોકટીને કારણે ભારતની ઘણી મોટી કંપનીઓએ તેમના ફોનના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે તમારે તે જ ફોન ખરીદવા માટે વધુ ખર્ચ કરવો પડી શકે છે.

મેમરી કટોકટીથી મુશ્કેલીઓમાં વધારો

વૈશ્વિક બજારમાં રેમ અને સ્ટોરેજ ચિપ્સના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. આનાથી સ્માર્ટફોનના ઉત્પાદનનો ખર્ચ વધ્યો છે, જેના કારણે કંપનીઓને તેમના ઉત્પાદનોની કિંમતો નક્કી કરવાની ફરજ પડી છે. પહેલાં, આ અસર ફક્ત હાઇ-એન્ડ ફોન પર જ અનુભવાતી હતી, પરંતુ હવે બજેટ સેગમેન્ટ પણ બાકાત નથી.

Realme ફોન સૌથી મોંઘા

Realme સ્માર્ટફોન આ ભાવ વધારાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે. કંપનીએ 10,000 રૂપિયાથી 40,000 રૂપિયા સુધીના અનેક મોડેલોના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. મોટાભાગના ફોનમાં 1,000 રૂપિયા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે, જ્યારે કેટલાક પ્રીમિયમ મોડેલમાં 3,000 રૂપિયા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

OnePlus મર્યાદિત કિંમતમાં વધારો જાહેર કર્યો

OnePlusએ હાલમાં ફક્ત OnePlus 15R મોડેલની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે. 12 જીબી રેમ વેરિઅન્ટની કિંમતમાં આશરે 2500 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જો કે, કંપની ભવિષ્યમાં અન્ય મોડેલો પર પણ ભાવ વધારો કરી શકે છે.

શાઓમી અને રેડમી પર પણ અસર

શાઓમીની રેડમી સિરીઝ પણ આ ભાવ વધારાથી બાકાત રહી નથી. રેડમી 15 અને રેડમી નોટ 15 સિરીઝના ફોન 1500થી 3000 રૂપિયા મોંઘા થયા છે. વધુ રેમ અને સ્ટોરેજવાળા વેરિઅન્ટમાં ખાસ કરીને નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

એન્ટ્રી-લેવલ ફોન પણ મોંઘા

એઆઈ+ બ્રાન્ડના એન્ટ્રી-લેવલ સ્માર્ટફોન પણ હવે પોસાય તેવા નથી. તેમની કિંમતોમાં 500થી 1000 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જે બજેટ વપરાશકર્તાઓને પણ અસર કરે છે.

મેમરી ચિપ્સની વધતી કિંમતને જોતાં, એવું લાગે છે કે ભવિષ્યમાં સ્માર્ટફોન વધુ મોંઘા થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે નવો ફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે, કારણ કે કિંમતોમાં વધુ વધારો થવાની સંભાવના છે.

About the Author
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

