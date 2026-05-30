/AC ને રિમોટથી બંધ કરાઈ કે સ્વિચથી? મોટાભાગના લોકો આ કરે છે આ ભૂલ

શું તમે પણ ACને સીધુ સ્વિચથી બંધ કરો છો? જો હા તો આ આદત તમારા એસીની લાઇફ અને વીજળી બિલ બંને પર અસર કરી શકે છે. જાણો એસીને રિમોટથી બંધ કરવું યોગ્ય છે કે સ્વિચથી, અને વીજળી બચાવવા માટે યોગ્ય શું છે.
ગરમીની સિઝનમાં AC નો ઉપયોગ લગભગ દરેક ઘરમાં થાય છે, પરંતુ ખુબ ઓછા લોકો જાણે છે કે AC ને બંધ કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિ કઈ છે. કેટલાક લોકો રિમોટનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે ઘણા લોકો સીધી સ્વિચ ઓફ કરે છે. તેવામાં સવાલ ઉઠે છે કે કઈ રીત વધુ યોગ્ય છે અને કઈ રીતે વીજળીની વધુ બચત થાય છે.
રિમોટથી બંધ કરવા પર શું થાય છે?
જ્યારે તમે એસીને રિમોટની મદદથી બંધ કરો છો તો તે સંપૂર્ણ રીતે બંધ થતું નથી પરંતુ સ્ટેન્ડબાય મોડમાં જતું રહે છે. આ દરમિયાન એસી થોડો વીજળીનો વપરાશ કરે છે, પરંતુ તેને સિસ્ટમ માટે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે અને તેનાથી જરૂરી પાર્ટ્સને નુકસાન પહોંચતું નથી.
સીધી સ્વિચ ઓફ કરવાથી શું થઈ શકે છે?
જો તમે એસીને રિમોટના ઉપયોગ વગર સીધી સ્વિચ બંધ કરી દેવામાં આવે તો ઘણીવાર કમ્પ્રેસર અને બીજા મહત્વપૂર્ણ પાર્ટ્સ પર અસર પડી શકે છે. એસીને બંધ કરવા માટે એક ચોક્કસ પ્રક્રિયા પુરી કરવાની હોય છે, જેને રિમોટ કંટ્રોલ સારી રીતે મેનેજ કરે છે.
વીજળી બચાવવા માટે કઈ પદ્ધતિ યોગ્ય?
રિમોટથી બંધ કર્યા બાદ એસી થોડી વીજળીનો વપરાશ કરે છે, કારણ કે તે સ્ટેન્ડ બાય મોડમાં રહે છે. પરંતુ તે વપરાશ ખુબ ઓછો હોય છે. જો તમે સંપૂર્ણ રીતે વીજળી બચાવવા ઈચ્છો છો તો એસી બંધ કર્યા બાદ સ્વિચ ઓફ કરી શકો છો કે પ્લગ પણ કાઢી શકો છો.
AC ની લાઇફ વધારવા માટે શું કરવું?
નિષ્ણાંતો અનુસાર એસીને રિમોટથી બંધ કરવાની પદ્ધતિ વધુ સુરક્ષિત છે. તેનાથી કમ્પ્રેસર અને અન્ય ઈલેક્ટ્રિક પાર્ટ્સ યોગ્ય રીતે શટડાઉન થાય છે, જેનાથી તેની ઉંમર વધી શકે છે. વારંવાર સીધી સ્વિચ ઓફ કરવાથી લાંબા સમયમાં નુકસાન પહોંચી શકે છે.
ઘરની બહાર જવા સમયે શું કરવું?
જો તમે ઘર પર છો અને એસીને થોડા સમય બાદ ફરી ચાલુ કરો છો તો માત્ર રિમોટથી બંધ કરવું યોગ્ય છે. પરંતુ જો તમે લાંબા સમય માટે ઘરની બહાર જઈ રહ્યાં છો તો પહેલા રિમોટથી એસી બંધ કરો અને ત્યારબાદ સ્વિચ ઓફ કરી દો. વધારાની સુરક્ષા માટે તમે પ્લગ પણ કાઢી શકો છો.